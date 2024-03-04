Материалы с тегом «Анджей Дуда»
Дуда высказался в поддержку протестующих польских фермеров
Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку фермеров, устроивших акции протеста на границе с Украиной. «О чём мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? Я думаю, они правы», ― сказал польский лидер. Как сообщало ИА Регнум, акции протеста фермеров...
4 марта 2024
Дуда усомнился в возможности нападения России на Польшу
Россия не станет нападать на Польшу, потому что на сильных не нападают. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда. «Я не верю в это. Не нападают на сильных, нападают на слабых, на таких, которых можно легко победить», — рассказал Дуда в интервью порталу Fakt. pl. При этом необходимо, чтобы...
29 февраля 2024
«Лучше бы России не было»: слова Дуды сочли опасными для Москвы
Основная мысль президента Польши Анджея Дуды, который пожелал, чтобы «не было России», состояла в том, что Польше не нужна сильная Россия, и что она не должна входить в общие структуры с другими странами Европы. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА Регнум научный сотрудник Центра...
27 февраля 2024
Страны НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину — Дуда
Страны — члены НАТО не пришли к единому мнению по поводу возможности отправить своих военных на Украину, заявил 26 февраля журналистам по окончании конференции по поддержке Киева в Париже президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что при обсуждении темы отправки солдат на Украину шла «самая жаркая...
27 февраля 2024
НАТО готовит Украине поставки боеприпасов и современных ракетных технологий
Страны — участницы Североатлантического альянса готовят значительные по объёму поставки боеприпасов и ракетных технологий киевским войскам. Об этом заявил журналистам в Париже после окончания конференции по поддержке Украины президент Польши Анджей Дуда. Польский лидер не стал раскрывать...
новость часа
27 февраля 2024
Дуда уверен, что Трамп сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа
Президент Польши Анджей Дуда признался, что не сомневается в способности бывшего главы Белого дома Дональд Трампа сдержать обещание и в случае прихода к власти закончить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом польский лидер заявил журналистам 7 февраля по итогам переговоров со своим руандийским...
7 февраля 2024
Дуда отказался от своих слов о принадлежности Крыма России
Президент Польши Анджей Дуда отказался от слов о невозможности для Киева вернуть Крым, сославшись на расслабленную беседу во время интервью для программы Kanal Zero на YouTube. «Если речь идёт о моём интервью, то прошу принимать во внимание, что это было интервью, которое мы считали спокойной...
5 февраля 2024
Политолог рассказал, почему Польша заявила об исторически российском Крыме
Высказывания польских политиков об исторически российском Крыме серьёзно не изменят взаимоотношения Польши и Украины, но означают тактические разногласия. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщил политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового...
4 февраля 2024
Эксперт Безпалько рассказал, на кого работает время в конфликте на Украине
Время играет не на стороне Киева и его союзников, поскольку Украина продолжает разрушаться, а достаточного запаса боеприпасов на Западе нет. Об этом корреспонденту ИА Регнум 4 февраля заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя...
4 февраля 2024
В польском Сейме поддержали слова Дуды об исторически российском Крыме
Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире телеканала Polsat согласился с польским президентом Анджеем Дудой, заявившим, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине. «Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы не существуем для того, чтобы...
4 февраля 2024
В Крыму заявили о смелом сигнале Киеву со стороны Дуды
Президент Польши Анджей Дуда дал понять киевскому режиму, что жителей Крыма пора оставить в покое. Об этом депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил 4 февраля, комментируя слова Дуды о принадлежности полуострова России. Он подчеркнул, что Западу пора смириться с тем, что Крым...
4 февраля 2024
В Госдуме высказывание Дуды о Крыме назвали шоком для Киева
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда откровенно шокировал киевский режим заявлением об исторической принадлежности Крыма. По мнению Белика, Дуда «выбил почву» из-под ног украинского коллеги Владимира Зеленского...
4 февраля 2024
Президент Польши заявил, что Украина вряд ли вернёт Крым
Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнения в способности Украины вернуть Крым и напомнил, что полуостров большую часть времени находился в составе России и имеет для неё особое значение. «Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым. Фактически, если посмотреть на историю, Крым находился в руках...
3 февраля 2024
Президент Польши боится собственной охраны, сообщили СМИ
Президент Польши Анджей Дуда перестал доверять собственной охране после того, как в его резиденции задержали бывшего министра внутренних дел республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Об этом 23 января написала газета Gazeta Wyborcza. По данным журналистов, после случившегося...
23 января 2024
Дуда проигнорировал тему Украины в своём новогоднем обращении
Президент Польши Анджей Дуда не стал поднимать тему украинского конфликта в ходе своего новогоднего обращения к народу. Текст обращения политик опубликовал 31 декабря на своей странице в социальной сети X. В рамках новогоднего обращения Дуда ни разу не упомянул Украину напрямую, отдав предпочтение...
новость часа
1 января 2024
В Польше засекли неопознанный объект в небе со стороны Украины
Президент Польши Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством после того, как в воздушном пространстве страны засекли неопознанный летающий объект со стороны украинской границы, сообщила 29 декабря на сайте канцелярия президента. «Сегодня в Бюро национальной безопасности в 13:00...
новость часа
29 декабря 2023
Глава минкульта Польши анонсировал ликвидацию госканала, радио и агентства
Глава министерства культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации польских государственных телеканала, радио и информационного агентства. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RMF24 27 декабря. «В связи с решением президента приостановить финансирование...
28 декабря 2023
Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании СМИ
Польский президент Анджей Дуда воспользовался правом вето и заблокировал закон о бюджете, включающий финансирование государственных средств массовой информации (СМИ). Об этом политик сообщил в соцсети X. Дуда подчеркнул, что принял решение наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, в...
24 декабря 2023
От Туска призвали не ждать снижения помощи Польши режиму Зеленского
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск попытается исправить испорченные отношения его страны с Европейским союзом, а значит, ждать, что Варшава станет меньше поддерживать Украину, пока не приходится. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 декабря заявил научный сотрудник Центра европейских...
13 декабря 2023
Туск принёс присягу и вступил в должность премьер-министра Польши
Президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра страны Дональда Туска. Торжественная церемония прошла 13 декабря в президентском дворце. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska. Вслед за Туском присягу примут другие члены правительства. Как сообщало ИА Регнум, в ходе...
13 декабря 2023