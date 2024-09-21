Опять на нашем телевидении завелись натуральные (бес)культурные диверсанты — телеканал «Дом кино» стал крутить сериал «Папик», произведенный «Кварталом 95», родным домом Владимира Зеленского. Представляется, что это ровно тот случай, когда вред от подобного предприятия перевешивает все возможные плюсы в виде хорошего настроения зрителей.

Сергей Корсун ИА Регнум

Главную роль в сериале играет украинский актер Станислав Боклан. Ничем выдающимся в кинематографе он не прославился и Бондарчуком-старшим ему уже никогда не стать. Откровенно говоря, его культурный масштаб — проходняк, фиг с горы. Зато этот деятель активно «подмахивает» и самому Зеленскому, и украинской политике, и украинским вооруженным силам. С соответствующей риторикой в адрес России. А заодно дает уместный повод поговорить о влиянии культуры на умы.

Обычно разговоры о «чуждой культурной продукции», вреде заграничного кинематографа и интеллектуальной пустоте всяких «враждебных» книг не доводят до добра и болезненно воспринимаются очень многими соотечественниками.

Из глубин генетической памяти сами собой выплывают уголовные сроки за запрещенную литературу, цензура, фотокопии самиздатовского Булгакова и прочие прелести «железного занавеса».

Культура — она разнообразна, а запреты и ограничения оправданны лишь тогда, когда на все сто процентов согласованы с Уголовным кодексом, который, как известно, нужно чтить.

Нет законодательного запрета, прошедшего все круги бюрократических согласований-голосований, — нет и законных вопросов ни к кино, ни к журналам, ни к спектаклям.

Но как только запрет такой появляется, тут уж его приходится соблюдать, снимая с продажи и изымая из проката преимущественно всякую муть, но иногда, увы, и вполне приличные произведения. Ничего не поделаешь: закон есть закон.

Однако сегодня, когда духовный фронт давно уже стал таким же важным, как и фронт настоящий, прежние травоядные подходы мирного времени к оценке влияния культурных проектов на умы очевидно перестали работать.

Можно долго приводить аргументы «за» и «против», однако из песни слов не выкинешь: через книги и кинематограф осуществляется колоссальное влияние на умы.

Через различного рода культурную продукцию продвигаются определенные установки, расширяются границы, инициируются дискуссии о возможностях и границах допустимого. И далеко не всегда развлекательный формат на деле является таковым.

Влияние, например, кинематографа заметно во всём — в диалогах, в картинке, в гордо реющем американском флаге или заразительно смеющейся красивой китайской девушке. Неважно, в чём.

Важно лишь то, что со временем содержание — явное или тайное — этих фильмов становится содержимым мозгов. В каких-то случаях это вредно, в каких-то полезно, в каких-то нейтрально. Но в любом случае нельзя отрицать, что инструменты проникновения в культурный код существуют и прекрасно работают. Проверено и Голливудом, и советским кинематографом.

И точно так же нельзя отрицать того, что процедуры мирного времени, ставящие преграду на пути распространения откровенно вредной продукции под прикрытием масс-культуры, безнадежно и бесповоротно устарели.

Да, жизнь в правовом государстве подразумевает прохождение многоступенчатых процедур перед тем, как что-то запретить. Но процедуры эти совершенно не адаптированы к той обстановке, в которой за считанные дни оказалась и до сих пор живет страна.

Борьба за умы ведется ежесекундно, из понимания этого простого факта и стали возникать как грибы всякого рода общественные проекты, обращающие внимание законодателей и правоохранителей на совсем уж откровенные случаи вредительства посредством художественных произведений.

Это явление имеет гораздо более глубокие корни, чем «настучать на художника ради пиара». Такой шкурный подход, на который походя принято списывать «стукачество», тоже не редкость, но в целом он не оказывает значимого влияния на само явление, будучи скорее девиацией, чем мейнстримом и идеологической основой содержания.

Поэтому сегодня я стучу, но потом безмятежно усну с совершенно спокойной совестью и полным ощущением собственной правоты.

Боклан — не какой-то спорный случай, когда начинают клеймить «молчунов» за то, что «не высказались по поводу СВО», здесь налицо откровенный и неприкрытый вражина. Получающий гонорар из ненавистной ему страны, убийству жителей которой он чрезвычайно рад.

Равно как получит свою толику денег и производитель. Не столь важно, как это оформлено юридически и как будут петлять или уже когда-то пропетляли эти деньги: всем же понятно, кто по-прежнему стоит за лицедеями из «Квартала».

Но к ним вопросов меньше всего — враг он и есть враг. Основные вопросы — к тому, кто поставил сие произведение в сетку вещания. Или опять будет виновата девочка-помощник режиссера, которая не знала о «героическом» бэкграунде главного героя?

Эта некрасивая ситуация не единична. Она находится в том же поле, что и, например, людоедские антироссийские треки в отечественных музыкальных сервисах. Или не менее вражеские клипы. Историй таких — тьма, а конец очень часто один: отсутствие конструктива и желания владельцев решить проблему системно.

И вся вражеская рать посмеивается, глядя на нашу бесхребетность и беззубость — егозим, но не кусаем.

Была в свое время такая присказка: сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст. Над ней принято посмеиваться и приводить как пример беспросветной тупости советского руководства, додумавшегося в открытой форме заявить о своем ретроградстве и о том, что искусство — это политика.

Однако совершенно очевидно, что при всех — и очень многих — отрицательных сторонах такого подхода главное было обозначено совершенно безошибочно — да, искусство — это политика в чистом виде.

«Да он же просто актер, какая разница, лишь бы играл хорошо». Есть разница, и она огромна: полюбившийся артист становится авторитетом. В нашем случае авторитетом, продвигающим не просто чуждые, а по определению враждебные нам установки. И не теоретически враждебные вроде «разделим Россию на сто частей», а самые что ни на есть практические — «давайте убьем русских». И тебя, безмятежный зритель, кстати, тоже.

И совершенно очевидно, что сейчас, фактически в отсутствие быстрых законных способов защитить умы от проникновения в них таких врагов, голову включать должны те, от кого зависит, какой продукт они поставят в свой эфир, какой стрим будет идти на их площадке, какие песни попадут в ротацию.

Потому что именно они становятся «последней милей», на которой происходит окончательное вдалбливание в умы тех или иных установок, заложенных в произведениях.

Если такие люди не осознают своей ответственности в текущем моменте или не умеют распознавать скрытые в художественном произведении посылы и мотивы, им нужно серьезно задуматься о своей профпригодности. А если осознают, но делают — разделяя взгляды врага или бездумно фрондируя — уже кое-кому другому нужно серьезно задуматься об их поведении и показать, наконец, зубы.