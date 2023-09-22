Варшава, 22 сентября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Польша больше не станет передавать Украине только то оружие, которое закупает в рамках модернизации собственной армии, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN24.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Так он прокомментировал недавнее высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава отказывается от дальнейших поставок оружия Киеву. По словам Дуды, главу польского правительства «истолковали наихудшим образом», и он имел в виду совсем другое.

Президент пояснил, что речь велась только о новом оружии, к которому относятся американские танки Abrams, зенитно-ракетные комплексы Patriot и установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Дуда пообещал, что Польша выполнит уже заключенные контракты с Украиной, включая те, что касаются передачи Киеву самоходных гаубиц Krab.

Кроме того, он сообщил, что украинская сторона сможет получить старое оружие, которое будут списывать польские военные по той же схеме, действовавшая с «постсоветским вооружением», переданным ранее ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Матеуш Моравецкий объявил, что Украине больше не стоит ожидать поставок оружия со стороны Польши, поскольку Варшава запасается современнейшим вооружением для своей армии. Он подчеркнул, что польские власти увеличили объём военных заказов.

После этих слов премьер-министра пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заверил, что Варшава осуществляет поставки оружия Украине в рамках ранее заключённых соглашений.

17 августа в газете Myśl Polska вышла статья обозревателя Эугениуша Зинкевича, который предположил, что польские власти проводят масштабные закупки вооружения, что свидетельствует о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Киева в конфликте с Россией.

При этом он указал на «ужасное техническое состояние» западного оружия, которое в Варшаве не хотят учитывать, повторяя ошибку, совершённую США.