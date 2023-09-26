Варшава, 26 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. В Польше завершены следственные действия по факту падения ракеты в селе Пшеводуве (Люблинское воеводство), убившей двух фермеров в ноябре 2022 года. Как сообщает 26 сентября одна из крупнейших польских ежедневных газет Rzeczpospolita, несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, специалисты подтвердили, что снаряд принадлежал ПВО Украины.

Wojtek Jargilo/EPA/ТАСС Местность у деревни Пшеводув, где в результате взрыва ракеты погибли два человека

Также установлено, что данная ракета является зенитной ракетой 5В55 для системы ПВО С-300 и учитывая её характеристику, она категорически не могла прилететь со стороны России. Боеприпас, упавший на зерносушилку и своим взрывом убивший двоих человек вечером 15 ноября прошлого года, имеет дальность от 75 до 90 километров. Тогда как российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводува, информирует газета со ссылкой на источники.

Не выдержала проверки и версия о стрельбе ВС РФ из Белорусии. Авторы заключения, на которое ссылается польское СМИ, указали на то, что из республики до Пшеводува по прямой — 150 километров.

Следственные органы не спешат делиться выводами о произошедшем с общественностью, ссылаясь на его закрытый характер. Как заявил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, процессуальные действия на территории Польши закончены, Украине направлен запрос о правовой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, ракета, выпушенная из системы ПВО С-300, упала в Пшеводуве (Люблинское воеводство) 15 ноября 2023 года. Этот советско-российский зенитно-ракетный комплекс стал одним из самых многочисленных и распространенных в мире. Остались эти комплексы ПВО и на вооружении Украины. Несколько дней небольшое польское село было в центре внимания мировых средств массовой информации и социальных сетей. По горячим следам некоторые западные издания поспешили обвинить Москву в «нападении на Польшу», что чуть не привело к прямому боевому столкновению НАТО и России с перспективой начала третьей мировой войны.

Лишь на следующий день пошли опровержения. В частности, президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. О том, что эксперты из Киева допущены к осмотру места падения ракет в Пшеводуве, написал 17 ноября представитель канцелярии президента республики Якуб Кумох. Вместе с тем, отмечалось, что украинская сторона до сих пор не предоставила польской никаких материалов.

В феврале 2023 года жители Пшеводува пожаловались на то, что правительство их забыло. Похороны погибших прошли с большой помпой. Однако затем тема с атакой польского села украинской ракетой стала сворачиваться. Её не поддерживали ни правящая партия «Право и Справедливость» (PiS), ни оппозиция.

В начале апреля 2023 года обозреватель Пшемыслав Пяста написал в статье для издания Mysl Polska, что жители страны так и не дождались извинений от Владимира Зеленского во время его визита в Польшу.