Сразу несколько польских ведомств — от силовых до сугубо мирных, — действуя словно по одной инструкции, предприняли в отношении недавнего союзника — Украины то, что принято называть «крайне недружественными шагами».

Иван Шилов ИА Регнум

26 сентября одна из крупнейших газет Польши Rzeczpospolita сообщила: следователи сочли, что ракета, почти год назад, 15 ноября 2022-го, упавшая и убившая двух фермеров в приграничном селе Пшеводув, — принадлежит Украине.

Сразу после падения ракеты Владимир Зеленский ожидаемо обвинил Россию (подчеркнём, в ракетном ударе по стране НАТО) и потребовал от альянса решительных действий. МИД Польши поддержал обвинение, а пояснение российской стороны, что ракета была выпущена украинским комплексом С-300, было традиционно проигнорировано. Но в те же дни, и довольно быстро, Варшава «сдала назад», но оригинальным образом. Президент Анджей Дуда подчеркнул, что «атаки на Польшу» не было, а падение украинской ракеты есть не что иное, как «несчастный случай». Неприятный инцидент по сути замяли, а Варшава выступила в том же духе, что и Белый дом и офис генсека НАТО — «Украина имеет право на самооборону». Польские правоохранители не допустили украинских коллег к расследованию инцидента, но и из медийной повестки происшествие ушло.

Однако теперь внезапно «всплывшая» история получила иную оценку. «Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводуве и убила двух человек», — приводит Rzeczpospolita слова работников прокуратуры. Те особо подчеркнули: ракета не могла быть запущена ни из России, ни из Белоруссии. Только с Украины. Скандал получил новое развитие — теперь с акцентом на вине Киева.

В тот же день, 26 сентября, Варшава повела еще одну атаку на Киев.

До сих пор в центре международного скандала с приглашением на встречу с Зеленским в палате общин Канады 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки были канадцы: спикер палаты общин Энтони Рота (которому пришлось извиняться, что не снимает угрозу отставки), извиняющийся МИД и «сожалеющий» премьер Джастин Трюдо.

Но министр образования Пшемыслав Чарнек обратился в Институт памяти с просьбой изучить документы о причастности Гуньки к преступлениям против польских евреев. Чарнек указал на возможность экстрадиции этого украинца в Польшу.

А замглавы МИД Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер канадской палаты общин Рота должен покинуть свой пост после приглашения нациста украинского происхождения. Что, заметим, в тот же день и произошло.

Негодование польских властей по поводу чествования коллаборациониста можно было бы только приветствовать. Но это негодование не выглядит искренним: оно явно имеет отношение не столько к неприятию нацизма, сколько к внезапно возникшему противостоянию Киева и Варшавы.

Кадр из видео 98-летний «ветеран-эсесовец» Ярослав Гунька

Буквально накануне, 25 сентября, глава бюро международной политики в президентской канцелярии Марчин Пшидач заявил: Польша не намерена заставлять Украину выстраивать добрые двусторонние отношения и прекрасно обойдется без дружбы с ней.

Чуть ранее премьер Матеуш Моравецкий официально оповестил, что Варшава (ранее потратившая 3 млрд долларов на оружейную помощь Киеву) больше не поставляет вооружения Киеву — как пояснил Моравецкий, Польше самой нужно перевооружаться. Это большой удар для Киева, отмечала французская Le Figaro.

Президент Дуда, правда, сказал, что слова премьера неверно истолковали, и он-де имел в виду только новое вооружение, которое закупает Варшава.

Но тот же Дуда, выступая 25 сентября, подчеркнул: его решение ввести эмбарго на ввоз украинской пшеницы было правильным — и добавил, что Польша «не нуждается в зерне с Украины».

Напомним, кризис в отношениях Варшавы и Киева возник в публичном пространстве после того, как Польша, вопреки решению Еврокомиссии, ввела, а затем и продлила эмбарго на ввоз украинского зерна. К Польше присоединились Румыния и Болгария. Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, устроил скандал, заявив: «Некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию», устраивая «политический театр, делая из зерна триллер». После чего, он и получил жёсткую отповедь от Моравецкого: «Я хочу сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не допустят», — сказал премьер.

«В отношениях Варшавы с Киевом сейчас, я бы сказал, пришел уже период практически холодной войны. И об этом говорит, в частности, поведение Зеленского и в Нью-Йорке, и во времена его транзитного пребывания на территории Польши, когда он возвращался из Нью-Йорка», — сказал ИА Регнум польский политолог, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.

К концу сентября Киев явно осложнил отношения с двумя недавними симпатизантами — Канадой (с её влиятельной украинской диаспорой) и Польшей (с её стойкой русофобией). Охлаждение между Варшавой и Киевом наблюдалось достаточно давно, но то, что польские власти именно сейчас выдали серию недружественных заявлений, вполне понятно, считают эксперты. Скоро, 15 октября, в стране пройдут парламентские выборы.

Правящей в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС) приходится соответствовать настроениям электората, который в последние месяцы становится все более антиукраинским. Обострение отношений Варшавы и Киева связано с попытками «ПиС» перехватить ту повестку, которую продвигает польская оппозиция, обвиняющая партию Ярослава Качиньского, Дуды и Моравецкого в том, что для них Украина важнее самой Польши.

И у «Права и справедливости» есть все шансы на перехват общественного мнения и победу на выборах, пишет издание The Financial Times.

«У поляков появилась склонность бороться со всеми сразу. И все более вероятным выглядит то, что следующее правительство будет только расширять этот подход», — приводит газета мнение одного из представителей ЕС. Financial Times сетует о крене ПиС в сторону ультраправых и опасности таких поворотов для Брюсселя, но тут есть над чем задуматься и Киеву.

Что дальше?

Нынешний «раскол» в отношениях Варшавы и Киева может быть и искусственным, а выводы можно будет делать только после выборов 15 октября. Однако общественное мнение в Польше по поводу поведения Зеленского и киевского режима однозначно негативное. Смогут ли Варшава и Киев быстро изменить его в случае победы ПиС в следующем месяце?

Radek Pietruszka/EPA/ТАСС Пресс-конференция лидеров правящей партии Польши «Право и справедливость» в Варшаве

С одной стороны, взаимоотношения двух стран определяются из-за океана. США же явно не заинтересованы в разладе двух важных для своей политики стран, поэтому текущий конфликт может быть погашен в ручном режиме, грозным окриком и одергиванием зарвавшихся политиков в обеих столицах.

Однако корни польско-украинских противоречий лежат куда глубже текущих разногласий.

«Противоречия, которые всегда существовали между Польшей и Украиной, исторически обусловлены, и они непреодолимы. Их не может преодолеть ни общий патрон в лице США, ни общий враг в лице Москвы», — считает политолог Александр Носович. Радикализм и национализм киевского режима сегодня подразумевает прославление «тех самых героев, которым «слава», а герои для сегодняшней Украины — это люди, которые резали поляков на Волыни, в том числе», отмечает эксперт. И если нынешняя риторика Киева будет продолжаться (а уйти от нее Украине будет трудно), то последует новый раунд войны памяти с поляками. А в таком случае старые или новые поводы для претензий к восточному соседу найдутся — было бы желание у Варшавы.