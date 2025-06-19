Возможно, впервые за последние несколько лет попытка захвата храма Украинской православной церкви в Черновцах закончилась битвой, в которой победу одержали прихожане во главе с митрополитом Черновицким и Буковинским Мелетием.

Иван Шилов ИА Регнум

«Патриотически настроенная общественность» негодует, местные власти тоже возмущены: все необходимые формальности, связанные с насильственным переходом Свято-Духовского собора (и еще двух храмов) в государственную ПЦУ, были выполнены еще в феврале.

А 17 июня группа боевиков, прикинувшись инвалидами-колясочниками, ворвалась в кафедральный собор, вытолкав оттуда прихожан и священников, битами повредила иконостас, поломала мебель в алтаре. При попытке захвата святыни, по официальным данным, пострадали 12 человек, двое священников УПЦ госпитализированы с различными травмами головы и переломами ребер.

Митрополита рейдеры толкнули на брусчатку, и владыка получил травму головы. Зато городской голова Черновцов Роман Кличук поспешил сообщить, что наступил «исторический день для Единой поместной церкви Украины» и поздравил прихожан с тем, что в храме «зазвучит украинская молитва».

Однако на следующий день православные мобилизовались и в ходе массовой стычки сломали металлический забор, а затем вернули себе храм. Полиция, как сообщают местные СМИ, несколько раз применяла слезоточивый газ против «промосковских верующих», однако это их не остановило.

ПЦУ-шников полицейские в итоге вывели через специально устроенный коридор, а затем оперативно внесли происшествие в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщает Главное управление нацполиции в Черновицкой области, к ним поступило 25 обращений граждан. В частности, речь идет о причинении телесных повреждений, возможном захвате храма «неизвестными лицами», препятствии журналистской деятельности, а также повреждении имущества культового сооружения.

Однако митрополит Мелетий поспешил поздравить всех с тем, что «мы проявили свою веру». Причем в рамках дозволенного: после устроенного властями голосования за переход Свято-Духовского кафедрального собора, Свято-Николаевского храма и Свято-Петропавловской церкви в ПЦУ православные собрали в два раза больше людей и переголосовали за то, чтобы «остаться в лоне Украинской православной церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием».

Однако этот факт был просто-напросто проигнорирован. 21 февраля в храмах начались «круглосуточные молитвенные стояния», что и попытались переломить рейдеры на инвалидных колясках.

Но почему такое побоище произошло именно в Черновцах и чего еще ждать от украинских властей?

Дело в том, что Буковина — родина предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), сам он 24 года был правящим архиереем Черновцов.

К этому следует добавить, что Буковина — регион очень пестрый, долгое время бывший частью Румынии и присоединенный к УССР только в 1940 году. До сих пор 90% населения 130 сел в окрестностях городов Герца и Банчены (юго-восток Черновицкой области) — этнические румыны.

Онуфрию долгие годы удавалось держать баланс между украинской и румынской частями паствы Черновицкой епархии, а в Свято-Духовском соборе даже часть литургии служилась на румынском языке (и «журналисты» отмечали, что часть актива, отбившего храм, говорила по-румынски).

Митрополит пользуется здесь заслуженным уважением и поддержкой.

А поскольку украинские власти преследуют УПЦ, добиваясь ее слияния с раскольнической ПЦУ, закономерно, что для давления на митрополита Черновицкая область важна в символическом смысле.

А голосование в феврале под забором Свято-Духовского собора прошло под руководством рейдера и бандита в рясе Романа Грыщука (он является священником ПЦУ и капелланом, чей храм стоит пустой, а сам он колесит по области, отбирая чужие). За «переход» собора и еще двух упомянутых в ПЦУ проголосовали люди, не имеющие отношения к общине.

Собственно, это и есть самая распространенная схема рейдерских захватов храмов УПЦ — через фейковые собрания и подделку документов собрания религиозной общины.

С точки зрения светского законодательства храм — недвижимое имущество, находящееся в коллективной собственности. Распоряжаться им и менять конфессиональную принадлежность могут, как и любым имуществом, только собственники, то есть религиозная община. Власти же собирают её невесть откуда и порой собрания таких «общин» проходят на стадионах или в сельских клубах.

