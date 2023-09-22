Варшава, 22 сентября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, объявив о прекращении поставок вооружения для Украины, нанёс Киеву серьёзный ущерб. Об этом сообщило французское ежедневное издание Le Figaro.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

«Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины… Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава «активно помогающих Украине стран», это дорого обойдётся украинцам», — говорится в материале.

Издание напомнило, что до недавнего времени Польша занимала шестое место по объёмам поставок различного оружия, техники и боеприпасов для Вооружённых сил Украины. Всего Варшава потратила на это около трёх миллиардов евро, из которых 820 миллионов евро были переданы в качестве финансовой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава больше не будет поставлять оружие Киеву. Это решение он объяснил тем, что Польша сама активно вооружается и нуждается в запасе современного вооружения.

По словам президента Польши Анджея Дуды, решение польского премьер-министра о прекращении поставок относится только к новому типу вооружений. Он подчеркнул, что польская сторона продолжит выполнять уже заключенные контракты, в том числе и на поставку самоходных гаубиц Krab калибра 155 мм.