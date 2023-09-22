Варшава, 22 сентября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Польша прекращает поставки нового вооружения Украине, так как планирует укреплять собственную армию, заявил президент Анджей Дуда 21 сентября телеканалу TVN24.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас за миллиарды долларов покупаем для польской армии, кому-то другому», — сказал он.

Дуда также заявил, что СМИ неверно истолковали слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о полном прекращении поставок оружия Киеву. Президент заявил, что глава правительства имел ввиду другое, но его высказывание выставили худшим образом из всех возможных.

Польский лидер отметил, что Польша и Украина подписали несколько контрактов на поставки, и Варшава планирует их выполнить.

Как сообщало ИА Регнум, Моравецкий заявил о прекращении поставок оружия Украине 20 сентября. Он заявил, что Польше нужно больше вооружений для защиты.

Профессор университета Джорджа Мейсона Марк Катц, комментируя слова польского премьер-министра, отметил, что примеру Варшавы могут последовать другие страны. Он назвал решение властей Польши большой проблемой для Украины. Эксперт также считает, что страны, которые заявляют о необходимости сократить поставки вооружений Киеву рассчитывают на увеличение поставок из США.

Французское издание Le Figaro отметило, что прекращение поставок оружия из Польши может стать большим ударом для Киева. В издании напомнили, что республика была на шестом месте по объёмам поставок вооружений для ВСУ. Варшава потратила на помощь Украине $3 млрд.

При этом, по мнению политолога Максима Жарова, которое тот высказал ИА Регнум, говорить о полном охлаждении в отношениях Варшавы и Киева до завершения в Польше парламентских выборов 15 октября рано. Он не исключил, что политики только изображают раскол, чтобы поднять упавшие рейтинги правящей партии «Право и Справедливость». Жаров подчеркнул, что Польша не является независимым государством, а исполняет требования США.