После того, как 2 июля Владимир Зеленский лишил украинского гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, единственной реакцией духовенства и верующих стали воззвания к совести диктатора.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, епископат УПЦ обратился к нему «с искренним и одновременно тревожным словом», умоляя о справедливости и в конце письма уверив, что возносит «усердные молитвы за Вас и Вашу семью».

Обычные граждане проводят некий флешмоб в поддержку Блаженнейшего, призывая всех неравнодушных записать короткое видео в защиту предстоятеля «индивидуально, с семьей, друзьями, приходом или общиной».

Однако всё это для власти не более чем дуновение ветерка.

Еще в декабре 2023 глава киевского режима лишил гражданства 13 архиереев УПЦ, против многих владык возбуждены уголовные дела, а митрополит Святогорский Арсений (Яковенко) уже больше года без вынесения приговора находится в СИЗО.

А недавно экспертиза Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести (орган, который координирует отношения государства и религиозных объединений на Украине) нашла признаки аффилированности УПЦ и Русской православной церкви. Так что теперь, в соответствии с украинским законодательством, первая должна быть ликвидирована.

Как уже подробно рассказывало ИА Регнум, эти шаги направлены на то, чтобы заставить каноническую Церковь влиться в подконтрольную власти раскольническую ПЦУ.

Чтобы склонить митрополита Онуфрия к такому переходу, власти в конце июня организовали чудовищное нападение и попытку рейдерского захвата Свято-Духовского собора в Черновцах, откуда родом митрополит и где он 24 года был правящим архиереем.

Однако всё это не возымело эффекта.

Нынешняя УПЦ достаточно лояльна украинским властям: в храмах собирают деньги на дроны для ВСУ, Онуфрий лично благословляет боевиков, а в феврале 2022 г. заявил, что Путин, начав СВО, совершил «каинов грех братоубийства».

Но при этом уничтожать руководимую им религиозную организацию он не собирается и никуда вливаться принципиально не хочет. Более того, в УПЦ остается еще много архиереев, поминающих за литургией патриарха Московского и всея Руси Кирилла, много прихожан, ненавидящих киевский режим и ждущих прихода русских войск.

Как заявил в свежем интервью митрополит ПЦУ Александр Драбинко, в его собственной епархии творится ужасное. «Приходы, которые желали остаться в Московском патриархате, юридически переведены в ПЦУ: они формально в моей епархии, но их священники служат в подчинении МП», — рассказал он, добавив, что после перевода в политическую церковь храмы стоят пустые и «правильных» священников в них нет, поскольку их должен кто-то содержать.

А община уходит за своими священниками и ходить куда-то, чтобы сделать приятно властям, не желает.

Поэтому, похоже, возник другой план: выслать Онуфрия из страны как обладателя российского паспорта, а предстоятелем УПЦ поставить кого-то из лояльных архиереев, который ради сохранения структуры пойдет на нужные шаги.

А самыми лояльными к власти среди владык УПЦ считаются митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин) и митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).

И это очень интересные персонажи, о которых следует рассказать подробно.

В настоящее время 87-летний Агафангел образцово патриотичен. Например, в прошлом году он организовал обращение 30 украинских владык с осуждением патриарха Кирилла. А его коллега Филарет не раз публично заявлял, что на Украине нет Русской церкви (напомним, что УПЦ является автономной частью РПЦ).

ТАСС/ Юрий Машков Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел

И в их поведении есть некая ирония.

Если бы лет 15 назад сказать, что Агафангел будет поносить патриарха и склонять к разрыву с Русской церковью, скорее всего, вас назвали бы или фантазером, или безумцем. Ведь одесский митрополит долгие годы был чуть ли не главным рупором русского мира на Украине.

Сам он — этнический русский, родом из села Бурдино Тербунского района Курской области. В 2006 году призывал украинскую власть отказаться от вступления в НАТО и ЕС и предоставить русскому языку статус второго государственного.

Свою позицию тогда он аргументировал тем, что стремление Украины в Европу «является очередной попыткой осуществить многовековое стремление протестантско-католического, масонского и безбожного Запада оторвать Украину от единства с мировым центром православия — Москвой и втянуть её в орбиту западных лжеценностей, сделать её частью системы нового мирового порядка».

В том же году митрополит возглавил список Партии регионов на выборах в Одесский областной совет. А вот что он писал в письме, поздравляя Владимира Путина с 60-летием:

«Благодарная Россия всегда видела и видит в Вашем лице вождя, подвижнические труды которого по значению в её судьбе сопоставимы с деяниями Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, 400-летие подвига которых все мы молитвенно чтим в этом году. Ваша всесторонне одарённая личность государственного масштаба гармонично сочетает в себе великий ум, глубокую государственную мудрость, подлинное благородство, высокую духовность, дипломатический талант, самоотверженную смелость, мужество и бесстрашие, способность увидеть и определить главные вызовы современной эпохи и своевременно и достойно ответить на них».

