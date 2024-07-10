В начале июля 2024 года в католической церкви разразился масштабный скандал. 5 июля Дикастерия вероучения официально сообщила об отлучении от церкви архиепископа Карло Марии Вигано. Поводом для такого решения стал отказ архиепископа прибыть на суд в Ватикан.

ИА Регнум Карло Мария Вигано

Архиепископ Вигано занимал высокие должности в структуре Ватикана в течение 18 лет. С 1992 по 1998 год он был папским нунцием (послом) в Нигерии, с 2009-го по 2011-й — губернатором города-государства Ватикан (аналог премьер-министра в светских государствах), а с 2011-го по 2016-й — папским нунцием в США.

Занимая столь высокие должности, Вигано имел доступ к самой секретной информации и видел жизнь Святого престола изнутри, поэтому еще во время работы в структурах Ватикана критиковал многие недостатки и даже преступления.

Так, будучи губернатором Ватикана, он написал папе несколько писем, в которых указал на серьезные финансовые нарушения в Институте религиозных дел (Банк Ватикана). За это его «задвинули» и отправили за океан представлять Ватикан в США.

Но если с предыдущим папой Бенедиктом XVI, которого считали консерватором, у Вигано еще получалось найти взаимопонимание, то когда в 2013 году папой стал имеющий репутацию «модерниста» Франциск, положение Вигано осложнилось. В 2016-м он был снят с должности нунция в США и почислен на покой, что только развязало ему руки.

Он выступил одним из инициаторов петиции против «кощунственных и суеверных действий» папы, который во время Синода по проблемам Амазонии осенью 2019-го поучаствовал в ритуале поклонения богине Пачамаме. Но это еще цветочки: в 2018-м Вигано обвинил папу в сокрытии фактов педофилии и потребовал отставки понтифика.

Речь шла о деле бывшего архиепископа округа Колумбии кардинала Теодора Маккэррика, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. По словам Вигано, когда он доложил папе Франциску о постыдных деяниях кардинала, тот никак не отреагировал и тут же сменил тему.

В мае 2020-го Вигано написал открытое письмо, в котором обвинил папу в заговоре с глобалистами и организации пандемии COVID-19, нацеленной, по его мнению, на создание мирового правительства и ограничение прав человека.

В октябре того же года, накануне выборов, он призвал американских католиков голосовать за Дональда Трампа, назвав его «крепостью против мировой диктатуры зла». Обращение заметил Трамп и отметил, что очень польщен письмом архиепископа.

Но и это еще не все. В мае 2023-го он записал видео, в котором фактически поддержал СВО, заявив, что Запад организовал госпереворот на Украине в 2014 году с целью развязать гражданскую войну на Украине и спровоцировать Россию.

Дальше — больше. После публикации Дикастерией вероучения декларации Fiducia Supplicans (в документе католическим священникам разрешается благословлять однополые пары) в конце прошлого года Вигано обвинил папу в навязывании верующим принятия гомосексуализма.

А в мае этого года произошло и вовсе немыслимое: в посте в соцсети архиепископ опубликовал новые обвинения в адрес папы, утверждая, что он виновен «в тех же злоупотреблениях», что и кардинал Маккэррик.

На этом терпение Ватикана лопнуло.

По всей видимости Святой престол, обеспокоенный ростом недовольства среди духовенства и критики папы консервативными кругами католической церкви, решил навести порядок.

В декабре прошлого года папа отправил в отставку епископа Джозефа Стриклэнда, одного из лидеров католического консервативного движения в США, называвшего папу «дьявольски дезориентированным клоуном». Потом лишился квартиры и зарплаты еще один критик абортов и ЛГБТ* кардинал Рэймонд Лео Берк. Еще один критик, немецкий кардинал Герхард Мюллер, называвший политику папы Франциска богохульством и обвинявший его в ереси, вынужден был сделать уточнение: с ересью или нет, но папа остается папой.

Но если Стриклэнд лишился должности, а Берк — имущества, то с Вигано поступили нарочито сурово: столь громких случаев отлучения и обвинения в ереси в Ватикане не было давно.

Однако говорить о полномасштабной чистке консервативного крыла Католической церкви пока не стоит, речь идет скорее о единичных случаях. И связано это в первую очередь с проблемами внутри самого консервативного движения.

Католики-консерваторы выступают не только за традиционные моральные устои, но и за классическую католическую экклезиологию (учение про Церковь). Они — паписты, которые выступают за сильную папскую власть и против любых попыток ограничить ее соборностью.

Поэтому консерваторы критикуют «синодальный путь» как попытку ограничения власти папы Римского. Такая позиция заключает в себе противоречие: ведь ту самую идею «синодального пути», влияющую на учение церкви о нравственности, продвигает сам папа Франциск.

Это вынуждает консерваторов прибегать к довольно странной и путанной схоластике.

Тот же Вигано был сторонником доктрины «седевакантизма», утверждающей, что папский престол остается вакантным после, как они полагают, еретического Второго Ватиканского собора.

С точки зрения этого учения все папы после Иоанна XXIII избраны законно, но, поскольку они придерживались еретического учения, их правление было незаконным и они не имели права учить Церковь. Получается, что консерваторы мечутся между верностью папизму и нежеланием подчиняться папе, когда им окажется какой-то «леволиберал».

Но несмотря на то, что консерваторы являются меньшинством среди католических епископов, их движение достаточно широко и обладает политической поддержкой светских мировых лидеров — от Виктора Орбана до Трампа.

Поэтому, как отмечает немецкое издание Katholisch.de, дело Вигано для католической церкви не закончится одним лишь только отлучением. Оно — часть большой дискуссии о том, какой путь выберет Церковь: будет ли она защищать традиционные ценности или окончательно примет либеральную повестку.

* Экстремистское движение, запрещенное в РФ.