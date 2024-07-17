Новоявленный кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, которого характеризуют как «трамписта большего, чем сам Дональд Трамп», известен не только скептическими высказываниями о способности Украины победить Россию и заявлениями о прекращении войны ценой территориальных уступок, но и тем, что неоднократно выступал в защиту Украинской православной церкви (УПЦ). Откуда у американского сенатора такие симпатии?

ИА Регнум

Вэнс, который станет вторым человеком в государственной иерархии после победы Трампа, ранее заявлял, что на Украине преследуют людей за их религиозные убеждения.

«Когда американские лидеры представляют это как войну за демократию и права человека, было бы хорошо, если бы получатель помощи был немного более осторожным с правами человека, включая религиозные свободы», — сказал Вэнс в интервью The Wall Street Journal в марте этого года, добавив, что Украина «творит довольно плохие вещи», ссылаясь на «новостные сообщения о расследовании в отношении священников, конфискации церковных активов и арестах священников».

Надо отметить, что ущемление религиозных свобод на Украине и попытки киевских властей ликвидировать Украинскую православную церковь через принятие соответствующего закона уже стали фактором предвыборной борьбы в США.

Республиканцы не раз выступали с публичной критикой в адрес действующей администрации Белого дома, обвиняя ее в поддержке страны, в которой нарушается одно из фундаментальных прав человека. В поддержку УПЦ высказывался не только Вэнс.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что украинцы «вторглись в церкви, арестовывают священников», а республиканец Пол Госар добавил, что Киев «запретил старейшую и самую большую конфессию Украины».

Писать письма своим конгрессменам и доносить до них правду о преследованиях УПЦ призывала сопредседатель Молодежной республиканской национальной федерации Кэтрин Уайтфорд.

«Правительство Украины начало ошибочное нападение на Украинскую православную церковь. Захваты храмов, произвольные аресты, нападения на верующих стали повседневными. Религиозная свобода является фундаментальным правом человека. И то, что союзное нам правительство запрещает крупнейшую религиозную организацию на своей территории, должно волновать американцев», — заявила Уайтфорд.

Более того, условием выделения Украине кредита на 61 миллиард долларов республиканцы называли прекращение вмешательства государства в дела Церкви.

«Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы или израсходованы до тех пор, пока государственный секретарь не представит Конгрессу отчет, подтверждающий, что христианские церкви на Украине могут действовать без вмешательства правительства», — заявила представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Активно защищает УПЦ в США и адвокат-международник Роберт Амстердам. Среди его клиентов — Синод Украинской православной церкви, который он представляет pro-bono (бесплатно). В январе 2024 года его юридическая компания Amsterdam & Partners запустила сайт, посвященный защите УПЦ.

В апреле этого года Амстердам дал интервью близкому к Республиканской партии журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал о работе над документом, который подадут в Комиссию США по международной свободе вероисповедания. В документе речь будет идти о дискриминации УПЦ на Украине и попытках ликвидировать церковь. Амстердам также сказал, что если украинские власти имеют подозрения относительно отдельных иерархов, священников или мирян, то по ним надо возбуждать отдельные уголовные дела, а не пытаться ликвидировать всю церковь.

В свою очередь Такер Карлсон призвал американских конгрессменов прекратить «финансирование тирании» и выступить против преследования УПЦ.

Также в интервью BBC Амстердам сказал, что разослал депутатам Верховной рады Украины письма, в которых предостерег их от голосования за законопроект №8371, предусматривающий ликвидацию общин УПЦ. Он пообещал подавать иски в суды США с требованием персональных санкций против депутатов, которые проголосуют за скандальный законопроект.

В ответ в Верховной раде в экстренном порядке собрали заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и обвинили Амстердама в попытке вмешательства в работу законодательного органа и давлении на депутатов.

Конечно, такое мощное лобби в США, а также тот факт, что после покушения на Трампа его шансы стать президентом серьезно выросли, заставят украинские власти задуматься о том, стоит ли принимать антицерковные законы и продолжать кампанию преследования УПЦ.

Но радоваться и думать, что гонения на каноническую церковь прекратятся, было бы преждевременно.

Во-первых, тот же Амстердам рассказал в интервью каналу «Александр Шелест» (признан в России иноагентом), что от бывшего помощника госсекретаря Роберта Дестро ему стало известно о том, что уничтожение УПЦ было пунктом политики США, а участвовали в этом тогдашний президент Украины Пётр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей.

Дестро был помощником у Майкла Помпео (госсекретаря США при Трампе) с сентября 2019 г. А томос об автокефалии Варфоломей выписал Порошенко в январе 2019 г. при предшественнике Дестро Майкле Козаке, но всё при той же администрации Дональда Трампа.

Вот и получается, что атака на УПЦ — дело рук республиканцев.

Сейчас им выгодно говорить о гонениях на УПЦ, поскольку это позволяет критиковать Байдена за поддержку Зеленского, уничтожающего церковь, но одно дело — предвыборная риторика, а другое — реальная политика.

Отсутствие религиозной свободы, с одной стороны, очень чувствительная тема для американцев, учитывая, что их страна была фактически основана религиозными диссидентами. А с другой — она давно превратилась для Госдепа в инструмент давления во внешней политике — например, тот же Дестро специализировался на связях с религиозным лидером Тибета Далай-ламой, которого США поддерживают в пику руководству Китая. Теперь же тема религиозных свобод за рубежом превратилась в инструмент конкуренции во внутренней политике США, позволяющий обвинять оппонентов в поддержке режима, притесняющего верующих.

Тем более что на съезде республиканцев, выдвинувшем Трампа в президенты, внезапно выступил архиепископ Елпидифор (Ламбриниадис) — глава архиепископии Константинопольского патриархата в США.

Его появление на съезде республиканцев довольно неожиданно, поскольку традиционно православные греки в США поддерживали Демпартию, а сам Елпидифор демонстрировал дружбу с Байденом. Видимо, даже в архиепископии поняли неизбежность победы Трампа и решили действовать на опережение. И если Елпидифору предоставили слово, значит, окружение Трампа заинтересовано в поддержке влиятельной греческой диаспоры, которую как раз и представляет Константинопольский патриархат.

С этой точки зрения в будущем УПЦ вполне может стать разменной монетой.

Возвращаясь к позиции Джеймса Вэнса, стоит отметить, что его собственные религиозные взгляды очень индифферентны.

В 2019 году он принял католицизм, а до того ассоциировал себя с иудаизмом. Кроме того, он человек основателя PayPal Питера Тиля — одного из венчурных миллиардеров Калифорнии. Этот штат традиционно считается вотчиной демократов, что наталкивает на мысль о том, что Вэнс может быть ставленником того самого пресловутого deep state в команде Трампа. И будут ли соответствовать его слова реальным действиям — знает только Господь.