А вот выдержки из интервью Алексею Венедиктову*: «Львов — это наша Чечня»; «даже если вся Церковь будет за то, чтобы стать самостоятельной, я буду против — даже если Собор решит»; «наша общая родина — СССР»; «За кого голосовал? За Ющенко? Ушел без благословения».

Агафангел даже стал обладателем нескольких российских наград: в 2003 году — орден Дружбы (из рук Путина), в 2008 году — орден Почёта (из рук Медведева), в 2013 году — почётная грамота «за заслуги в укреплении духовных связей народов России и Украины» (опять из рук Путина) и многочисленных орденов РПЦ.

И вот человек, столь обласканный Россией и РПЦ, в феврале 2022г. служил молебны против высадки российских войск в Одессе. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер вспоминал:

«В первые дни войны Агафангел при своих 84 годах, сейчас ему уже 86, он взял икону, которую мы с вами сегодня видели (имеется в виду икона Божией Матери «Касперовская» — прим. ред.), и он почти целый день или целые сутки, я не буду сейчас на этом [акцентировать внимание], чтобы не ошибиться, он взял икону и ездил вдоль побережья для того, чтобы русские корабли не смогли высадить здесь десант».

Дошло даже до того, что, по словам протоиерея Дмитрия Матиенко, Агафангел написал на него донос в СБУ за поминовение патриарха Кирилла во время литургии.

Послужной список митрополита Львовского и Галицкого покороче.

Родился в Киеве, учился в Московской духовной семинарии и с 1990 по 1996 был иподьяконом патриарха Московского и вся Руси Алексия Второго. В 1996 году был отчислен из Московской духовной академии, появился в Киеве и митрополитом Киевским Владимиром (Сабоданом) был пострижен в монашество. Затем назначен казначеем Киево-Печерской лавры и в 1997 рукоположен в сан иеромонаха.

В 2010-м возведен в епископы.

Филарет сохраняет хорошие отношения с российским олигархом Романом Абрамовичем и его экс-супругой Ириной. Благодаря поддержке Абрамовичей, построил очень дорогой храм в честь Сергия Радонежского в Киеве, купил несколько квартир в центре Львова, загородный дом и ездит на люксовом авто.

Однако эта дружба не помешала Филарету в феврале 2022 года осудить Россию и назвать СВО «сатанинским безумием, действиями, имеющими признаки геноцида».

Откуда такая резкая перемена?

Во-первых, внутренние психологические установки — у многих людей с началом СВО кардинально поменялись взгляды, и церковные иерархи не исключение. В случае с Агафангелом это принять сложно, если только не учитывать, что он всегда был конъюнктурщиком и всегда делал то, что приветствовалось властью. Выгодно было при Януковиче быть за русский мир — он и был.

Но еще в 2014 году выступал против избрания Онуфрия — у одесского иерарха были свои амбиции. Плюс, как всегда, банально — компромат, с помощью которого можно направить митрополита в нужную сторону. В данном случае — помочь властям и заместить предстоятеля.

У СБУ есть увесистые папочки и на Агафангела, и на Филарета, который, как утверждают знающие его люди, всегда был «славаукраинцем». На Украине в церковной среде уже долгое время ходят упорные слухи об их нетрадиционных наклонностях.

Позиция иподьякона патриарха и образование в Москве открывала Филарету потрясающую перспективу церковной карьеры. Но внезапно он оказался в Киеве с большой обидой на РПЦ. Почему? Лично мне однажды доводилось слышать от не последнего в УПЦ архиерея, что Филарета отчислили из духовной академии как раз за сексуальные домогательства к семинаристам.

Если это правда, то этим во многом объясняется внезапный приступ любви митрополитов к нынешней власти. А под рукой у обоих есть актив, который способен обеспечить организационную работу — в случае с Агафангелом возраст не помеха, главное — заместить непокорного Онуфрия.

Будучи изгнанным из страны, он не сможет исполнять все функции главы Церкви: возглавлять Поместные соборы, вести Синод, окормлять епархию. Соответственно, на Поместный собор будет вынесен вопрос о невозможности предстоятеля исполнять свои обязанности и о внесении изменений в устав.

Многие (как минимум 30 архиереев) уже готовы подмахнуть все, что продиктует власть. На Украине готовых сопротивляться где-то три-пять из правящих владык: митрополит Черкасский Феодосий, митрополит Запорожский Лука, возможно, управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) и кто-то еще.

Остальные — готовы подписывать.

И в том, что Онуфрий на своем месте украинским властям совершенно не нужен и его оттуда любыми способами уберут — сомнений практически нет. Ну, а верующих УПЦ, которые выступают за единство русской церкви, ждут не флешмобы с искренними видео, а уход в подполье.

* внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов