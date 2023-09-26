Оттава, 26 сентября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку после скандала с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка в парламенте страны.

«С тяжелым сердцем я информирую членов парламента о своей отставке с поста спикера палаты общин», — сказал Рота, слова которого приводит РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, на заседание парламента Канады в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина», которого Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», более известная как дивизия СС «Галичина» — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

Премьер Канады Джастин Трюдо отреагировал на инцидент с Хункой только 25 сентября, четыре дня спустя. Он обвинил Россию в «провокации» и «дезинформации», а ответственность за произошедшее переложил на спикера палаты общин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, а это чревато возвращением в Европу фашизма.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что инцидент с приглашением нациста в канадский парламент — это надругательство над историей страны, участвовавшей в антигитлеровской коалиции.