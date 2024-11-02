Вечером 31 октября в нескольких телеграмм-каналах было опубликовано «Заявление архиереев Украинской православной церкви о действиях Синода Русской православной церкви в отношении епархий УПЦ, расположенных на временно оккупированных территориях Украины», подписанное 31 архиереем во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом (Саввиным).

ИА Регнум

Поводом к обращению стало решение Синода Русской православной церкви от 24 октября почислить на покой (выражаясь светским языком — отправить на пенсию) митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона (Шукало) и назначить вместо него митрополита Владивостокского и Приморского Владимира (Самрохина).

«Мы, архиереи Украинской православной церкви, решительно осуждаем это решение, как антиканоническое… Второй канон Второго Вселенского собора отмечает необходимость уважать юрисдикционные границы, предостерегая от любых попыток одной Церкви взять под контроль территорию другой… освобождение митрополита Иллариона, украинца по происхождению, устроителя Донецкой епархии, многолетнего архипастыря в Донецкой области и назначение на его место архиерея-россиянина свидетельствует именно о стремлении Москвы аннексировать каноническую территорию Украинской православной церкви… Мы не согласны с таким решением, требуем его немедленной отмены, призываем к отказу от агрессивной церковной политики относительно Украинской православной церкви», — сказано в заявлении.

Мягко говоря, такое обращение выглядит очень странным, как и ссылка на Второй канон Второго Вселенского собора.

Это правило регламентирует отношения между поместными церквями, а согласно томосу патриарха Алексия II УПЦ является автономной частью Русской церкви, а не отдельной поместной церковью.

Поэтому не может быть и речи о том, что Русская церковь попыталась установить контроль над канонической территорией другой Церкви. Тем более смешно слышать о канонах от иерархов УПЦ, которая сама не может внятно объяснить свой статус после так называемого собора в Феофании 22.05.2022.

Кроме того, в июле 2023 года Донецкая епархия направила прошение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять ее в состав РПЦ. Тогда же уставные документы Донецкой епархии были зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, и подпись под регистрационными документами ставил митрополит Илларион.

Андрей Бутко Митрополит Иларион

Поэтому слова о том, что РПЦ аннексировала Донецкую епархию, — вранье.

Что до митрополита Иллариона, то тут надо прояснить пару моментов.

Владыка действительно много потрудился для устроения Донецкой и Мариупольской епархии, управляя ею с 1996 года. В советской время на всю Донецкую область было несколько десятков храмов, а на 2021 год уже действовал 241 приход. Безусловно, владыке пришлось многое пережить, особенно в течении тех страшных восьми лет, когда украинский нацистский режим осуществлял настоящий геноцид Донбасса.

Он никогда не отличался какими-то украинскими националистическими взглядами, но, будучи уроженцем Львова, и в кадровом вопросе митрополит Илларион сделал всё, чтобы епархию наводнили выходцы с Галичины и Волыни. В результате антироссийская позиция многих священников Донецкой епархии стала настоящей проблемой.

В церковных кругах есть слухи, что владыка сопротивлялся переходу Донецкой епархии в подчинение Русской церкви, а информация, поступающая к нему, очень быстро оказывалась в руках СБУ. И несмотря на все это Синод Русской церкви позволял ему служить на донецкой кафедре.

И вот теперь, когда его отправили на покой (с сохранением содержания от Донецкого епархиального управления), украинские архиереи возмутились.

Но почему-то они не писали столь гневных заявлений, когда банда праворадикалов и сторонников ПЦУ чуть не убила митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), почему-то ни слова не было сказано в ими в защиту митрополита Святогорского Арсения (Яковенко), ни слова не слышно в адрес украинской власти о непрекращающихся гонениях на Церковь.

Различные раскольнические и униатские паблики уже наперебой бросились расхваливать это заявление и давать рекомендации, какими должны быть дальнейшие шаги архиереев, подписавших его: нового архиерея Донецкой епархии запретить и обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой осудить Русскую церковь и лично патриарха Кирилла.

Любопытно, что если раньше эти ресурсы называли УПЦ не иначе как МП (Московский патриархат), или РПЦвУ (Русская православная церковь в Украине), то теперь строго называют Украинской православной церковью.

И вот уже Виктор Еленский — главный координатор антицерковной политики киевского режима — поприветствовал заявление, сказав, что оно окажет ободряющее влияние на тех священников и мирян УПЦ, которые хотят порвать с Москвой.

