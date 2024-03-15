Материалы с тегом «Владимир Зеленский»
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах украинской армии
Председатель общественного движения Запорожья «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники сообщил «РИА Новости», что глава киевского режима Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ на фоне слухов о готовящемся бунте среди военных. Как пояснил Рогов, Зеленского не любят...
новость часа
15 марта 2024
Политолог оценил шансы украинских военных свергнуть власть в Киеве
Зримых предпосылок для свержения главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине в настоящее время не наблюдается. Такое мнение 14 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя планы украинских...
14 марта 2024
В США нашли ложь в словах Зеленского об успехах ВСУ
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о благоприятной для украинской армии обстановке на фронте, однако в реальности ситуация складывается иначе, пишет журналист Дэвид Бреннан для издания Newsweek. «Российские войска добиваются новых, хотя и незначительных, территориальных успехов, при...
14 марта 2024
Филиппо: Путин высмеял одной фразой Макрона и Зеленского
Российский лидер Владимир Путин открыто посмеялся над украинским и французским коллегами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом написал в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Речь идёт об ответе президента Путина на вопрос о...
14 марта 2024
В США предсказали бегство Зеленского с Украины
Без американских денег коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо. Если Конгресс не примет решение о выделении денег Киеву, то на Украине может начаться...
14 марта 2024
Оскорбляя папу Римского, Зеленский напоминает побеждённого клоуна — Мадуро
Оскорбляя папу Римского Франциска, украинский лидер Владимир Зеленский напоминает побеждённого клоуна Хуана Гуайдо, заявил 11 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро, поддерживающий призыв понтифика к началу мирных переговоров. «Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу он кажется мне...
12 марта 2024
В ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом
Недовольные политикой властей Украины военные хотят создать радикальную партию, которая добивалась бы свержения руководства страны террористическими методами. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на переписку в одном из закрытых ресурсов, полученную российскими специалистами. В переписке в...
12 марта 2024
Зеленский: Украина нуждается в боеприпасах, а не в западных войсках
Украине не нужны французские военные, ВСУ испытывают трудности с нехваткой боеприпасов. Об этом в интервью телеканалу BFMTV заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. «У нас есть некоторые трудности, связанные с недостатком снарядов, воздушной блокадой, российскими ракетами большой дальности...
11 марта 2024
Военный эксперт оценил возможность свержения Зеленского спецназом ВСУ
Военного переворота на Украине пока не ожидается, украинский спецназ в ближайшее время не будет действовать против главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 11 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических...
11 марта 2024
Военный эксперт назвал заявление Киева об операции в Крыму клоунадой
Заявление руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) о подготовке «серьёзной военной операции» в Крыму является попыткой Киева в информационном пространстве показать свой якобы успех. Такое мнение 11 марта корреспонденту ИА...
11 марта 2024
Зеленский сообщил о возведении трёх линий обороны протяжённостью 2 тыс. км
На Украине началось возведение трёх оборонительных линий протяжённость две тысячи километров. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский после проведения ставки. «Важная тема — фортификация. Отчёт премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей...
11 марта 2024
В ЮАР опровергли возможный визит Зеленского в республику
Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в ЮАР не ожидается до президентских выборов, которые пройдут в республике в конце мая, сообщил ТАСС 11 марта официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, комментируя публикации в СМИ о возможной поездке Зеленского в Южно-Африканскую...
11 марта 2024
Украинские военнослужащие обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник
Военнослужащие элитных подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) недовольны сменой командования и всерьёз обсуждают свержение главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур России. Источник пояснил, российские специалисты...
новость часа
11 марта 2024
Во Франции сообщили о скором визите Макрона в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие несколько недель посетит Украину. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщило агентство Agence France-Presse о ссылкой на Елисейский дворец. «Стороны договорились оставаться в тесном контакте, в частности, в том, что касается визита президента республики...
11 марта 2024
Зеленский отверг призыв папы Римского Франциска к мирным переговорам
Владимир Зеленский отверг инициативу папы Римского Франциска по мирному урегулированию на Украине и назвал её «виртуальным посредничеством». Соответствующее обращение глава киевского режима опубликовал 10 марта в своём Telegram-канале. «Я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией...
11 марта 2024
Зеленский анонсировал скорый визит президента Франции Макрона на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время прибудет с визитом на Украину. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. «(В ходе телефонного разговора. — Прим. ред.) мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в...
новость часа
11 марта 2024
Эксперт объяснил ажиотаж вокруг отправки Залужного послом в Лондон
Информационный шум вокруг назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон выявил внутреннюю политическую борьбу на Украине между двумя конфликтующими группами — командой бывшего лидера страны Петра Порошенко, действующего в союзе с мэром Киева Виталием Кличко, и окружением...
10 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Политолог: очередной шаг Зеленского лишил Эрдогана шансов на «джекпот»
Глава киевского режима Владимир Зеленский, выдвинув на совместной с президентом Турции Реджепом Эрдоганом пресс-конференции неадекватное по сути требование к России капитулировать, просто отрабатывает повестку своего основного покровителя — Великобритании. Но никакой выгоды в «заморозке» конфликта...
9 марта 2024
Зеленский назвал украинские корветы именами гетманов-предателей
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал новые украинские корветы именами гетманов-предателей, так как сам близок им по духу. Такое мнение высказал 9 марта глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной...
9 марта 2024