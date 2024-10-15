В понедельник 14 октября, на православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Москву прибыл посланник папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи.

ИА Регнум

Накануне, 11 октября, на аудиенцию к папе явился Владимир Зеленский. Вся встреча длилась 30 минут, и большую часть времени занял обмен подарками. Дальше Зеленского ждала встреча с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Полом Галахером.

«Переговоры в Госсекретариате были посвящены состоянию войны и гуманитарной ситуации на Украине, а также путям, которые могли бы положить ей конец, приведя к справедливому и стабильному миру в стране», — сообщила ватиканская пресс-служба.

Конечно, это не более чем официальная формулировка. О чем идет речь на таких встречах, никогда не становится достоянием общественности. Тем более сложно представить, чтобы Зеленского интересовала «гуманитарная ситуация на Украине». Так зачем нужна была вся эта суета?

Но вот слова о «справедливом мире» — важные. Зеленский не раз заявлял, что для Украины «справедливый мир» — это возвращение на границы 1991 года, то есть фактическое поражение России.

Еще в октябре 2022 г. представитель Ватикана при ООН архиепископ Габриеле Качча на 11-й Чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи заявил, что поиск «справедливого мира» должен основываться на признании территориальной целостности Украины.

А уже в феврале 2023-го в СМИ появилась информация о существовании некоего мирного плана Ватикана для Украины. Председатель Всемирного совета староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, заявил, что папа исходит из того, что «никогда в истории военная победа не приносила окончательного мира, но служила причиной новых конфликтов, поэтому только переговоры и справедливые для всех договоренности ведут к полноценному долгосрочному миру. Лучшая победа — это та, где все стороны конфликта чувствуют себя победителями, а не побежденными, и только уважительные переговоры могут дать такую победу для всех». Ключевым элементом этого плана также было объявлено сохранение территориальной целостности Украины.

То, насколько декларируемая «справедливость для всех» далека от надежного мира, можно увидеть в сравнении с реальными 50 годами мира, в котором жила Европа после окончания Второй мировой войны. И этим она была обязана не взаимовыгодным договоренностям, а безоговорочному военному разгрому нацизма.

В сентябре 2023 года специальный представитель папы римского по украинскому урегулирования архиепископ Маттео Дзуппи отправился с визитом в Пекин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Причем, как сообщали итальянские СМИ, накануне визита кардинал Дзуппи провел встречи с представителями США и НАТО. И вот уже в сентябре этого года Китай вместе с Бразилией (самой большой католической страной в мире) выступил с инициативой мирного урегулирования, которая фактически предусматривает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения без каких-либо гарантий безопасности для России.

При этом мирный план папы ничего не говорит о том, что делать с нацистской властью на Украине, ее нейтралитете и демилитаризации. То есть экзистенциальная угроза безопасности России в виде нацистской и вооруженной Западом Украины должна продолжать существование.

Желание сохранить тот антирусский проект, которым ныне является Украина, объяснимо: у Ватикана своя большая игра в Восточной Европе, и Украина — ее часть. Собственно, агентура Ватикана очень серьезно поработала над тем, чтобы Украина превратилась в антиРоссию.

Особый интерес Святого престола к Украине прослеживается, как минимум, с тех времен, когда в 1596 году усилиями властей Речи Посполитой из-за предательства части православной иерархии во главе с митрополитом Киевским Михаилом Рогозой была создана структура, которая ныне называет себя Украинской греко-католической церковью (УГКЦ).

Итогом стала страшная историческая трагедия: в унию, под омофор Рима перешли около 2000 православных приходов с почти 2 миллионами прихожан, начались столетия кровавого религиозного противостояния на территории нынешней Украины.

Время шло, Малороссия вошла в состав России, а уния утвердилась на Галичине и там дала свои горькие плоды. Униаты, в частности, поддержали создание дивизии СС «Галичина», были капелланами в УПА* и на десятилетия законсервировали в подполье бандеровщину.

Настоящим ренессансом для них стал майдан в 2014 году. Один из виднейших иерархов этой структуры Борис Гудзяк (ныне митрополит Филадельфийский УГКЦ) открыто зазывал на майдан и говорил, что до половины митингующих — прихожане УГКЦ.

После «революции достоинства» и гражданской войны в Донбассе униатские приходы появились в Днепропетровске, Харькове, Полтаве, Одессе, кратно возросло их количество в Киеве.

Именно униаты являются главным драйвером преследования канонической Украинской православной церкви, а их глава Святослав (Шевчук) заявил, что принятый Верховной радой 20 августа закон, дающий власти возможность ликвидировать УПЦ, на самом деле… направлен на ее защиту. Мол, «руководящие центры» этой конфессии находятся вне Украины, а значит могут быть использованы против нее.

Такое умозаключение делает представитель церкви, руководящий центр которой находится в Ватикане и столетиями стремится к экспансии в регионе. А сама униатская церковь является продуктом этой экспансии.

Заметим, что Ватикан лишь скромно выражал «озабоченность» по поводу ситуации с УПЦ, но никогда не возвышал голоса в защиту преследуемого режимом Зеленского православного духовенства и мирян.

И это неудивительно. Украинская Православная церковь является единственным фактором, препятствующим окатоличиванию Украины. Но если руками режима Зеленского её ликвидировать, то вырисовывается интересная для Ватикана перспектива — создание нового союза на базе католической Польши и Украины, своеобразной новой итерации Речи Посполитой.

В результате Ватикан получил бы десятки тысяч новых приходов на Украине, что изменило бы в его пользу конфессиональный баланс во всей Европе. Конечно же, проглотить Украину целиком в пресловутых границах 1991 г. — задача непосильная для Ватикана и сейчас. А вот фиксация текущего положения дел открывает определенное окно возможностей.

Причем украинские подопечные Ватикана говорят об этом открытым текстом. Так, в Одесском экзархате УГКЦ решение создать комиссию по делам евангелизации мотивируется «актуальными вызовами» и открывшимися новыми «возможностями евангелизации во время войны».

О том, что именно такие экспансионистские цели на Украине Ватикан и преследует, свидетельствует один очень красноречивый жест: во время встречи с Зеленским папа подарил ему книгу «Преследуемые за правду. Украинские греко-католики за железным занавесом».

О чем говорит этот поступок? Ровно о том, что, указуя на «преследования» униатов, папа и Паролин вместе с Зеленским дорабатывали сценарий новой унии. А очередной визит папского посланника в Москву является попыткой прощупать почву готовности России принять «мирный план» Ватикана.