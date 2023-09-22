Figaro: отказ Польши от поставки вооружения Украине стал ударом для Киева
Варшава, 22 сентября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, объявив о прекращении поставок вооружения для Украины, нанёс Киеву серьёзный ущерб. Об этом сообщило французское ежедневное издание Le Figaro.
«Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины… Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава «активно помогающих Украине стран», это дорого обойдётся украинцам», — говорится в материале.
Издание напомнило, что до недавнего времени Польша занимала шестое место по объёмам поставок различного оружия, техники и боеприпасов для Вооружённых сил Украины. Всего Варшава потратила на это около трёх миллиардов евро, из которых 820 миллионов евро были переданы в качестве финансовой помощи.
Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава больше не будет поставлять оружие Киеву. Это решение он объяснил тем, что Польша сама активно вооружается и нуждается в запасе современного вооружения.
По словам президента Польши Анджея Дуды, решение польского премьер-министра о прекращении поставок относится только к новому типу вооружений. Он подчеркнул, что польская сторона продолжит выполнять уже заключенные контракты, в том числе и на поставку самоходных гаубиц Krab калибра 155 мм.