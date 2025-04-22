21 апреля, в Светлый понедельник пресс-служба Ватикана сообщила о кончине 266-го папы римского, Франциска. И с этого момента по всему миру началась скрытая от посторонних глаз борьба за папский престол.

Иван Шилов ИА Регнум

Папа Франциск, в миру Хорхе Мария Бергольо, родился в Буэнос-Айресе в 1936 году, там же окончил семинарию и колледж Святого Иосифа.

Любопытная деталь связана с детством почившего понтифика: мальчиком он был алтарником в храме, где служил украинский греко-католический (униатский) священник Степан Чмиль, который помогал еще одному греко-католическому священнику, Ивану Бучко переправлять в Аргентину вояк дивизии СС «Галичина».

В 22 года будущий папа вступил в орден иезуитов, в 1992 году стал викарным (т. е. номинальным) епископом Буэнос-Айреса, а в 1998-м — уже правящим епископом, в 2001-м — кардиналом.

После смерти папы Иоанна-Павла II был одним из папабилей — претендентов на папский престол, но папой тогда стал Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), а когда он в 2013 году отрекся от престола, Хорхе Бергольо всё-таки стал папой.

Основной чертой понтификата Франциска был либерализм и стремление соответствовать запросам общества.

Особенно либерализм папы проявился в его подчеркнуто дружелюбном отношении к представителям ЛГБТ*. Еще в 2013 г. он заявил: «Если человек гей, он ищет Бога и обладает доброй волей — кто я такой, чтобы судить его?» Потом в 2020 году в фильме Francesco выразил поддержку гражданским союзам для однополых пар: «Однополые люди имеют право быть в семье. Что нам нужно — это закон о гражданских союзах. Вот как я это понимаю».

И вот уже в 2023 году в официальном документе Ватикана разрешил благословлять однополые пары. И хотя в документе была официальная оговорка, что благословение не должно восприниматься в контексте брачных отношений, но многие, даже католические епископы поняли этот документ именно как первый шаг в деле признания Католической церковью однополых браков.

Многих католиков шокировал экуменизм папы Франциска.

Global Look Press/ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency Папа Франциск

Он побывал в мечети и синагоге, но самым ярким событием в этом ключе стал молебен языческому идолу «пачамаме», проведенный в Ватикане во время так называемого Амазонского синода в 2018 году, в присутствии папы и языческой жрицы.

Папа продвигал либеральную повестку не только в церковной жизни, но и в политике, экономике, социальной сфере — много говорил об экологии, призывал принять как можно больше мигрантов и целовал ноги лидерам Южного Судана, критиковал капитализм.

Демонстративная бедность стала главной чертой имиджа понтифика: он отказался от папамобиля и передвигался на скромной машине, сам платил за себя в гостиницах, носил простую сутана без золотых украшений… Многих это подкупало — миллионы католиков видели в нем настоящего, пастыря-нестяжателя.

Однако и тут скрыт подвох: папа не просто так выступал против капитализма и эксплуатации, он продвигал проект так называемого инклюзивного капитализма.

Что такое этот инклюзивный капитализм, очень важно понять в контексте понимания роли и места Ватикана в современной глобальной политике.

Идею инклюзивного, или стекхолдер-капитализма сформулировал рупор леволиберальных глобалистов, председатель Давосского форума Клаус Шваб, что уже само по себе говорит об очень многом. По странному совпадению 88-летний Шваб объявил об отставке сразу же после того, как разнеслась весть о кончине понтифика.

Первичными собственниками в рамках такой концепции признаются корпорации, которые должны заменить собой государство. Обычные граждане признаются вторичными собственниками, которым корпорации выплачивают ренту — базовый социальный доход. Обывателю говорят: зачем тебе десятилетиями выплачивать ипотеку на квартиру и машину? Пользуйся каршерингом и снимай квартиру, а деньги на съем дадут корпорации.

Таким образом, эта модель предполагает отсутствие у обычного человека частной собственности и его полную зависимость от получаемого базового дохода. Любая попытка оспорить власть корпораций, вообще каким-либо образом протестовать будет означать лишение человека этого дохода, а если собственности у него нет, то он всецело зависим.

Был даже создан Совет по инклюзивному капитализму, в который вошли представители Ротшильдов, Варбургов и многих других крупнейших финансовых семей. Действует этот совет ни много ни мало при самом Ватикане. Еще одно удивительное совпадение.

