Не успел утихнуть скандал после слов папы Римского Франциска о том, что в католических семинариях «слишком много педерастов» («C'è già troppa frociaggine») (Ватикану даже пришлось извиниться за эти гомофобные высказывания), как из уст понтифика вновь прозвучало слово, считающееся в Италии крайне непристойным.

ИА Регнум

Итальянский сайт Silere Non Possum написал, что в разговоре со священниками папа сказал: «Да, есть атмосфера педерастии. Это правда, так и есть в Ватикане» («Si, c’è un’aria di frociaggine. È vero, in Vaticano c’è»).

Скандал, помимо прочего, вызвало то, какое именно слово из множества терминов, описывающих гомосексуальность, выбрал Франциск. Первоначально это попытались списать на недостаточное знание папой итальянского языка. Словечко frocio имеет римское происхождение, в разных регионах Италии для него существуют свои синонимы. А детство понтифика, мол, прошло в пьемонтоязычной среде. Вот он и не знал, какое грязное ругательство употребил. Однако повторное использование именно этого термина наводит на мысль, что дело тут не в трудностях перевода.

Заявления папы вызвали некоторое замешательство в католическом мире, поскольку Франциска считают симпатизирующим левым идеям.

В первые годы после вступления Франциска на папский престол в 2013-м казалось, что критикуют понтифика лишь те, кто недоволен возможными реформами бюрократических структур, санацией Банка Ватикана, запуском процесса расследования сексуальных скандалов вокруг духовенства и связанными со всем этим отставками.

Но по факту наиболее часто богословской критике папа подвергается за попытки смягчить отношение к ЛГБТ*-сообществу. В 2020-м году Франциск поддержал гражданские однополые союзы, заявив, что гомосексуалы имеют право на семью.

А в ноябре 2023-го Конгрегация доктрины веры (бывшая инквизиция) в своем разъяснении написала, что транссексуалы и гомосексуалисты могут креститься и быть крестными родителями. В том же документе речь также шла о разрешении католическим священникам благословлять однополые пары.

И несмотря на то что Ватикан официально подчеркнул смысл брака как союза мужчины и женщины и речь не идет о венчании однополых пар, даже внутри католической церкви многие восприняли такой шаг как некое «окно Овертона».

Такая политика папы Франциска стала поводом для формирования внутренней оппозиции внутри самой курии (административных структур Ватикана) как среди простых верующих, так и высших прелатов в разных странах мира.

Так, в 2017-м в письме к Франциску под названием Correctio filialis («Сыновние наказы», лат.) более 60 священников и богословов по сути упрекнули папу в том, что он искажает или неправильно толкует учение католической церкви о семье. Это письмо осталось без ответа.

Кроме того, многим консервативным политикам оказалось сложно понять, почему папа игнорирует мнение тех католиков, которые хотят сохранить свою религиозную и культурную самобытность.

В первую очередь речь идет о лидере итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. Ватикан не только регулярно игнорировал просьбы политика о встрече с папой, но и осудил использование им христианской символики в избирательной кампании «Лиги» на выборах в Европарламент (Сальвини поднимал к небу чётки и говорил, что посвящает Деве Марии и святым свою жизнь и всю Италию).

Главным оппонентом папы в защите консервативных ценностей стал архиепископ Сент-Луиса (США) Раймунд Лео Берк, возглавлявший Верховный трибунал Ватикана с 2008 по 2014 год.

Он демонстративно общался с Дональдом Трампом через его экс-советника Стивена Бэннона, встречался с Маттео Сальвини и очень по-доброму о нём отзывался.

Возглавлявший в прошлом конгрегацию доктрины веры кардинал Герхард Мюллер также поддержал Сальвини: «Есть страны, которые хотят дехристианизировать Италию и Европу, тогда как Сальвини возвращается к святым — покровителям Европейского союза, к его христианским корням».

Виллем Эйк, архиепископ Утрехта (Нидерланды) назвал Сальвини вдохновляющим человеком.

Надо отметить, что традиционалисты (Сальвини, Трамп) вызывают воодушевление в католической среде, ведь они дают возможность напрямую поддержать людей, выступающих за христианские ценности.

Именно поэтому большинство католиков в США голосовали за Трампа. И даже в Италии консервативные католические издания высказывали ему поддержку (газета Tempi).

Другие традиционалистские движения — Forza Nuova и Militia Christi — также не поддержали риторику папы Франциска.

Но настоящим переломным моментом, сплотившим консервативную оппозицию понтифику, стала подготовка и проведение Амазонского синода в Риме.

Скандал вызвало использование в молитвенных церемониях статуэток Пачамамы — богини плодородия индейцев Амазонии. Около ста священников из Германии обратились к папе Франциску с письмом, в котором обвинили его в язычестве, а бывший апостольский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано на фоне происходящего вокруг Амазонского синода заявил о возможности углубления раскола среди католиков.

Но думать так было бы очень преждевременным. Консерваторы сейчас более разношерстны, чем условные либералы.

Одних критиков папы не устраивает смягчение отношения к гомосексуалистам и либерализация учения о семье, других — некоторые формы миссии, третьих расстраивает то, что папа не поддерживает тех католиков, которые борются за национальную идентичность своих стран. Но для всех традиционалистов важно сохранение папства как консервативной институции.

Очевидно, что противоречия между консерваторами и «либералами» в лице папы Франциска и его окружения выходят далеко за пределы внутрицерковных споров и отражают общие политические дискуссии в мире вокруг «левого популизма» и традиционализма.

Между этими полюсами и вынужден маневрировать папа, делая заявления об «атмосфере педерастии».

С одной стороны, накануне заключительной сессии синода епископов (заседание должно состояться в октябре и продолжить обсуждение концепции синодальности) Франциску нужно успокоить консервативную часть католического мира, обеспокоенную возможной революцией в моральном учении католицизма.

С другой — вполне логично, что в свои 87 Франциск думает о преемнике и, для того чтобы расчистить ему дорогу, пытается заручиться поддержкой правоцентристски настроенного духовенства, убедив его в том, что продвигаемая им программа не столь уж и радикальна.

Иначе говоря, речь идет о формировании коалиции будущего конклава. Не стоит забывать, что нынешний папа — иезуит и действует со всей хитростью, присущей представителям этого ордена (который многие считают просто специфической спецслужбой).

Его слов не достаточно для того, чтобы подвергнуть сомнению весь предыдущий курс на либерализацию отношения церкви к ЛГБТ*, но может оказаться вполне достаточно для того, чтобы смягчить отношение к понтифику и его возможному преемнику.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.