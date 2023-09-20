Варшава, 20 сентября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Польша больше не поставляет оружие Украине из-за того, что сама активно вооружается, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.

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Он отметил, что Варшава сейчас запасается «современнейшим вооружением». Глава правительства также рассказал, что Варшава сделала военные увеличенные заказы.

По словам Моравецкого, это связано с тем, что власти Польши признают принцип, согласно которому тот, кто «не хочет защищаться, должен иметь чем защищаться».

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября возглавляющий фракцию «Конфедерация» депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак написал, что Украина должна Варшаве 101 млрд злотых (более $23 млрд по курсу) за помощь, оказанную Киеву польской стороной. Парламентарий также обнародовал видеозапись, на которой видно, как он стоит перед посольством Украины и держит в руках счёт со статьями указанных им затрат.

Кроме того, Босак напомнил и об иске, поданном Киевом против Варшавы во Всемирную торговую организацию (ВТО). Речь идёт об одной из жалоб, которые Украина направила в ВТО после того, как Польша, Венгрия и Словакия ввели ограничения на импорт некоторых видов товаров украинского сельского хозяйства.

16 сентября Владимир Зеленский заявил, что Киев даст «цивилизованный ответ» тем государствам, которые ввели эмбарго на продукцию с Украины, если их решения будут нарушать право ЕС. Он также поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за решение Брюсселя снять ограничения на ввоз в Европу украинского продовольствия, которые действовали в Евросоюзе до 15 сентября.

20 сентября газета Rzeczpospolita написала, что президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским, которая должна была пройти на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. В Варшаве объяснили отказ от переговоров тем, что расписание польского лидера якобы изменилось.

Дуда в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН сравнил Украину с утопающим, тянущим на дно того, кто его спасает. Президент Польши предупредил, что Варшава будет действовать исходя из своих интересов.