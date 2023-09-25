Варшава, 25 сентября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Варшава будет поддерживать Украину так, чтобы это было выгодно в первую очередь безопасности Польши. Об этом заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

Marcin Obara/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда

«Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас всё будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в Евросоюзе. Сегодня Украина находится в беде. Украина должна заботиться о том, чтобы Польша её поддерживала», — заявил политик, указав на то, что, отношения двух государств портит поведение Зеленского, которое, по его словам, можно назвать несправедливым по отношению ко многим полякам.

Как передавало ИА Регнум, несмотря на то, что Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, Польша продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением. Аналогичным образом поступили Словакия и Венгрия.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично призвал Зеленского не допускать каких-либо оскорбительных высказываний в адрес Варшавы. Он отметил, что Польша намерена отстаивать свои интересы, в которые также входит активная помощь Украине, в том числе и военная. Он объявил о приостановке поставок вооружения на Украину в связи с потребностями Варшавы в повышении обороноспособности. При этом власти Польши неоднократно отмечали, что страна занимает третье место по военным поставкам Киеву после США и Великобритании.