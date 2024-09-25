«Ничего не понимаю в политике… Об этом надо говорить с тем, кто понимает в политике», — на голубом глазу заявила актриса Наталья Андрейченко, та самая Мэри Поппинс из советского кинематографа. «Это», о котором с ней, аполитичной, духовно продвинутой и «любящей всех», не нужно говорить — тема СВО.

Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Собственно, никто и не пытался заводить душеспасительные разговоры с фактически иностранкой, давно и бесповоротно выпавшей из нашего контекста. Ее всего лишь спросили, не хочет ли она пожертвовать немного денег от продажи своей книги на помощь нашим солдатам или хотя бы навестить их в госпитале.

И вот вердикт: не приставайте ко мне, это — политика, а я вся такая солнечная и миролюбивая. Этот странный для нашего уха вывод когда-то популярной актрисы говорит о том, что ментально она давно уже «не наша». Потому что отнести такое предложение в разряд «политики» может только тот, кто читает те газеты и смотрит те телеканалы, где это соответствующим образом и представляется.

Доминирующие западные СМИ, живущие в атмосфере «повестки», да и сами во многом ее определяющие, давно рассматривают российско-украинский конфликт через призму «чистой» политики, примешивая куда ни попадя «демократию», «право на защиту», «расчленение России», «диктатуру» и прочую «ось зла».

В то же время для России тема поддержки СВО, армии и тем более раненых — уже давно не политическая. Есть, конечно, расхожее выражение: «всё — политика». Но боль и надежды народа, сострадание, любовь, общее дело ради предотвращения совершенно реальной угрозы, защита своих — разве всё это можно свести к «политике» в понимании Андрейченко?

Актриса, решившая на старости лет продать свою книгу в России (а где она еще нужна-то?), наверное, не знает обо всем этом, поскольку из нашей реальной жизни она выпала давным-давно и живет в совершенно другом мире. Ведь только полностью оторванный от российской действительности человек может предположить, что тема эта обойдет его стороной. Тем более человек публичный и в массовом сознании все-таки считающийся россиянином.

Однако, что характерно, манящая возможность заработать немного денег все-таки привела Андрейченко на родину, в место, где ей со стопроцентной вероятностью в том или ином виде будут задавать вопросы про СВО. На которые можно, по ее мнению, отвечать домашней заготовкой-«отмазкой». Вроде и не осудила, чтобы не стать нерукопожатной тут, и не поддержала, чтобы не подвергнуться остракизму там, а выбрала нечто среднее, ни к чему якобы не обязывающее, — стоящая над схваткой иностранка, которая «ничего не понимает в политике».

И вроде как наша народная актриса, а простых вещей не понимает: в минуты большой народной беды (а планы недругов, которые призвана остановить СВО, тысячи убитых и раненых с обеих сторон — это в первую очередь беда) нельзя основной линией поведения выбрать «моя хата с краю». Не любит наш народ таких. И никогда не любил. Потому что уж лучше явный враг, чем не пойми кто с камнем за пазухой. Хотя, казалось бы, это Андрейченко, как русская актриса, должна знать очень хорошо.

Всё, в общем-то, прозрачно: любой известный молчун или демонстративно «не понимающий политики» — он не друг и не враг, а так. Но с креном в понятно какую сторону. И в данном случае еще не стесняющийся объявить о желании заработать на бывших соотечественниках. Про которых, кстати, попутно пишет в соцсетях: русские носят топор за пазухой.

И зачем, спрашивается, возвращаться к таким страшным, злым людям, с которыми ты не только давно уже не дышишь одним воздухом, но и всячески это демонстрируешь? Получается, что только ради денег.

Такой подход, к сожалению, давно уже перестал удивлять. Даже разные иноагенты из актерской братии, откровенно поливающие Россию, не брезгуют заработками в нелюбимой стране, деньги же не пахнут. Что уж говорить о тех, кто молчит и смотрит на нашу жизнь настолько свысока, что ничего в ней не понимает.

Вот только такие персонажи почему-то забывают: если для них наши деньги и не пахнут, то сами они изрядно подванивают. А поскольку испорченный тобой воздух учуять всегда сложно, они всегда будут чувствовать себя на белом коне, списывая зловоние не на свои проделки, а на то, что все остальные вокруг живут в дерьме.

В общем, и от самой Мэри Поппинс ощутимо попахивает, и волшебный зонтик в ее руках уже больше похож на тот, которым в совсем другом фильме наносили смертельные уколы. Только там целились преимущественно в пятую точку, а бывшая соотечественница и любимица миллионов умудрилась походя нанести его в самое сердце. И самое страшное, что она этого никогда не поймет.