Андрей Бутко Митрополит Агафангел

Это наталкивает на мысль, что заявление группы архиереев УПЦ — результат спланированной операции украинских спецслужб и подконтрольной им части иерархии, о чём свидетельствует ряд странностей.

Фактически главными инициаторами обращения выступили владыки Одесской епархии. Кроме самого митрополита Одесского и Измаильского Агафангела заявление подписали еще пять викариев — воспитанников и выдвиженцев митрополита Агафангела: архиепископ Южненский Диодор (Васильчук), архиепископ Арцизский Виктор (Быков), архиепископ Болградский Сергий (Михайленко), епископ Тарутинский Алипий (Цушко), епископ Овидиопольский Анастасий (Бедников).

Было время, когда владыка Агафангел считался чуть ли не главным столпом идеи Русского мира в УПЦ.

Так, в 2006 году он призвал украинскую власть отказаться от вступления в НАТО и ЕС и предоставить русскому языку статус второго государственного. Свою позицию тогда он аргументировал тем, что стремление Украины в Европу «является очередной попыткой осуществить многовековое стремление протестантско-католического, масонского и безбожного Запада оторвать Украину от единства с мировым центром православия — Москвой и втянуть её в орбиту западных лжеценностей, сделать её частью системы нового мирового порядка».

В том же году он возглавил список Партии регионов на выборах в Одесский областной совет. В 2008 году указом президента России Владимира Путина митрополит Агафангел был награжден орденом Почета, а в 2012 в преддверии президентских выборов в России владыка выступил в поддержку кандидатуры Путина.

Откуда «вдруг» такая перемена позиции, особенно учитывая, что Агафангелу 86 лет и пора бы уже подумать о встрече с Богом? Как всегда, причина очень банальна — СБУ имеет очень серьезный компромат на митрополита Агафангела.

Материал в той папке настолько серьезный, что вынуждает одесского архиерея сдавать СБУ своих же священников. Так, в декабре прошлого года протоиерей Дмитрий Матиенко обвинил Агафангела в том, что тот запретил его в служении за поминовение патриарха Кирилла и передал о нём информацию в СБУ.

Удивляет синхронность и оперативность реакции почему-то именно в деле митрополита Иллариона. Ранее в прямое подчинение Московской патриархии были уже приняты Луганская, Бердянская, Северодонецкая, Симферопольская и Крымская епархии, и никаких коллективных писем протеста это не вызывало.

Само заявление написано не от имени Синода УПЦ, а опубликовано в частном порядке и даже не на официальных сайтах, а в епархиальных телеграмм-каналах.

Если была необходимость что-то сказать от лица всей полноты УПЦ, то в то же самое время, когда в Москве заседал Синод РПЦ, принявший решение по митрополиту Иллариону, в Киеве заседал Синод УПЦ. Видимо, поэтому подписанты, понимая, что представляют не официальную позицию, а только самих себя, не указали адресата своего обращения: документ назван заявлением, но кому они и что заявляют?

Синоду РПЦ? Патриарху? Кто на него должен отреагировать?

Но особенно удивляет спешка при сборе подписей. Зачем было публиковать это заявление под вечер и с формулировкой «сбор подписей продолжается»? Логичнее было бы дать несколько дней, чтобы все желающие спокойно его подписали. Наверное, команда составить этот документ была дана столь внезапно, что подписи пришлось собирать постфактум и впопыхах.

СБУ решила использовать подконтрольную ей часть священноначалия УПЦ для того, чтобы «качнуть» ситуацию внутри церкви и заодно проверить, кто из архиереев готов к сотрудничеству.

Но с этим заявлением есть еще один не очевидный момент: оно — плевок в лицо блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию (Березовскому).

Подписавшие этот позорный документ сделали это через его голову, поэтому у этого заявления есть тайный адресат — митрополит Онуфрий. Это ему СБУ намекает, что если он не пойдет на нужные власти шаги, не вольет УПЦ в ПЦУ или не перейдет в юрисдикцию Константинопольского патриархата, то есть другие, услужливые и готовые сделать всё, что прикажут.

Остается надеяться, что митрополиту Онуфрию хватит сил, ума и твердости задавить внутреннюю оппозицию и не пойти на поводу у ЦИПСО.