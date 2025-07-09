Поговорил тут на днях с человеком, сведущим кое-как в жизни насекомых, и узнал любопытнейший факт: оказывается, в процессе наблюдения, исследований и прочей вивисекции ученые приспособились выделять в тараканьих сообществах геев. Уж не знаю, насколько это слово употребимо по отношению к тараканам, но факт есть факт: такое явление в среде ползающих вредителей тоже есть.

Иван Шилов ИА Регнум

Некоторые биологи, правда, говорят, что речь идет об обычной природной неразборчивости, вроде как случайно «это» у них происходит. Но тут уж пойди разберись. Да и не надо нам, обычным людям, в этом разбираться. Достаточно того, что совокупления такие имеют место, наблюдающие за популяцией радостно их фиксируют — и давай развивать научную деятельность.

Утверждают, что в некоторые семьи тараканов и муравьев даже специально подсаживали таких вот бедолаг, после чего тараканник-муравейник через какое-то время полностью становился «иным» и вымирал. Самки никого не интересовали.

Что из этого правда, а что досужие разговоры и преувеличения в состоянии подпития — достоверно выяснить не удалось, да и не хотелось. Потому что кое-какие выводы из тараканьей истории, имеющие отношение к людям, показались гораздо важнее, чем вовлеченность в мир насекомых.

Западная «повесточка» нетрадиционных ценностей, с маниакальным упорством насаждаемая везде, куда могут дотянуться руки «либералов» (хорошее же было слово, а теперь только так, уничижительно), схожа с тараканье-муравьиными экспериментами, как говорят юристы, до степени смешения.

Всякие сто пятьдесят шесть гендеров, ЛГБТК+*, совместные туалеты, квир-тусовки, «я не сэр, я мэм» в исполнении двухметрового крашеного мужика — вся эта вакханалия, пропагандируемая разного рода «соросятами» — это же в чистом виде подсадка «не того» насекомого в муравейник.

Чтобы остальные на него насмотрелись, потеряли интерес к самочкам и стали «вась-вась» друг с другом без всякой надежды на продолжение рода. И не станет лишних жильцов на кухне, можно спокойно цветную капусту жарить.

Небольшое отступление. В текущем контексте под «соросятами» следует понимать всякую разночинную нечисть, не обязательно имеющую прямое отношение к Соросу, чье имя давно стало нарицательным. А то вдруг старик обидится и в суд подаст. Хотя… Даже если и подаст — да и пес с ним.

В общем, Сорос не Сорос, а желание снизить популяцию налицо. Число операций несовершеннолетним по смене пола в Америке скакнуло на какие-то немыслимые сотни-тысячи процентов — прямое следствие пропаганды и «работы» с детишками. Которые сами уже не родят.

И вроде как Америка уже потихоньку исцеляется от этого наваждения, но вот часть Европы — особенно еврочиновники — по-прежнему стоит на своем, заученно повторяя мантры про разнообразие, инклюзивность и прочие права меньшинств. На деле же это означает только то, что они «равнее» других.

До конца насадить новые веяния даже на своей территории им так и не удалось, но попытки не прекращаются и точно будут продолжены. Пока нынешнее поколение европейских политиков не уйдет со сцены, упоминания о квирах к месту и не к месту будут сопровождать любые события и встречаться во всех документах.

И вроде люди они там от природы гибкие, перекрашиваться умеют в момент, но вот здесь, как заведённые, бормочут одно и то же. Будто не чувствуют, что их экспериментальный муравейник уже вовсю ворошат разнокалиберные палочки — и из России, и из Америки, и из мигрантских общин, которые они же сами и расплодили, и еще бог знает откуда. Да и голос рационально мыслящих европейцев всё сильнее.

Хотя, честно скажем, их упертость особых удивлений не вызывает: слишком много денег закачано в повестку и фармкомпаниями (привет Урсуле), и разными соросятскими фондами, и еще черт знает кем. И слишком многие рассчитывают на это финансирование, полностью перестроив свою деятельность.

Вот что удивление вызывает, так это непрошибаемая необучаемость многих наших релокантов, топящих за элгэбэтизацию*.

Среди них есть, конечно, клиенты, чувствующие себя угнетенными, у которых на лбу написано: я свой. Вот эти персонажи в тему погружены и «бороться с режимом» хвалебными одами лесбиянкам будут до конца. Присовокупляя к ним далеко идущие псевдополитические выводы, выдающие бесповоротную безграмотность.

Но основная масса полезных идиотов и мамкиных борцов за равенство — совершеннейшие «натуралы», которые по причине, как говорили когда-то, политической близорукости (а по факту — той же безграмотности) принимают чужие финансовые интересы, поданные под соусом поддержки «разнообразия», за чистую монету.

Вы где собрались элгэбэтизировать* окружающий мир? В Казахстане? В Грузии? В Армении? В Индонезии или Эмиратах? Ну-ну. Можно было бы посоветовать сделать это в Афганистане, да почему-то релоцироваться туда никто не захотел.

Вот и сидят они по углам, как таракашки, к которым подсадили гомосексуальных собратьев в ожидании, пока наслушаются умных речей и перестанут чем надо заниматься. И чтобы понять свой финал, им стоит посмотреть на выродившиеся колонии насекомых.

*ЛГБТ — международное движение, признанное экстремистским и запрещённое в России