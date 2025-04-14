Конец прошедшей недели в Москве прошел под знаком прощания с музыкантом Пашей Техником (Ивлевым). Проститься с рэпером пришла гигантская толпа молодежи, устроившая всяческий «движ» и порой даже непотребства.

Иван Шилов ИА Регнум

Народ буквально висел на заборе больницы, многие приходили со стеклянными глазами и измененным сознанием — возможно, по заветам усопшего, который, говорят, относился к таким вещам весьма вольно.

В общем, возникло ощущение прощания чуть не с лидером всей молодежи поголовно. Однако, что характерно, первая подсказка при поисковом запросе по словам «Паша Техник» выдает именно Пашу, зато вторая просто бьет наповал: «Паша Техник кто такой».

И это «кто такой» очень хорошо отражает самую суть так называемой «всенародной любви». Потому что нет никакой любви.

Поклонники рэпера решили заняться натуральным косплеем, сначала попытавшись повторить похороны Владимира Высоцкого, а потом — почитание Виктора Цоя. Однако, при всем уважении к покойному и его наследию (ну какое-то же наследие у него есть), ни про Высоцкого, ни про Цоя во времена их бешеной популярности никто не спрашивал «кто такой?».

Владимир Семёнович тоже, говорят, не был «старовером» в смысле стимуляции нервной системы (скрепной водкой не ограничивался) и, как и Виктор Робертович с Пашей, ушел безвременно. Однако, несмотря на все человеческие слабости, у Высоцкого и Цоя есть то, что принято называть масштабом личности.

Их песни знали практически все. А кто не знал слов — узнавал голос. Они не просто пели — они были символами. Символами несогласия, символами перемен, символами надежды, символами чего угодно — каждый зритель и слушатель вкладывал в их творчество свой смысл.

А что символизирует усопший Паша Техник? Наверное, кто-то из его фанатов и сможет подобрать слова. Но в том-то и дело, что при описании влияния Высоцкого и Цоя не нужно было подбирать слов. Ни тогда, ни сейчас. Все ясно без них.

Чтобы дополнительно понять этот самый масштаб личности, можно взглянуть на поклонников, которые пытаются соответствовать объекту почитания. То есть выносят на всеобщее обозрение ровно то, что сами вынесли из его творчества и образа жизни. И картинка получается так себе.

Сначала они гроздьями висели на заборе, как мартышки в зоопарке, самостоятельно вызвав на свою голову полицию с автозаками. И это не та милиция, которая присутствовала на похоронах Высоцкого. Сегодня тебе просто не дают хулиганить и шляться по городу под веществами, а тогда за присутствие и в «особые списки» внести могли, поломав всю жизнь и карьеру.

Василий Кузьмичёнок/Агентство«Москва» Граффити с именем Паши Техника на «Стене Цоя»

А параллельно на протяжении нескольких дней вовсю шла порча так называемой «стены Цоя» на московском Арбате. И это тоже весьма показательный штрих: вместо создания чего-то нового и достойного фанаты додумались только до того, чтобы испоганить созданное кем-то, написав «Техник» поверх «Цоя». Всё в полном соответствии с известным выражением «ни ума, ни фантазии».

Конечно, почитатели Цоя быстро организовались и мемориал в первоначальный вид вернули — это было ожидаемо. Но за пару дней всем вокруг стало понятно, что несут фанаты Техника — в первую очередь разрушение.

Одобрил бы это сам Паша? Кто знает. Не стоит приписывать свои домыслы другому человеку, тем более покойному. Но то, что в таком одобрении были уверены его почитатели — тут сомнений никаких, иначе они так себя не вели бы. То есть они уверены в том, что деструктивное поведение — это и есть главное содержание, главный посыл его творчества.

Причем деструктивное не только по отношению к себе, когда закидываешься какой-то дрянью и тихо помираешь, а еще и по отношению к другим, когда можно помешать, попортить, да еще и погордиться этим на весь интернет. И все это — в уверенности, что так и надо, потому что так, дескать, «завещал» ушедший кумир.

Измельчал фанат. Его действия уже не имеют никакого содержания, скатываясь к обожанию ради обожания. Так, похрюкать в экстазе от того, что увидел человека со сцены. Это вполне приемлемо, когда речь идет об откровенной попсе — да так всю жизнь и было, — но совершенно недопустимо, когда сами же почитатели говорят о том, что их кумир двигал какие-то «смыслы».

Если видишь в чьем-то музыкальном творчестве смыслы, а не два прихлопа под три ноты, изволь им соответствовать. Что ж, какие смыслы, такое и соответствие.

Приходится признать, что измельчание фанатов является прямым следствием измельчания предметов их обожания. Это явление, к счастью, не поголовное, но вполне распространенное. И пока на горизонте не видно настоящих народных артистов масштаба Высоцкого или Цоя, пустые места будут заниматься кем попало.