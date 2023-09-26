Оттава, 26 сентября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что спикер палаты общин Энтони Рота должен уйти в отставку после того, как он устроил в парламенте страны чествование украинца-эсэсовца. Об этом сообщает РИА Новости.

Zuma/TASS Вдадимир Зеленский с Джастином Трюдо

«То, что случилось в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — приводит агентство слова дипломата.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября канадские парламентарии вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который прибыл с визитом в Канаду, поддержали 98-летнего эсэсовца аплодисментами. Его представили законодателям как ветерана «борьбы за украинскую независимость против русских» в годы Второй мировой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что многие страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, это чревато тем, что фашизм будет появляться то там, то сям, он пытается встать на ноги в центре Европы.

Жертвами украинского национализма становились русские, поляки, белорусы, евреи, цыгане. В 1941 году во Львове были убиты несколько тысяч евреев и сотни представителей польской интеллигенции, среди которых были преподаватели и учёные. 29 сентября 1941 года в киевском урочище Бабий Яр бандеровцы расстреляли цыган, евреев и советских военнопленных. За один день был убит 33 771 человек. Всего были расстреляны около 100–150 тысяч человек.