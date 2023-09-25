Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Канадская пресса взахлеб пишет о грандиозном конфузе, в который угодил спикер Палаты общин Канады Энтони Рота из-за приглашения на встречу с Зеленским 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина». Хотя в скандал на самом деле попал весь парламент и премьер-министр Джастин Трюдо, а беднягу спикера сделали крайним. Он-де не знал, что за невинным названием «1-я Украинская дивизия» на самом деле скрывается служба в ваффен-СС. И, когда благодарил «за всю его службу», тоже не знал всех фактов.

Сергей Корсун ИА Регнум

При этом в телетрансляции с места событий профессиональный женский голос со знанием дела говорит о том, что Ярослав Гунька «сражался за независимость Украины против русских». Вроде бы банальная логика: если против русских — то вместе с германским нацизмом, который громила и союзническая тогда Канада. Но — «украинский герой и канадский герой». Если бы не бурная реакция еврейских организаций, так бы и осталось.

Потому что ветераны 14-й ваффен-гренадерской галицкой дивизии СС безо всяких проблем были интегрированы в западное общество. Они на самом деле «канадские герои», поскольку сразу же после окончания Второй мировой войны стали частью антисоветского проекта. Продолжили сражаться против русских, только уже в составе различных проектов, самым известным из которых был ОУНовский* «Антибольшевистский блок народов» со штаб-квартирой в Мюнхене. И добились несомненного успеха применительно к Украине: все программные цели были достигнуты.

Включая новую войну против русских, которую финансирует и поддерживает как Канада, так и престарелый эсэсовец из своих личных денег — если верить Роте. Плечом к плечу, чего же тут стесняться? Ведь и позиция страны в отношении резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», ежегодно вносимой Россией, однозначна. В 2018, 2019 и 2020 годах при голосовании делегация Канады воздержалась. В предыдущие годы представители страны неоднократно голосовали против резолюции.

Из личного архива Ярослав Гунька на службе в СС. «Гайделягер. Хлопцы из моего села Урмань Бережанского района»

В 1985 году тогдашний премьер-министр Брайан Малруни призвал королевскую комиссию изучить вопрос о том, не стала ли Канада прибежищем для военных преступников. Комиссия установила, что в то время в стране проживало около 600 бывших «дивизийников». Однако судья Жюль Дешен заявил, что сама по себе служба в дивизии СС не является военным преступлением. Так что украинская община в Канаде спокойно устанавливала памятники своему пантеону героев повсеместно. Включая и памятник дивизии СС «Галичина» в провинции Онтарио. Тезис «сражаться на стороне немцев не значит быть нацистом», особенно если стояла благородная цель борьбы с коммунизмом, давно является общим местом в канадско-украинской публицистике. Это в полной мере подтверждает и личный опыт Гуньки, описанный им в воспоминаниях о своей службе британской короне.

В 1946 году его, в составе группы из сорока галичан, отправили в транзитный лагерь в Римини для обслуживания британских солдат, возвращавшихся домой из Африки и Южной Италии. «В июне 1946 года немцы были освобождены и отправлены домой, а обслугу лагеря поручено украинцам», — то время «ветеран» вспоминает с наслаждением. Бывшие эсэсовцы прислуживали в банкетном зале и в баре, организовывали душ и музыку, закупали продукты, паковали еду в дорогу. Они пользовались практически полной свободой, выходя в город или на пляж, когда есть свободное время.

«Сержант Хэнкок был хозяином в лагере и ведущим во время остановки транспорта. Его отношение к нам было теплое и дружеское. Мы имели выгодные помещения и свою отдельную кухню. Шефа нашей кухни я встретил в 1955 году в ресторане «Одесса» в Торонте».

Когда приходило два транспорта сразу, приходилось покрутиться. Но в целом никто не перенапрягался, в выходные «военнопленные» тоже пользовались баром и участвовали в танцах, организованных для британского персонала. «Life was good!» — пишет он. За «добрых католиков» в 1945 году вписался и Ватикан, поэтому галичанам выдавали документы, с которыми они могли просто встать и уйти, как это сделали некоторые сослуживцы Гуньки. Их даже никто не искал.

Весной 1947 года лагерь возле вокзала в Римини был ликвидирован, а всех «военнопленных» перевезли в Британию. По дороге они сильно волновались, не в Одессу ли их везут, но, увидев скалы Гибралтара, сразу успокоились. Это был их новый дом, и объединения бывших эсэсовцев вполне легально действовали в Европе под нейтральными названиями. Лицемерная «1-я Украинская дивизия», никогда не существовавшая, очевидно, была придумана именно для этого.

Впоследствии многие перебрались в Америку, публиковали свои воспоминания, участвовали в написании книг об истории 14-й галицкой дивизии СС. В самом конце 80-х начали посещать Украину, включаться тем или иным способом в её политическую жизнь. Передавать свой ценный опыт подрастающему поколению, которое через пару десятков лет начнет выходить на марши «в память о героях» — сначала во Львове, а потом и в Киеве. Чтобы в конце этого пути 98-летний эсэсовец утирал слезы счастья: он все же победил.

Небритый паренек в зеленой одежде, приехавший просить еще больше оружия для войны с русскими, — это его проекция. Национальность тут не имеет никакого значения, ведь он продолжатель того дела, которому Гунька с товарищами присягали летом 1943 года на чистом немецком языке. А рукоплещущие канадские политики — его союзники, никогда не воевавшие с нацизмом всерьез. Бережно сохранившие его идейное ядро, вложившие силы и средства в развитие, чтобы дать ему вторую жизнь. Потому что желание уничтожить русских имеет гораздо более глубокие корни и историю длиннее, чем 12 лет жизни Третьего рейха.

Так что нет ничего удивительного в том, что Запад так активно поддерживает киевский режим и накачивает его оружием. А утверждение о том, что на Украине сегодня идет война именно с нацизмом, нисколько не преувеличено.

* Признана экстремистской организацией.