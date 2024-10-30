Митрополит отлучил от церкви городского голову Черкасс. Нет, это не параграф из учебника по истории Украины за XVII век. Это заголовок из новостной ленты. Но что же толкнуло церковного иерарха на такой неординарный шаг?

ИА Регнум

Украинская православная церковь сегодня подвергается преследованиям не только центральных властей, но и представителей власти на местах.

Областные и городские советы в западных и центральных областях Украины уже давно приняли решения о запрете деятельности УПЦ и обратились к Верховной раде и Зеленскому с призывами сделать это в масштабе всей Украины. Но самым диким проявлением подобных гонений властей на местах стала ситуация в Черкассах.

17 октября там разгорелась настоящая битва за кафедральный Архангело-Михайловский собор. Боевики в военной форме с жёлтыми повязками на рукавах (такие используют ВСУ на линии фронта для опознания свой-чужой), руководимые мэром города Анатолием Бондаренко, ворвались в храм и выгнали на улицу молящихся прихожан.

Погромщики разорили бухгалтерию, украли документы и офисную технику. Пропали средства, которые прихожане собирали на новый колокол и ремонт храма (60 000 долларов и 80 000 гривен). Украли даже две драгоценные панагии с частицами мощей, кресты и иконы. Не побрезговали и продуктами, которые священники собора заготовили на зиму.

Погромщики наверняка рассчитывали на то, что никто не рискнёт встать у них на пути. Ведь духовный лидер общины митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) находится под домашним арестом. Но, несмотря на это, он бросился на помощь своей пастве, чтобы не дать святыню на поругание. Тогда захватчики пустили в дело слезоточивый газ и дубинки. Получив удар, владыка потерял сознание.

Самое странное во всей этой трагической истории то, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), захватив собор, сразу же провели в нем свою первую «литургию». Как можно молиться, призывать имя божье в храме, который ты только что с матерной руганью, насилием и кровью отобрал у законных собственников, знают, наверное, только адепты ПЦУ и украинские власти.

А властям, конечно же, нужна не литургия. Свои действия они прикрывают заботой о мертвых, а не о живых. «Верю, что скоро наших погибших воинов будем отпевать тут», — сообщил о захватнических планах мэр Бондаренко за несколько дней до нападения, сопроводив текст фотографией Архангело-Михайловского собора. А непосредственно в день захвата он призвал «активистов» принять участие в «передаче» собора ПЦУ.

То, что произошло в Черкассах, не новость для Церкви с ее 2000-летней историей: сатанинская власть всегда борется с Христом. И борьба тем сильнее, чем больше Украина впадает в коматозное состояние, не одерживая при этом никаких побед на фронте.

В 64-м году римский император Нерон, чтобы отвести от себя подозрения в поджоге города, обвинил в этом христиан. Но в Черкассах у власти был еще один мотив — личная месть митрополиту Феодосию.

Автору этих строк посчастливилось быть лично знакомым с владыкой: он преподавал мне догматическое богословие в Киевской духовной академии. И я могу с полной уверенностью засвидетельствовать: это достойный пастырь и настоящий исповедник.

Несмотря на несколько возбужденных против него уголовных дел, он продолжает поминать в молитвах патриарха Кирилла, отказывается подписывать заявление на обмен, говоря, что его место — с гонимой паствой, и откровенно говорит правду про украинский режим.

Занимая столь твердую позицию, владыка находится в оппозиции к нынешнему официальному курсу УПЦ, направленному на разрыв с Русской православной церковью. И это делает его неформальным лидером той части верующих и духовенства, которые хотят сохранять единство Святой Руси.

После захвата собора владыка записал видеообращение к патриарху Константинопольскому Варфоломею, призвав его обратить внимание и осудить беззаконие, творимое его подопечными из ПЦУ.

А уже 24 октября митрополит Феодосий записал видеообращение, в котором рассказал про обстоятельства захвата собора и провозгласил анафему мэру Черкасс Бондаренко:

«Вынужден констатировать, что своими сегодняшними действиями Вы отлучили себя от Церкви. Как архиерей Черкащины я констатирую — Вы отлучены от Церкви. Это большая трагедия… Надеюсь, Вы проживете долгую жизнь и у Вас еще будет возможность исправить те трагические ошибки, которые Вы сделали».

Кому-то может показаться, что анафема — лишь жест отчаяния. Какое дело мэру, политику до анафемы владыки — он и в Бога-то не верит. Еще говорят, что Церковь нарушила божью заповедь и прокляла человека. Но анафема — это не проклятие, не желание человеку зла. Это констатация того факта, что человек сам себя поставил вне церкви, сам бросил Христу вызов.

Собственно, об этом писал апостол Павел: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, — анафема, маранафа́» (1Кор. 16, 22). Она провозглашается в ответ на совершение какого-то тяжкого греха, например, раскола, ереси или, как в случае с мэром Черкасс, который еще не так давно сам посещал службы в Архангело-Михайловском соборе, тяжелого преступления против Церкви.

С этой точки зрения анафема, с одной стороны — превентивная мера, призванная оградить верных чад Церкви от заражения какими-то лжеучениями или от соблазна каких-то дурных поступков. А с другой, призвана напомнить самому анафематствованному, что он тонет и сознательно оградил себя от Бога. И если он не покается, то рискует оказаться в аду.

То есть анафема призвана помочь человеку быстрее покаяться и указывает, что каждый член Церкви должен этому способствовать терпеливым и любящим отношением к отпавшему. А на то, чтобы вернуть его в Церковь, должны быть направлены миссионерские усилия.

Поэтому анафема, провозглашенная митрополитом Феодосием мэру Черкасс, — акт милосердия к нему. И акт этот взывает к его совести: если ты организовал пролитие крови тех, с кем ты еще недавно из одной чаши причащался тела и крови Христовых, каким ты станешь перед Богом?