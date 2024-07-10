Руслан Калинчук
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Последние публикации
Отлучен от церкви экс-премьер Ватикана, обвинивший папу в ереси и педофилии
В начале июля 2024 года в католической церкви разразился масштабный скандал. 5 июля Дикастерия вероучения официально сообщила об отлучении от церкви архиепископа Карло Марии Вигано. Поводом для такого решения стал отказ архиепископа прибыть на суд в Ватикан. Архиепископ Вигано занимал высокие...
10 июля 2024
Ватикан, Ермак и Лондон: что стоит за освобождением митрополита Ионафана
По ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, из украинской тюрьмы был освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) преследуемой и гонимой Православной церкви Украины. Ранее апелляционный суд признал владыку виновным по четырем статьям уголовного кодекса...
27 июня 2024
«Ведут по украинскому сценарию». Болгарская церковь отвергла контроль США
30 июня состоятся выборы предстоятеля Болгарской православной церкви. В период, когда церковь определялась с кандидатами, ряд экспертов и политических деятелей высказывали опасения о возможном влиянии США и Константинополя на итоговое решение. Так, болгарская политическая партия «Возрождение»...
25 июня 2024
«Есть атмосфера педерастии». Как папа Римский готовит почву для преемника
Не успел утихнуть скандал после слов папы Римского Франциска о том, что в католических семинариях «слишком много педерастов» («C'è già troppa frociaggine») (Ватикану даже пришлось извиниться за эти гомофобные высказывания), как из уст понтифика вновь прозвучало слово, считающееся в Италии крайне...
20 июня 2024