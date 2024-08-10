Долгие годы в наше секулярное общество внедрялась мысль, что у терроризма нет религиозной принадлежности. Однако, даже самый беглый анализ политической ситуации на Украине доказывает, что политическая повестка очень тесно переплетена с религиозной.

ИА Регнум Евгений Серебряков

«Бог неба и земли. Мы не сомневаемся, что ты дал эту страну в нашу руку. И как апостол, помазанный тобою, и как посланный тобою, мой Бог, заявляю от имени Христа Иисуса, что мы и я, как во главе этой армии, мы берём ответственность за спасение Украины», — кричал со сцены «оранжевого майдана» 2004 г. пастор неопротестантской секты «Посольство Божье» Сандей Аделаджа.

Принято считать, что подавляющее большинство собравшихся в те дни на Майдане составляли прибывшие из западных областей поклонники Бандеры да подкупленные «зеленью» и даровой дискотекой студенты. Это правда, но не вся.

Изрядную часть скачущей толпы составляли адепты тоталитарных сект.

В разное время прихожанами «Посольства Божьего» были и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, и вице-премьер Андрей Клюев, и мэр Киева Леонид Черновецкий.

Второй же майдан, так называемая «революция достоинства», был в значительной мере организован через Украинскую греко-католическую (униатскую) церковь.

К примеру, есть среди униатских иерархов человек, которого зовут Борис Гудзяк. Ныне он митрополит Филадельфийский (США). Сам Гудзяк вырос в Америке, имеет двойное гражданство и тесно связан с американскими элитами. Хиллари Клинтон лично поздравила Гудзяка с избранием епископом в 2012 году.

«Приди на Майдан, не бойся, прими дух Майдана» — так Гудзяк призывал украинцев принять участие в госперевороте.

Если кому-то подумалось, что это позиция одного отдельно взятого иерарха, то зря. Так глава униатов Святослав (Шевчук) говорит, что Россия «вместо того, чтобы после Советского Союза оздоровиться, начала загнивать», а вот уже в другом интервью утверждает что: «Российская политика и ее носители являются воплощениями зла».

Не отстает от своих иерархов и рядовое «духовенство».

Так, униатский священник и по совместительству капеллан ВСУ Николай Мединский, гордящийся тем, что прямо с майдана ушел на Донбасс, называет Россию страной-террористом: «Христос победил смерть. Добро восторжествует зло. Свет победил тьму. Христос победил дьявола. А Украина победит Россию-террориста», — заявляет он.

Уже хотя бы из этих примеров можно понять, что униаты являются инструментом проведения антирусской политики.

Но, представьте себе, что их общины спокойно себе действуют в России.

ALESSIA GIULIANI/IPA via ZUMA Press/TASS Борис Гудзяк

И результат не заставил себя ждать: Евгений Серебряков, совершивший 24 июля теракт на севере Москвы, оказался прихожанином униатского храма Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы. И не просто прихожанином, но алтарником.

Кто-то скажет, мол, какая разница, к какой конфессии принадлежит человек, в рядах любой религии, любой деноминации может оказаться мерзавец. Но это только часть правды.

Дело в том, что униатство было специально создано в конце XVI века Ватиканом и властями Речи Посполитой в результате Брестской унии как антиправославный и антирусский проект.

Насколько лютой была ненависть униатов к православию, можно судить на примере архиепископа Полоцкого Иосафата Кунцевича. Сей изувер, приехав в Полоцк, приказал выкопать и выбросить из гробов кости православных. Следом было издано распоряжение о закрытии всех православных храмов. Не стерпев множества издевательств Кунцевича и его свиты, полочане восстали и буквально растерзали униатского иерарха, за что город подвергся жесточайшим репрессиям.

И не нужно думать, что это события давних дней — культ Кунцевича активно насаждается уже в наши дни. Буквально недавно в Каменце-Подольском власти инициировали переименование в его честь собора, освященного в честь Александра Невского.

По мере присоединения земель Малороссии к московскому Царству, а потом и к Российской империи униатство исчезало. Но, к большому сожалению, вне орбиты Великой России оказалась Галичина.

Изначально этот регион оказался в авангарде борьбы с унией. В столице Галичины Львове трудился епископ Гидеон Балобан — один из двух иерархов, отвергших Брестскую унию, действовало знаменитое Львовское братство. Так было до 1700 года, когда епископ Львовский Иосиф Шумлянский предал православие и перешел в унию.

С тех пор на Галичине утвердился этот ватиканский проект, поэтому эта часть Украины, которая когда-то называлась Червоной Русью, ныне самая русофобская.

Униаты никогда не забывали о своей антиправославной и антирусской сущности.

Уже во время Великой Отечественной войны руководство униатской церкви поддержало создание дивизии СС «Галичина» и направило капелланов. «Духовно окормляли» эсэсовцев такие униатские «священники», как Василий Лаба, Исидор Нагаевский, Иосиф Карпинский, Иван Дурбак, в целом 12 «священнослужителей».

Михаил Синицын/ТАСС Евгений Серебряков (справа), обвиняемый в подрыве машины военнослужащего на севере Москвы

И, конечно же, после окончания Великой Отечественной эти, с позволения сказать, «священники» оказались в УПА*.

Эта церковь-предатель стала религиозной, а потому идеологической опорой, идеальной средой для бандеровщины как сразу после Великой Отечественной, так и сегодня.

Те самые сотни майдана и нацбаты, ныне воюющие против русского солдата, создавались на базе «военно-патриотических» клубов при униатских приходах. И именно завезенные в Киев с Галичины униаты были главной движущей силой майдана.

Но в России они действуют более скрыто, поскольку униатские приходы работают под вывеской римо-католических храмов.

Работают и собирают под своим крылом предателей, ненавистников России, а теперь, после случая с Евгением Серебряковым, еще и террористов. Конечно, официальные лица поспешили от него откреститься.

Вот и генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в своем заявлении отметил, что, хотя Серебряков и прислуживал на богослужениях, это не делает его официальным представителем католической церкви.

Понятно, что не делает, но вот вопрос: не задумывался ли ксендз Горбунов, почему именно этот приход, почему именно эту конфессию выбрал Серебряков?

Может (а я в этом уверен), он именно в униатстве увидел самых отъявленных русофобов, может, он прочитал слова и заявления Шевчука и Мединского, может, именно в этом храме в Москве он услышал соответствующие проповеди и нашел единомышленников?

Тем более что именно на этом приходе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы до Серебрякова тоже, вот уж совпадение, алтарниками служили еще два подонка — Константин Шевченко и Александр Шведов. Один, Шевченко, известен публикациями в стиле «я бандеровец и этим горжусь», второй, Шведов, — связями с СБУ и писаниной против СВО.

И тут уже множество вопросов к компетентным органам: как так вышло, что в Москве, под носом, действовала русофобская структура, собирающая вокруг себя бандеровцев и поставившая работу с ними на поток? Сколько еще «алтарников» должны совершить теракты, чтобы наши правоохранительные органы занялись такими униатскими «религиозными общинами»?

Да, у нас в стране свобода совести и веротерпимость, но это не распространяется на религиозный экстремизм, причем с подчеркнуто русофобским бэкграундом. А именно таковым является в реальности деятельность украинских греко-католиков.

*Запрещенная в России экстремистская организация