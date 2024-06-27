По ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, из украинской тюрьмы был освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) преследуемой и гонимой Православной церкви Украины. Ранее апелляционный суд признал владыку виновным по четырем статьям уголовного кодекса Украины.

ИА Регнум Митрополит Ионафан

75-летнего иерарха, перенесшего в прошлом году инфаркт, украинский суд приговорил к 5 годам тюремного заключения с конфискаций имущества. Инкриминировали митрополиту Ионафану разжигание межконфессиональной вражды (ст. 161), оправдание «агрессии РФ» (ст. 436-2), призывы к свержению конституционного строя (ст. 109) и посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110).

Расправа над митрополитом Ионафаном — знаковый случай.

На Украине преследуют многих иерархов канонической Церкви — митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку (Коваленка), митрополита Святогорского Арсения (Яковенка), Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), но личность митрополита Иоанафана в церковной истории Украины особая.

В 1978 году он был рукоположен во священники нынешним патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который в то время был епископом Выборгским, ректором Ленинградской духовной академии и семинарии. Потом иеромонах Иоанафан вынужден был уехать из Ленинграда в Киев из-за провокации КГБ — ему подбросили томик «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и обвинили в диссидентстве.

В 1989-м патриаршим экзархом Украины, митрополитом Киевским и Галицким Филаретом (Денисенко) был рукоположен во епископа Переяславского с назначением на должность управляющего делами Украинского экзархата. Фактически Ионафан был вторым лицом в церковной иерархии на Украине.

В 1990 году умер патриарх Московский Пимен (Извеков), и митрополит Филарет, надеясь занять пост нового патриарха Московского, передал все дела по Украинскому экзархату Ионафану. Но в Москве Филарета ждала неудача, и, вернувшись в Киев, он учинил раскол, провозгласив себя «патриархом Киевским».

Однако владыка Ионафан выступил против Филарета, за что был незаконно запрещен в служении и извергнут из сана. В 1992 году в Харькове прошел собор епископов Украинской православной церкви, на котором Филарет был низложен, а владыка Ионафан восстановлен в служении.

Затем он возглавлял ряд епархий, был членом Патриаршего совета по культуре, написал несколько богословских трудов. Митрополит Ионафан всегда был известен как сторонник единства Русской православной церкви. Даже после собора УПЦ в Феофании в мае 2022 года постановившего прекратить поминовение имени патриарха Московского за литургией владыка сохранил верность Русской православной церкви и, несмотря на опасность, продолжал поминать имя Святейшего патриарха Кирилла за богослужениями.

Проведя обыск у владыки, СБУ обвинила его в том, что он, «движимый идеологией, искал пророссийские листовки в интернете и скачивал их в системный диск своего компьютера, чтобы раздать их своим священникам в общественной канцелярии».

Никаких доказательств, что владыка действительно раздавал кому-то какие-то листовки, следствие не предоставило, а заявление было сделано уже после того, как компьютер владыки был изъят следователями.

В августе 2023 года патриарх Кирилл обратился к религиозным и лидерам мира и главам международных организаций с просьбой поспособствовать освобождению митрополита Ионафана.

Уже после приговора апелляционного суда, чтобы избежать тюремного заключения, которое могло означать смерть для больного владыки, ему было предложено согласиться на обмен на украинских военнопленных, но он отказался.

Все дело в том, что СБУ потребовало написать заявление, в котором он признал бы себя военнопленным врагом. Такой документ мог быть использован для атаки на Церковь: мол, как можно не запретить Украинскую православную церковь, если ее иерархи сами признают себя врагами Украины.

Доподлинно неизвестно, подписал ли митрополит Ионафан заявление на обмен, но его отпустили. И этот факт очень любопытный, поскольку затрагивает вопрос внешнего влияния.

Согласно украинскому законодательству, решение суда не может отменить или пересмотреть никто. Кроме того, на Украине преследуют не только иерархов УПЦ, но и многих православных журналистов, сотни мирян. И обменивать их Украина не спешит.

То, как быстро отпустили митрополита Ионафана, свидетельствует, что его освобождение не обошлось без вмешательства какой-то могущественной внешней силы. Учитывая, что представители высшей украинской власти регулярно посещают Ватикан (к примеру, три недели назад там побывал Андрей Ермак — глава офиса президента), возможно, именно Святой Престол поспособствовал освобождению владыки.

Многие СМИ и эксперты пишут, что Лондон все больше раздражают попытки Андрея Ерамака балансировать и сталкивать лбами Вашингтон, Лондон и Ватикан.

В день визита Ермака в Ватикан в британской The Times вышла разгромная статья о нем, в которой глава офиса Владимира Зеленского был назван чуть ли не отцом украинской коррупции и серым кардиналом. Похоже, что британцам очень не нравятся попытки украинской власти заручится поддержкой римского папы.

С этой точки зрения освобождение митрополита Ионафана могло стать частью договоренностей: Ватикан получил возможность оказать услугу Русской православной церкви, а Украина — помощь одного из самых влиятельных центров мировой политики.