С этой точки зрения логично рассмотреть группировки внутри Ватикана, ведь соотношение между ними и будет определять кандидатуру следующего папы римского.

Главный разлом — конфликт между леволиберальными глобалистами и консерваторами.

Если глобалисты продвигают инклюзивный капитализм под видом борьбы с бедностью, женское священство, ЛГБТ*-повестку, то консерваторы выступают за традиционные ценности. В связи с победой на президентских выборах в США команды Дональда Трампа шансы консерваторов серьезно возросли.

Еще один фактор противоречий — четыре региональные группировки: европейские (особенно, итальянские), латиноамериканские, североамериканские, азиатско-африканские кардиналы.

Рассмотрим нескольких главных претендентов.

Кардинал Пьетро Паролин — нынешний Госсекретарь Ватикана, имеет самые большие шансы на победу. Итальянец, был послом в Венесуэле, характеризуется как очень информированный и острожный человек, на его стороне выступает премьер Италии Джорджа Мелони. Он не принадлежит ни к либеральному, ни к консервативному крылу. Идеальный «папа балансов».

Но против Паролина играет отсутствие пастырского опыта: он не служил в приходе, не управлял епархиями, а занимался дипломатической и бюрократической работой.

Кардинал Луис Тагле — префект (глава) Дикастерии евангелизации (миссионерства). Филиппинский кардинал, часто критиковал политику папы Франциска, имеет репутацию ученого-богослова и открытого пастыря, ориентированного на молодежь.

Кардинал Маттео Дзуппи — председатель итальянской епископской Конференции. Его имя широко известно российской аудитории, поскольку именно кардинал Дзуппи был спецпредставителем папы Франциска по российско-украинскому конфликту. Как раз Дзуппи является лидером либерального крыла, характеризуется как либерал и экуменист.

Кардинал Марк Уэлле — секретарь папского Совета по содействию Христианскому Единству. Канадский кардинал, долгое время возглавлявший конгрегацию по делам епископов, то есть отвечавший за кадровую политику Ватикана. Имеет репутацию хорошего администратора.

Кардинал Питер Тёрксон — префект декастерии по содействию целостному человеческому развитию (ранее папский Совет справедливости и мира). Ганиец, считается самым видным кардиналом в Африке.

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу — конголезец, один из наиболее деятельных иерархов Африки, имеет не только религиозное, но и политическое влияние, открыто критикуя правительство ДР Конго. Выступал против многих инициатив папы Франциска, соответственно, в случае избрания от Бесунгу можно ожидать ревизии многих подходов нынешнего Ватикана.

Кардинал Реймонд Лео Бёрк — префект Верховного Трибунала (главной судебной инстанции Католической церкви), американский кардинал, публичный сторонник Трампа и патрон Мальтийского ордена. Лидер консервативного крыла в католической церкви.

Он известен своей критикой постановлений Второго Ватиканского собора, которые и открыли дорогу к либерализации католицизма, выступает против контрацепции, гомосексуализма и гражданских браков, выдающийся интеллектуал и специалист по каноническому праву.

Бёрк вступил в публичный конфликт с папой Франциском, и в результате в 2023-м Франциск обвинил Бёрка в попытке расколоть Католическую церковь, лишил его содержания и пенсии и пытался выселить из квартиры в Ватикане.

Но против Бёрка играют его несговорчивость и консервативный радикализм, поэтому кандидатом от правых может стать умеренный консерватор, тоже трампист, архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан.

Шансы на избрание есть еще у нескольких кардиналов — Пьербаттисты Пиццабаллы (успешно показал себя в качестве посредника в израильско-палестинском конфликте), Шона Патрика О’Мелли (архиепископ Бостона, известен как борец с сексуальными злоупотреблениями в Католической церкви), Блейза Джозефа Сьюпича (архиепископ Чикаго, активен в межрелигиозном диалоге).

Конечно, нельзя исключать сюрприза (как тут не вспомнить недавно вышедший на экраны фильм «Конклав»), но можно сделать осторожный прогноз, что главная борьба на следующем конклаве разгорится между Дзуппи, Бёрком-Доланом и Паролином, если ни либералы, ни консерваторы не смогут одержать верх.

*ЛГБТ — международное движение, признанное в России экстремистским