6 марта на сайте украинского министерства культуры появилось распоряжение о проведении инвентаризации и экспертизы мощей в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Иван Шилов ИА Регнум

«Приказывается: сформировать комиссию по проверке наличия и определения исторической и научной ценности останков святых.<…> Комиссии в срок с 05 марта 2025 года по 30 мая 2025 года осуществить проверку наличия останков святых в гробницах Ближних и Дальних пещер Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», определить историческую и научную ценность останков святых, о чем составить соответствующие документы, и подготовить справку по результатам работы», — сказано в документе.

О планах вскрытия мощей украинские власти заявляли еще два года назад.

Так, в марте 2023 года о таких намерениях высказался тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко. Вторил ему и директор историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, ссылаясь на некое общественное мнение. «Со стороны общества звучат подозрения, что какая-то часть святынь была либо подменена, либо похищена», — заявлял он.

Чисто с юридической точки зрения Киево-Печерская лавра принадлежит государству и является музеем, а мощи — музейными экспонатами, которые Украинская православная церковь арендовала и использовала для религиозных целей. Но зачем именно сейчас украинская власть решила проводить кампанию, раздражающую верующих? Тем более, что в конце 2022 — начале 2023 года договоры аренды имущества с УПЦ были разорваны, а монахов из Киево-Печерской лавры выселили.

Надо отметить, что действия украинской власти — далеко не первая кампания по экспертизе и вскрытию мощей.

Еще «Духовный регламент» Петра Первого запрещал почитание неверифицируемых останков, безымянных святых и, как бы это удивительно ни звучало, камней. А Священный Синод однажды запретил перенос мощей святителя Стефана Пермского из Москвы в Пермь, поскольку в гробу мощей не нашли вообще, а разрозненные кости не поддавались идентификации.

Но вряд ли православного императора и церковные органы управления можно заподозрить в сознательном подрыве христианской веры. Речь шла лишь о регламентации, т.е. упорядочивании сложившихся религиозных практик. Иное дело, когда интерес к мощам проявляло светское государство, еще и прямо декларировавшее борьбу с религией.

Самым очевидным аналогом действий киевского режима является распоряжение Совнаркома от 16 февраля 1919 г. о вскрытии мощей. Но все-таки уравнивать кампанию большевиков с действиями киевских властей было бы слишком опрометчиво.

Целью антирелигиозной борьбы большевиков было насаждение атеизма. Украинская же власть прямо насаждать атеизм не стремится, цели у них иные — уничтожение и подчинение себе конкретной конфессии: Украинской православной церкви. Хотя, конечно, делается это очень топорно, в по-настоящему большевистском духе.

Украинская православная церковь достаточно лояльна власти. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) осудил СВО, в мае 2022-го на так называемом соборе в Феофании УПЦ заявила об «отмежевании» от русской Церкви, в храмах и епархиях УПЦ регулярно проводят сборы для ВСУ, на церковные деньги покупают транспорт и медикаменты.

Более того, бывали случаи, например в Ровно, сбора денег в храмах на ударные беспилотники. Вполне возможно, что если бы не история с Томосом, создание ПЦУ и рейдерские захваты храмов, если бы власть не преследовала, а, наоборот, приласкала УПЦ, то мы увидели бы совсем другой официальный курс церкви.

Но среди верующих УПЦ, несмотря ни на что, много людей, относящихся к России с симпатией. И это — проблема для украинской власти.

В конце августа прошлого года Верховная рада приняла направленный на ликвидацию УПЦ закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» (неофициально известный как закон о запрещении Украинской православной церкви). Но его вступление в силу было отложено до мая 2025 года.

Киевский режим вполне может использовать инвентаризацию мощей для достижения своих политических целей — легитимации запрета УПЦ. Официальные «говорящие головы» режима заявят, что монахи и священники «московской церкви» расхищали мощи (светским языком — «уничтожали музейные экспонаты»), и под эти лозунгом пойдут в очередную атаку на Церковь.

Но тут есть некоторые вопросы.

В далекие 20-е годы историк Александр Орешников писал по поводу большевистской кампании по вскрытию мощей: «К чему это проделывать? Интеллигенция и без того не верит мощам, но убедится ли простой народ?»

Так вот: что бы ни показала затеянная украинской властью инвентаризация, верующий народ не поверит, а для нацифицированных людей на Украине УПЦ — давно враг.

Не может не вызывать опасений и сохранность мощей. Специфика ухода за ними предполагает вскрытие рак, просушку и переодевание. Всё это монахи делают перед Великим постом. Поскольку сотрудники музея за мощами ухаживать не умеют, заповедник оставил на территории Киево-Печерской лавры нескольких монахов. Но экспертизу будут проводить не они, а музейщики, которые не обладают соответствующими навыками.

В целом же можно предположить, что власть готовит лавру к передаче ПЦУ.

После того, как еще весной 2023 года духовенство УПЦ было изгнано, лавра стоит закрытой, в пользование раскольникам ее не передали. Соответственно, для подобной передачи надо провести инвентаризацию всего имущества.

Хорошо зная, как устроена украинская власть, можно с немалой долей вероятности предположить и еще один мотив. Нельзя исключать, что режим Зеленского решил подзаработать и на церковной «теме».

В таком случае работа «комиссии по инвентаризации» будет лишь прикрытием для вывоза мощей за границу. Вывезенные из Киево-Печерской лавры иконы уже не раз всплывали на аукционах, в частности во Франции, о чем неоднократно заявляла Служба внешней разведки России. Почему бы теперь какому-то аукционному дому не начать торговать мощами?

Кроме того, святыни потом можно будет сделать предметом политического торга.

Что бы ни затевали украинские власти, Господь посылает однозначные знаки: 8 марта с купола храма Всех Святых Киево-Печерской лавры упал крест. В предыдущий раз такое в лавре случилось в январе 2022 года, и через 40 дней началась СВО. Любому верующему человеку символический смысл этого события очевиден.