«Собрание» принимает решение о переводе храма в ПЦУ, госорганы регистрируют протокол и получается, что храм переходит в собственность фейковых прихожан и принадлежит уже не УПЦ, а ПЦУ. Потом рейдеры обращаются в полицию, и правоохранители заводят их в храм, вытесняя настоящих верующих.

Так было, к примеру, в селе Верхние Становцы Черновицкой области. В начале апреля под руководством все того же Грыщука группа привезенных из Ивано-Франковской области молодчиков проголосовала за «переход» сельского храма в ПЦУ.

Через пару дней ночью Грыщук и его бандиты попытались срезать замки с его дверей: вот уж «достойное поведение» того, кто называет себя священником.

Тогда, несмотря на ночное время и комендантский час, прихожане быстро организовались и прогнали бандитов.

Уже через неделю, в Лазареву субботу — день, когда Церковь вспоминает воскрешение Христом Лазаря Четверодневного, к храму опять приехали привезенные из Ивано-Франковской и Львовской областей молодчики во главе с Грыщуком, разобрали забор и в сопровождении полиции, которая оттеснила верующих, захватили храм.

По аналогичной схеме отобрали храм мученицы Параскевы в селе Усть-Путила, а полиция применила силу к старикам, защищавшим свою святыню.

В целом за последние несколько лет с помощью такой нехитрой рейдерской схемы раскольники и потакающие им власти отобрали только на Буковине около 30 храмов.

Но почему власть взялась за Свято-Духовский собор именно сейчас, если фейковое собрание прошло еще в феврале?

Дело в том, что еще три года назад митрополит Онуфрий сделал шаг к расколу, собрав 27 мая 2022 года неканонический собор в Пантелеимоновском монастыре киевской Феофании и заявив об отмежевании от Русской православной церкви. Но власти этим не удовлетворились, продолжая преследовать УПЦ, вынуждая ее или провозгласить самочинную (незаконную) автокефалию (независимость от Русской церкви), или влиться в ПЦУ.

Судя по всему, определенного взаимопонимания между митрополитом Онуфрием и властями удалось достичь. В мае он разослал всем архиереям УПЦ циркуляр с предписанием прибыть в Киев на празднование третьей годовщины так называемого «собора» в Феофании.

Хотя ни в первую, ни во вторую годовщины никаких архиерейских собраний не проводилось.

Более того, 20 мая Онуфрий издал странное послание, в котором сказал, что УПЦ — независимая церковь, самостоятельно решает все вопросы своей внутренней и внешней жизни: открывает новые епархии, избирает епископов и предстоятеля без вмешательства со стороны других поместных церквей, самостоятельно изготавливает святое миро и открывает приходы за рубежом.

«Мы надеемся, что вся семья Автокефальных поместных церквей морально поддержит нас, одобрит нашу каноническую независимость и отметит ее надлежащим знаком отличия»,— отметил он в своем обращении.

По всей видимости, на 27 мая готовилось какое-то политическое решение, но украинские власти переиграли сами себя.

22 мая 2025 г. в Хмельницком должны были отмечать 35-летие со дня основания епархии, а Онуфрий собирался освятить Никольский собор. Власти собрали несколько десятков бездельников, скандирующих нацистские лозунги, и под Николаевский собор подогнали мусоровозы с машинами для откачки нечистот, заблокировав вход на территорию церкви.

В результате митрополит отменил службы и вернулся в Киев. Та ситуация показала ему, что с властями договориться нельзя, поэтому собрание в Феофании 27 мая прошло тихо, без принятия каких-либо решений и заявлений.

Но было бы наивно думать, что власти смирились и оставили попытки додавить предстоятеля УПЦ окончательно уйти в раскол. Штурм Свято-Духовского собора — очередная черная метка ему. Если Онуфрий откажется, то 17 июня окажется только репетицией, и православная община Черновцов будет праздновать свою победу недолго.