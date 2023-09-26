Варшава, 26 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Хунка, которому в парламенте Канады отдавали честь в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он 26 сентября сообщил в соцсети X.

По его словам, он направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения.

«Признаки таких преступлений являются основанием для обращения к Канаде с запросом о его экстрадиции», — отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский побывал в Канаде и посетил заседание парламента. Вместе с канадским премьером Джастином Трюдо он приветствовал приглашённого туда 98-летнего Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии СС «Галиция» («Галичина»). Спикер парламента представил Хунку как «канадского героя» и «борца за украинскую независимость», что обернулось скандалом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, а это чревато возвращением в Европу фашизма. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что инцидент с приглашением нациста в канадский парламент — это надругательство над историей страны, участвовавшей в антигитлеровской коалиции.

Трюдо отреагировал на инцидент с Хункой только 25 сентября, четыре дня спустя. Он обвинил Россию в «провокации» и «дезинформации», а ответственность за произошедшее переложил на спикера палаты общин Энтони Роту.