Поляки истерят. Кругом милитаризация, астрономические расходы на оборону и боязнь «русского вторжения». Реально-то воевать они не хотят, причем сами честно в этом социологам признаются. Но градус диванной воинственности, подогреваемый государством, сильно выходит за пределы нормы.

Кадр из видео

Однако вечно кипеть не может даже вода: температуру в чайнике надо чем-то поддерживать и одновременно следить, чтобы крышку не сорвало, а то ненароком случайно ошпарится и владелец чайника.

Там полстраны мечтает, чтобы «владельцу» досталось, дела-то в державе идут не то чтобы очень хорошо — денег нет, держаться устали. Вот и приходится властям следить, чтобы градус в нужную строну направлялся.

А «нужная» сторона у всех европейских неудачников-управленцев нынче одна — Россия. И чтобы дальше кипела ненависть, нужно придумывать все новые и новые ходы.

И тут опыт Великой Отечественной пригодился очень кстати, хоть поляки и не любят ничего, связанного с тем периодом их истории. Народ лучше всего поднимает на борьбу искусство — фильмы, плакаты и, конечно же, песни.

И придумали они создать что-то, напоминающее «Вставай, страна огромная». На проникновенную музыку положили слова «Польша, в бой!», снимают под это произведение ролики с танками, патриотично настроенные блондинки устроили флэшмоб, устрашая зрителей своей решимостью покарать всех врагов.

Короче, сами себе проблему назначили, сами ее до небес разогнали, а теперь придуманная конструкция потребовала технического обслуживания. Вот и обслуживают, как могут.

Ключевое здесь «как могут», потому что — кто б подумал! — музыка, которая должна поднять на войну с Россией, оказалась… русской. Вся Польша собралась «идти в бой» под широко известный хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

Да-да, под ту самую песню, что давно завирусилась где только можно. Под песню, которую слушают и испанские школьники, и немецкие старушки, и даже американские негры. Под «березоньки», «занозоньки» и прочее, задуманное как глубоко русское и собирающее русских. А попса — это лишь форма.

Случай, конечно, можно было бы признать курьезным, посмеяться, забыть и, помня обыкновение европ переворачивать что ни попадя с ног на голову, ждать иска за «кражу интеллектуальной собственности».

Можно было бы. Но все не так просто.

Сдается, что поляки выбрали русскую песню не по незнанию и не по оплошности. Конечно, оплошность тоже имела место, вряд ли «госприемка» приняла бы произведение, если бы точно знала, что оно взято у русских.

Уж сидели ли в той комиссии старпёры, или вовсе не было никакой комиссии, а был лишь заказ и эксцесс исполнителя (так называемый эффект девочки-дизайнера) — об этом история умалчивает. Судя по многим признакам, заказ совершенно точно был, и совершенно точно его исполнители знали, какую музыку используют. Но не посчитали это чем-то предосудительным.

В целом они выбрали ровно то, что им по сердцу. Не блюз, не рок, не польские национальные мотивы, не специально написанную для случая музыку, а то, что заставляет людей объединяться, потому что так и было задумано. А в этом русским равных нет. А поляки — они хоть и не русские, но не так далеко от нас ушли, как хотят сами в это верить. Вот и выбирают подсознательно то, что нравится и нам.

Мало того, сознательно используя русскую музыку для антироссийского контента, креативщики демонстрируют то, что абсолютно не верят в продвигаемую ими же идеологию. Они воспринимают это как игру, как нечто виртуальное, не соотносящееся с реальностью. Подумаешь, музычку взяли, про войнушку спели — ничего ж не случилось, мы ж на самом деле на войну не идем.

Не понимают они ни абсурдности происходящего, ни последствий. Классическое «ачотакова?».

Хотя, с другой стороны, они всего-то берут пример с заказчиков истерии. Ведь те, кто финансирует эту деятельность, тоже лишь играют. В другие игры, другими средствами, с другими целями и другими последствиями — но играют.

Ради власти, ради денег, ради лоббирования, которое в конечном итоге позволяет получить власть и деньги. Но точно не ради реальной войны с противником, который и сильнее намного, и разматывал их в пух и прах не раз, да и вообще всегда был старшим братом, задирать которого себе дороже.

Комплекс нашкодившей и побитой за это собаки там, конечно, вшит крепко, но не настолько, чтобы вот так вот взять и ринуться в драку ради драки.

То есть, по большому счету, в злого русского медведя в ушанке с балалайкой всерьез верят только самые отбитые, которые по определению — маргиналы. А остальные просто «разгоняют тему», чтобы поиметь себе на карман — делишки мутятся, лавешки крутятся.

Обидно, что нас демонизируют — это да, но обиду эту вполне можно пережить, она несмертельна. Но по сути-то — ничего нового.