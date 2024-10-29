В цирке-шапито, гастролировавшем по Иркутской области, креативный папа, вдохновившись, видимо, роликами о дикой природе, решил показать трехлетнему сыну живую пантеру. Пойдем, говорит, сфоткаемся. Результат предсказуем — когти, зубы, кровь, медики и шокированная мама.

ИА Регнум

Потом начались непонятки. Цирк был то ли открыт, то ли закрыт; пантера то ли «штатная», то ли приблудная; на мальчика то ли кто-то напал, то ли не нападал. Да и вообще нет на свете никаких пантер — лишь черные леопарды. Одним словом, задачка для следователей.

Одомашненные дикие животные в безопасной, казалось бы, для людей среде периодически все-таки решаются на нападения. То тигр кого-то покусает, то медведь вспомнит о том, что он — медведь, а не плюшевый мишка. То вот недавно лев убил сотрудницу сафари-парка, которая его кормила.

Но от этих зверюг хоть ожидаешь подвоха. Ну, конечно, если у тебя есть мозги, а не как у давешнего папы — ветер в голове и, похоже, привычка устраивать фотосессии при любом удобном случае. Еще б к бегемоту в пасть ребенка запихнул ради красивого кадра.

Однако есть совершенно неочевидные случаи, когда милейшее создание, не замеченное ни в какой агрессии, неожиданно начинает представлять опасность.

Когда-то была у меня привычка после школы идти не домой, а в знаменитый московский кинотеатр «Баррикады». Там всегда показывали мультики — а что еще нужно десятилетнему пацану, чтобы почувствовать себя счастливым. В те далекие годы не было никаких онлайн-афиш, да и самого онлайна не было.

Киноафиши на неделю висели у автобусных остановок на больших стендах. И, вчитавшись в малюсенький шрифт, можно было выбрать подходящий сеанс. Разумеется, без всякой надежды на то, что билеты окажутся в продаже. Ездить заранее — такое геройство не для нас, всё делалось на авось и, надо признать, в большинстве случаев безотказно срабатывало.

Главной достопримечательностью кинотеатра, помимо, конечно, частых сеансов мультфильмов, был древний дедушка с трясущимися руками, с удивительной точностью вырезавший из плотной черной бумаги маникюрными ножницами силуэты посетителей. Стоило это удовольствие 50 советских копеек. Не помню, сколько стоил билет в кино, но существенно дешевле — совершенно точно. Однако развлечение пользовалось бешеной популярностью, в очереди за «портретом» можно было простоять и полчаса, и час, и даже больше.

Таким нехитрым образом пришедшие пораньше зрители коротали время. Сейчас вместо таких дедушек есть фудкорт, попкорн и газировка, а тогда еда и кинотеатр были вещами несовместимыми.

В кино хотелось часто, начало сеанса далеко не всегда совпадало со временем приезда наудачу, однако каждый раз ходить к дедушке с ножницами — это ж сколько лишних полтинников нужно иметь. Да и солить потом что ли эти силуэты? В общем, после пятого вырезания и растраты двух с половиной рублей, что было довольно сложно объяснить родителям, я придумал себе другое развлечение — находящийся через дорогу зоопарк.

Вход — десять копеек, уже хорошо. Внутри, конечно, одни и те же звери, но, во-первых, обходить клетки и вольеры можно было постепенно, разбивая территорию на части. А во-вторых, они же не сидят как истуканы, а бегают, прыгают, купаются, зевают, рычат и корчат рожи — каждый раз по-разному.

И вот в очередной раз занесла меня нелегкая к лошадям Пржевальского — мелким плюгавеньким добродушным копытным. Гадостей не ждал от них никто, включая зоопарковое начальство, поэтому вольер обустроили так, что просунуть сквозь прутья руку и погладить лошаденку по мордочке было проще простого.

Ну а раз все гладят, мне что — нельзя что ли? Ну и… То ли я этой лошади сильно понравился, то ли, наоборот, любвеобильные люди ей уже надоели, то ли было время обеда, и она очень хотела сожрать морковку — поди разберись. Короче, прикусила она мне два пальца — и не отпускает. Она на меня смотрит, я на нее — оба молчим. Она понятно почему, а я потому, что даже сообразить ничего не успел. Только отметил, что зубки там ого-го, хоть и травоядные.

И ходить бы мне беспалым, да один мужик рядом не растерялся и ка-а-ак даст ей оплеуху, прямо по морде. Не сильно, но обидно. Она от возмущения рот и раскрыла, а про то, что надо попробовать пальцы на вкус, забыла.

Тут же набежали охающие тёти, повозмущались, что «такой маленький без родителей по зоопарку шляется», а одна из них перевязала мне руку носовым платком с гномиками. Ранка там была — тьфу, даже кровь не проступила, но платочек тот до сих пор лежит где-то в загашниках, как напоминание о том, чем чревато засовывание рук куда не следует.

Но разве люди были бы людьми, если бы учились с первого раза? Серия вторая: Петербург, лет семь-восемь назад, фланирующая компания, вывеска «Контактный зоопарк». Эти странные заведения как будто специально созданы для того, чтобы обходить их стороной, но других развлечений поблизости не наблюдалось.

Внутри в тесных клетках сидели грустные малоформатные зверьки — кролики, еноты, еще-кто-то молчаливый и пушистый. Самым редким видом оказались носухи — это тоже енот, только морда у него длинная. Морковка у них уже была, поэтому за пальцы можно было не опасаться. Но на кой-черт я решил наклонить к нему лицо в попытке посюсюкать — рационального объяснения у меня нет.

Увидев блестящие очки, животина, смирно сидевшая на сене, одним легким движением подпрыгнула на метр и, просунув цепкую лапку через прутья клетки, попыталась их стянуть. По очкам она не попала, зато нос когтищами своими расцарапала знатно. Спасибо, что ни столбняка, ни бешенства. А запросто мог бы подхватить.

Поэтому каждый раз, когда возникает гениальная идеи сфотографировать ребенка с милой зверюшкой, стоит помнить: и грустный енот, и невзрачная лошадка, и пушистая «кошечка»-пантера могут мгновенно преобразиться в то, чем являются — диких животных. Со всеми вытекающими.

Поэтому, возвращаясь к мальчику из шапито, важно не только и не столько наказание по делу об «услугах, не отвечающих чему-то там», сколько пример для родителей: не влезай — убьет.