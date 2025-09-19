В погоне за наполнением нового санкционного пакета европейцы ввели в обиход очередную антирусскую страшилку и грозятся перестать выдавать россиянам шенгенские визы. При этом они неохотно признают, что совсем запретить не получится, потому что как минимум есть так называемые гуманитарные основания — посещение родственников, экстренные случаи и так далее.

Разговоры о визах — то есть о том, что касается не государства и бюджета, а обычных людей, — вошли в информационное поле плотно и, судя по всему, будут очередным жупелом.

Визами нас будут припугивать при каждом удобном случае, напоминая, что нам в Европе не рады. А почему? А потому что оказалось: очень даже рады. Именно большое число россиян, посетивших Грецию, Италию и прочие курортные страны в этом году, стало триггером, затронувшим струны души Урсулы и Ко.

Дескать, нечего к нам шляться, сидите в своем Мордоре и ругайте ваши власти за то, что «цветущий сад» (привет пропавшему с радаров деятельному «дипломату» Ж. Боррелю) будет для вас закрыт отныне и навсегда.

Начались ограничения не вчера. Сначала запретили самолеты, потом ужесточили требования к подателям, затем усложнили запись в визовые центры, далее это стало дорого, потому что запись на подачу документов оккупировали паразиты-посредники, параллельно ввели запрет въезда на машинах, который рискует нарушать лишь Греция, да и то только летом…

Теперь вот уже Германия и кто-то еще, не дожидаясь общего решения и обозначая тренд, рапортуют об очередном «ужесточении». В чем оно выражается, проверят те, кому нужна виза, но громогласное заявление не оставляет сомнений в том, что процесс уже пошёл.

То, что так или иначе угроза будет реализована, уже ясно: раз запавши в мозг, деструктивно-запретительная идея разрушает его до тех пор, пока не претворится в жизнь. После чего там начинает ворочаться другая такая же — и всё по кругу.

Радоваться тут нечему. Говорить, что визы нам совсем не нужны, надо сидеть дома, где родился, там и пригодился, нечего ездить к разным «радужным»* и вообще у них улицы грязные — это глупо. Вокруг всё уже не так, как сто лет назад, радость по поводу постройки бетонного забора означает лишь то, что радующийся не понимает принципов устройства современного мира.

К тому же, как бы долго ни длилось противостояние, рано или поздно оно закончится. Любое противостояние рано или поздно заканчивается. И тогда откат назад и отказ от навороченного станет для европейцев лишь поводом для торга. Похоже, они уже успели это осознать и создают, так сказать, задел на будущее. Чтобы потом не просто тихо отменять разные придуманные ими же дурости, а пытаться за это что-то выторговать.

Однако, угрожая этими пугалками, господа европейцы совершают три большие ошибки.

Одна — это их традиционные грабли, осмыслить которые у них уже несколько лет не хватает то ли ума, то ли интуиции, то ли всего сразу. Они искренне полагают, что разгневанный турист, не попавший на Лазурку, бросится обвинять в этом Путина и пойдет на митинг «свергать режим». Да никуда он не пойдет. И обвинять будет только европейских политиков, которые не знают, какой еще придумать укол ради укола.

Гениальная фраза Михаила Задорнова «Только наш человек может убеждать иностранца, что Россия худшая в мире страна, и дать ему в морду, когда он согласится» как нельзя лучше описывает взаимоотношения с разного рода иностранными критиками и недоброжелателями.

Любые их деструктивные действия, призванные, как они думают, посеять какой-то раздрай у нас внутри, ведут к прямо противоположным результатам — насмешкам и нелюбви, направленным на них и только на них. Так было всегда, так будет всегда.

Вторая ошибка Европы, рассуждающей (а по факту прогревающей тему) о лишении россиян виз — это сознательный отказ от тех немногих остатков влияния, которые у нее здесь остались. Убийство одного из главных активов в борьбе за умы — так называемой мягкой силы.

Давно прошли те времена, когда русский человек ездил на Запад, чтобы повосхищаться их социальным устройством, разнообразием товаров или чистыми улицами с милыми трамвайчиками ненашенского вида. Сейчас туриста, отправляющегося в Европу, интересует лишь архитектура, история, новизна впечатлений и ощущение заграничности, когда все вокруг что-то непонятное говорят. И чувствуешь себя в настоящем отпуске. Иногда имеет значение сервис и, конечно, время подскока, чтобы через полмира не лететь. За этим и едут.

А Европа, десятилетиями поощрявшая к себе ездить отдыхать, учиться, лечиться и просто глазеть по сторонам, в довесок к архитектуре показывала то демонстрацию меньшинств, то чествования какого-нибудь монарха, то кинофестиваль со звездами, а то и уличного обкуренного, которого «добрая полиция до дому проводила» — одним словом, так или иначе продвигала свой образ жизни. Собственно, по большому счету, в разрушении оного она сейчас Россию и обвиняет, отказываясь смотреть правде в глаза.

И теперь, рассуждая о фактическом закрытии границ для подавляющего большинства россиян, Европа сама себя лишает возможности хоть как-то воздействовать на их умы. Нам-то от этого ни горячо, ни холодно: мир большой, есть куда слетать. Да и устойчивые мы стали ко всякого рода воздействиям. Но что заставляет их действовать настолько себе в ущерб — ума не приложу. Это ведь не экономика, где есть вера в денежную массу и диверсификацию поставок, это гораздо более тонкие материи.

А вот третья ошибка лежит как раз в области экономики. Переключая туристические потоки россиян с запада на другие направления, европейцы подмывают фундамент благополучия целых отраслей своего хозяйства.

Нет, никто не склонен переоценивать наш вклад в заполняемость отелей, покупку зарубежной недвижимости или наполнение кассы европейских магазинов — нас не миллиард, нас вполне можно заменить китайцами или внутренним туризмом. Вопрос: нужно ли?

Отрезая от себя миллионы платежеспособных людей, европейские экономики недополучат в итоге астрономические суммы. Вражда, основанная на идеологии и сокрытии промахов в управлении собственными странами, закончится — а туристов не останется. Отпугнули туристов, уедут они в другие места.

Да миллионы уже уехали. Например, к ушлым туркам, которые дерут три шкуры, увеличивая аппетиты год от года, но потоки сограждан туда только растут.

Конечно, у единой Европы есть очень серьезный запас прочности. Несмотря на все внутренние противоречия, разваливаться и загнивать она не собирается. И денег там хватит надолго, пусть они и раскидывают их десятками миллиардов налево-направо на всякие бесполезные и заведомо убыточные мероприятия типа «поддержки Украины».

И назвать мечты о полном отсутствии русских выстрелом себе в ногу — это слишком сильное сравнение, нам, конечно, льстящее, но к действительности отношения не имеющее.

Но, знаете, тут турист в Милан не приехал, тут квартирку под Веной не купили, тут в ресторан в Париже не сходили — и так миллион раз каждый год в течение нескольких лет. И все эти миллионы раз накопительным образом складываются в многие сотни миллионов евро, да что уж там — в миллиарды.

Для Европы это не смертельно, но и лишними денежки не были бы. Денежки, потерянные ею исключительно по идеологическим соображениям.

То есть в угоду царящим сейчас установкам господа рассуждают о том, как окончательно потерять очередные миллиарды, проиграть битву за умы и еще больше сплотить русских.

Очень показательный результат.

*ЛГБТ движение признано экстремистским и запрещено в России