30 июня состоятся выборы предстоятеля Болгарской православной церкви. В период, когда церковь определялась с кандидатами, ряд экспертов и политических деятелей высказывали опасения о возможном влиянии США и Константинополя на итоговое решение.

ИА Регнум

Так, болгарская политическая партия «Возрождение» обратилась к президенту страны с предложением созвать совет национальной безопасности из-за вмешательства иностранных государств в выборы патриарха.

«Наша партия признает вмешательство иностранного государства в эти выборы и опасность того, что США возьмут под свой контроль Болгарскую православную церковь (…)

Очевидно, что это осуществляется при любезном содействии Константинопольского патриарха и некоторых болгарских митрополитов и епископов, которые нарушили канон и служили с раскольниками в Турции. И Болгарскую православную церковь, как и болгарское государство, ведут по украинскому сценарию. Нашу Церковь ведут к расколу, а нашу страну — к войне», — сказано в заявлении.

Такие опасения вполне обоснованы, поскольку в среде духовенства Болгарской православной церкви есть крыло, открыто симпатизирующее Константинополю и созданной им Православной церкви Украины (ПЦУ), которое возглавляет митрополит Пловдивский Николай (Севастианов).

Пять лет назад он отказался участвовать в официальном приеме тогдашнего главы Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). Свой демарш владыка объяснил несогласием с позицией РПЦ по церковной проблеме на Украине и в том же году присутствовал на литургии в Греции, где поминали главу ПЦУ Епифания (Сергея Думенко).

Однако в целом отношения Болгарской церкви с ПЦУ очень неопределенны. Официального признания не было, однако раскольнической структурой болгары ее не назвали и действия Константинополя, предоставившего ей автокефалию, не осудили. Таким образом, вопрос фактически повис в воздухе.

Тревожные сигналы поступают уже несколько лет. Еще в начале 2019 года на заседании Синода Болгарской церкви мнения об отношении к ПЦУ разделились. Однако предстоятель церкви патриарх Неофит при этом заявил, что «Украина является независимой страной, поэтому должна иметь автокефальную церковь».

Когда же в марте этого года патриарх скончался, для многих верующих Болгарии настоящим шоком стало присутствие на его похоронах делегации ПЦУ во главе с Епифанием. В болгарской патриархии тут же поспешили заявить, что не отправляли ему приглашения, а его статус на богослужении назвали «неопределенным». Но близкое к Константинопольскому патриархату издание Orthodox Times написало, что официальное приглашение главе раскольников все же было отправлено.

В ожидании Поместного собора

3 июня митрополит Николай (Севастианов) категорически заявил о том, что не хочет быть патриархом, однако определенная часть болгарского общества продолжает опасаться сближения с раскольнической ПЦУ, ее признания и, как следствие, ухудшения связей с Русской православной церковью.

Состоявшийся 20 июня Синод отбросил в сторону все сомнения, избрав трех претендентов на патриарший престол.

Выбирать пришлось из многих. Согласно болгарским правилам, кандидаты должны быть старше 50 лет, вести примерную жизнь и управлять епархией как минимум 5 лет.

В итоге претендентами стали митрополит Врачанский Григорий (Цветков), митрополит Ловчанский Гавриил (Динев) и митрополит Видинский Даниил (Николов).

Митрополит Гавриил — один из старейших иерархов, учился в Московской духовной академии и последовательно занимает позицию на сближение с Русской церковью. Он неоднократно выражал поддержку Московской патриархии и выступал против действий Константинопольского патриарха Варфоломея на Украине.

Митрополит Даниил, наоборот, один из самых молодых владык. Он также публично осуждал действия Варфоломея и, несмотря на то, что окормлял диаспору в США, Канаде и Австралии, тоже выступает за сближение с Русской церковью.

Митрополит Григорий, окончивший богословский факультет Афинского университета, ныне является местоблюстителем патриаршей кафедры. Источники в Болгарской церкви отмечают, что очень скромный в быту Григорий равноудален как от «прорусского» так и от «проконстантинопольского» крыла. Его как человека, сосредоточенного на решении внутренних проблем церкви, чаще всего и называют будущим патриархом.

Фактически Синод дал понять, что для будущего патриарха приоритетными будут внутренние, а не внешние вопросы.

Конечно, Русскую православную церковь, без сомнений, волнует противостояние с Константинополем и возможность признания ПЦУ, но похоже, что для Болгарской церкви эта тема неактуальна, и она будет держаться равноудаленно как от Константинополя, так и от Москвы.

Окончательные выборы патриарха состоятся 30 июня на Поместном соборе, куда должны прибыть 145 человек. В выборах участвуют все архиереи, а также по пять представителей от епархий: три священнослужителя и двое мирян, от столичной епархии прибудут 10 представителей — 6 священников и 4 мирянина.

Одного делегата должны направить каждый из ставпропигиальных (подчиняющиеся напрямую патриарху) монастырей: Рыльский, Бачковский и Троянский. Также для участия в Соборе прибудут по одному монаху и монахине от монастырей в епархиях и представители от семинарий.

Голосование будет длиться до тех пор, пока кто-то из кандидатов не наберет 2/3 голосов. Однако уже сейчас можно сказать о том, что, на кого бы ни пал выбор, ставленником Вашингтона и Константинополя новый болгарский патриарх точно не будет.