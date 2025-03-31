Ларисе Долиной вернули квартиру, которую певица продала в прошлом году. Полученные деньги она отдала украинским мошенникам, потом опомнилась и решила отыграть сделку обратно. Добросовестная покупательница с такой постановкой вопроса не согласилась и потребовала выселить Долину, которая отказывалась покидать родные стены. Стороны бодались несколько месяцев.

Иван Шилов ИА Регнум Лариса Долина

И вот громкое уголовное дело, за которым следили, без преувеличения, миллионы соотечественников, вышло из суда. Впереди, несомненно, будет апелляция, но первой инстанцией вопрос уже решен: певица признана пострадавшей, а новая хозяйка ее жилплощади перестала быть таковой.

Покупательница квартиры Полина Лурье, чье имя также стало известно всей стране, по факту вложила в это красивое судебное решение как минимум 112 миллионов рублей, уплаченных за недвижимость народной артистки.

И, как эмоционально предсказывают тёртые калачи в приватных разговорах, «пусть хоть сто раз на апелляцию подаёт, хаты ей не видать».

Невозможно отвечать за настроения тех самых миллионов наблюдавших россиян, но с уверенностью могу сказать одно: в моем круге общения Долиной не сочувствовал никто. Ни один человек.

Во-первых, из-за обманутых надежд на то, что гениальный человек гениален во всем. Увы, но звезды тоже живут в отрыве от реальности. Не читают газет, не понимают сильнейших общественных проблем. В общем, не чувствуют нерв.

И если про обычную бабу Маню, отправившую сбережения всей жизни «на безопасный счет», еще можно сочувствующе-снисходительно сказать, что она совершила фатальную глупость, потому что живет в своем мире и ничем не интересуется, то подумать, что всенародно известная артистка может совершить такую же ошибку, никто и не мог.

Во-вторых, бабу Маню, несмотря на приписываемую ей «неразвитость» и «серость», обычно по-человечески жальче гораздо больше. Хотя бы потому, что у нее эти деньги — последние и других уже никогда не будет. И жилье — единственное. Потеряв его, несчастная будет мыкаться по чужим углам или и вовсе останется жить на лестничной клетке. Были и такие случаи.

Каждый день в сводки попадают люди, обманутые мошенниками — им теперь тоже будут обратно квартиры отдавать? Если считать возврат жилплощади обманутой пенсионерке Долиной Л. А. прецедентом, на который будут оглядываться все остальные, защищая таких же пенсионерок, то он, безусловно, займет достойнейшее место среди важнейших судебных решений нашего времени. Только вот займет ли?

У этой российской пенсионерки, сумевшей отстоять свою точку зрения в суде, имелись как минимум юристы, отправившие в медицинское учреждение за справкой о психической нестабильности. Имелись ли у нее в рукаве другие «активы» — можно только гадать.

Собственно, мигом нашедшийся способ выиграть такое сложное и дорогое дело и приводит к главной причине массового отсутствия сочувствия к Долиной.

В целом ее можно выразить примерно так: повелась на аферу и отдала кучу денег, ни с кем не посоветовавшись, никому не рассказав, не подключив доверенных специалистов к многомиллионной сделке. А когда стало поздно, всплеснула руками — тут же и юристы хорошие нашлись, и тактика защиты, и медсправка, и пойманные курьеры мошенников — чуть ли не первый публично раскрученный подобный случай.

И все вот эти попутные уловки из серии «почему покупатели не насторожились, когда увидели квартиру по заниженной цене», призванные переложить вину на другого, сочувствия тоже не добавляют.

Когда велосипед стоит сто рублей, а его отдают за двадцать — да, это повод заподозрить кражу и прочие преступления. А когда квартиру продают с разумным дисконтом, какой тут повод настораживаться? Обычная скидка за срочность.

Рассказывая о том, что Долина не первая, кому удалось вернуть недвижимость, юристы обычно оставляют за скобками специфику мошеннических сделок с квартирами. Как правило, пойманные преступники завладевали именно жильем — напрямую или с помощью подставных лиц. В случае же с квартирой артистки покупатель был законопослушен и передал все причитающиеся деньги — этого никто не отрицает.

Сделка прошла, продавец получил деньги, все пожали руки и разошлись. После этого с полученной суммой можно делать что угодно — отнести в банк, подарить, пропить, сжечь, закопать, отдать на приют для зверюшек. Или мошенникам.

В любом случае это будет сугубо персональное решение, за которое придется нести ответственность. Кто тебя там подговорил-не подговорил, торопил-не торопил — дело твое. Может, тебя преступники торопят, а может, жена. Я деньги отдал, ты принял. И если я с мошенниками не связан, то ко мне вопросов нет. Ан нет.

Незадолго до судебного заседания всплыла информация о «психической нестабильности» Ларисы Долиной. Как пишут коллеги, она не помешала певице в день сделки и перед студентами выступить, и концерт дать. А те же тёртые калачи сразу протянули: у-у-у, все понятно, расходимся, бедная Полина.

Прецедентом Долиной — Лурье это, конечно, не назовут: право у нас не прецедентное. Но совершенно точно с настоящего времени всем можно посоветовать в обязательном порядке при сделках просить от продавцов недвижимости справку из психоневрологического диспансера.

А также обязательно вносить в нотариальный договор пункт примерно следующего содержания: «Продавец заявляет, что не находится под влиянием третьих лиц и не подвергается принуждению к продаже недвижимости».

Хотя что-то подсказывает, что в случае с Ларисой Долиной даже эта оговорка покупателя не спасла бы.