Новая статистика по зарплатам курьеров, развозящих еду и ширпотреб, ввергла сограждан в легкий ступор. Еще бы: медианная зарплата доставщика в Москве превысила такое же жалованье людей с высшим образованием на 19% и составила аж 130 тысяч рублей в месяц.

ИА Регнум

Как же получилось, что во времена, когда интеллектуальная деятельность снова стала цениться, люди без навыков и профессии получают существенно больше? И так ли это на самом деле? И есть ли тут несправедливость?

Считать чужие деньги вообще нехорошо, но если уж углубляться в это сомнительное занятие, то можно вспомнить многое из недавнего прошлого. Когда таксист получал больше академика, швейцар — больше инженера, а торговец кепками — больше полковника генштаба. Перекосы и подобные странности были всегда. Утешиться можно лишь тем, что жизнь в принципе несправедлива. Ну если это можно считать утешением…

Вообще, конечно, нужно пояснить, что медианная зарплата не равна средней, она ниже. Половина курьеров зарабатывает меньше этой суммы. Но это же означает и то, что другая половина зарабатывает еще больше. Не так давно были публикации про какого-то выдающегося парня, который чуть ли не 250 тысяч своими ногами наколачивает.

Много писано-переписано и про то, что бесконтрольно размножаться «касте» курьеров позволяет наша собственная лень. Привычка получать на дом всё что угодно въелась глубоко. Это удобно, это быстро, это экономит силы. Это уже не вытравить.

Когда курьеры только стали входить в нашу жизнь, предполагалось, что это станет подработкой для студентов. Выражение «профессиональный курьер» вызывало смех, потому что какая ж это профессия — так, просто временная занятость.

Однако с течением времени всё перевернулось с ног на голову. В последний раз я видел живого студента-курьера лет семь назад, когда с помощью специализированного сервиса передавал документы на другой конец города. С тех пор, не считая периодической рекламы с довольными лицами явно «местной» наружности, на глаза попадаются только сумасшедшие велосипедисты, шныряющие мелкие машинки и таксисты, возящие посылки вместо людей.

Курьерский бизнес оказался полностью оккупированным мигрантами.

У них существуют свои «автопрокаты», когда предприимчивый гость с юга покупает черт-те где несколько убитых столетних «Дэу Матиз» и сдает их соотечественникам за ежедневную плату. Любой «Матиз» с неместными номерами в крупном городе — это доставка, и других вариантов нет.

Какие там страховки, какой там ремонт за счет арендодателя, какие там гарантии… Шабашь и отстегивай — вот и вся гарантия.

У курьеров-мигрантов существуют свои чаты, где они делятся советами о «доходных местах». И частенько именно после советов «бывалых» начинается миграция мигрантов из одной конторы в другую — туда, где ставки повыше, а обед (если он подразумевается) повкуснее.

У них есть любимые точки общепита, проверенные места стоянок, стихийные тусовки, свои алгоритмы подзарядки аккумуляторов для велосипедов, свои методы проникновения в перегороженные шлагбаумами дворы, свои списки домофонных кодов практически для каждого подъезда в обслуживаемом районе…

Оформили заказ, указав код, — будьте уверены: кто-то непременно перепишет его в сводный лист. И как это будет использовано потом — не знает никто.

При этом, удивляясь сотне с лишним тысяч рублей зарплаты, не стоит думать, что жизнь курьеров — сахар, а деньги они получают ни за что. Заработок их, хотя он и не предполагает ни ума, ни навыков, ни даже сносного знания языка, назвать легким язык не повернется.

Многие ли столичные студенты готовы ради подработки шарашить на хлипком велосипеде по заснеженным улицам, обветривая лица? Многие ли готовы получать долгожданный горячий и предусмотренный контрактом обед в виде несоленого супа из макарон в сосисочном отваре — то, что хороший хозяин собаке своей не даст? Со студентом такое не пройдет.

Многие ли готовы выдерживать откровенный диктат работодателя, когда он оплачивает не весь рабочий день, а только фактически отработанные часы? При том, что в контракте написано совсем другое, а недозагруз и малое число заказов — вот вообще не проблема курьера. Только кого это волнует? И кто пойдет жаловаться — мигрант, не знающий не то что слова «трудовая инспекция», а порой и русские слова вообще?

Да и трудовая инспекция тут никак не поможет, потому что один из краеугольных камней повышенных доходов служб доставки — мухлёж с самозанятостью. Режим, который задумывался для облегчения жизни арендодателей и маникюрщиц, превратился в монструозную конструкцию, когда целая орда приезжих по факту исполняет регулярные производственные обязанности, но считается, что они сами по себе.

И на налогах огромная экономия, и уволить проще. Да и увольнения как такового нет: просто не дадут заказ — ничего и не получишь, иди кочуй. Придет другой бедолага, и прибыль свою организатор этого потогонного конвейера по-любому получит.

Так курьеры и перетекают в поисках лучшей жизни — из собственных служб доставки конкретных ресторанов в небольшие курьерские компании, потом к монстрам рынка, потом обратно, потом опять… Где расценки на пять рублей подняли — туда и переходят. И касается это не только курьерской работы.

Сегодня торгую шаурмой в будке пятиюродного брата, завтра плов развожу, послезавтра таксую, в понедельник пойду людей на маршрутке возить, а там посмотрим — может, на стройку подамся, а может, в «мужа на час», ремонт людям портить. Я ж специалист.

Вот в этот самый момент и возникает второй вопрос: а почему такое в принципе стало возможным? Как получилось, что бесчисленные толпы безруких работников, годных только для самой неблагодарной работы, шляются по нашим городам туда-сюда, будучи ограниченными только необходимостью нажать пару кнопок в телефоне, чтобы стать самозанятыми?

Сколько там на днях МВД насчитало незаконных мигрантов? Кажется, 800 с чем-то тысяч? И это только начало подсчета по новому распиаренному реестру. И ошибок там наверняка полно, и считать только начали. Будет больше. Намного больше. Но и уже озвученная цифра непомерно велика.

И сколько из них катаются по улицам, выжимая из своих велосипедов все возможные рублики? А сколько легальных? А сколько «новых россиян» с юга и востока? Значительную часть из них тоже смело можно приплюсовывать, потому что кандидаты технических наук как-то не очень сильно к нам стремятся в товарных количествах. Паспорт-то переселенцы получили, но вот профессию получить гораздо труднее. Странно, но уж такова реальность, отрицать ее — вредно и бесперспективно.

Всем этим людям нужна работа. Потому что без работы они или уедут домой, что неприемлемо для них, или уйдут в криминал, что неприемлемо для остальных. Неквалифицированные работники нужны бизнесу, потому что мутить с ними можно гораздо безопаснее и гораздо выгоднее, чем со студентами, имеющими аккаунты в тиктоке. А нам всем просто нужны курьеры, потому что это удобно.

Потому что объемы онлайн-торговли растут, все эти гигатонны памперсов, цветов и том-ямов кто-то же должен привозить. Причем — оцените иронию — привозить тем, кто «медианно» зарабатывает меньше. Ну не чудеса ли?

Вот так и выходит, что жадность отечественных бизнесменов, лоббируемая ими бесконтрольность трудовой миграции и бесправность приезжих неквалифицированных работников нашли друг друга и закружились в вальсе, исполняя пожелания миллионов реальных заказчиков. Которые готовы где-то и переплатить, лишь бы не вставать с дивана. Множа тем самым спрос, чужие доходы, бесправие толп мигрантов — далее по кругу.

А потом удивляемся зарплатам курьеров… Да это последнее, чему удивляться стоит.