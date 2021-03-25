В Курской области 2020 год, как и во всём мире, стал годом борьбы с коронавирусом и его губительными последствиями. Жизнь в регионе изменилась, но осталась насыщенной событиями. ИА REGNUM вспоминает наиболее обсуждаемые новости ушедшего года.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач во время работы с пациентом в реанимационном отделении

В центре внимания — здравоохранение

В конце февраля регион успешно справился с сезонным гриппом, однако на смену ему пришёл коронавирус, эпидемия которого повлияла на все без исключения стороны жизни курян в 2020 году. Наиболее сильная нагрузка легла на плечи врачей. Медикам помогали волонтёры и общественные организации, власти ввели дополнительные льготы. С установкой федеральных выплат за работу с коронавирусными пациентами Курская область оказалась в центре скандала: медики пожаловались, что получили деньги не полностью. В числе аналогичных жалоб из других регионов курский случай привлёк внимание Генпрокуратуры и привёл к тому, что правительство пересмотрело методику расчёта выплат, и полагающиеся им деньги врачи и медперсонал всё же получили.

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За несколько дней до того, как разгорелся скандал, заместитель губернатора по здравоохранению и вопросам социальной поддержки Ирина Хмелевскаяуволилась, и заниматься последующими жалобами медиков на неполные выплаты и проблемы со средствами индивидуальной защиты начал новый заместитель, Андрей Белостоцкий.

Были также крупные медицинские скандалы, не связанные с коронавирусом. Один из них вышел далеко за пределы Курской области: историю о том, как пожилую пациентку Горшеченской ЦРБ после операции приняли за мёртвую и отправили в морг, где она и очнулась, обсуждала вся страна. К сожалению, находившаяся в тяжелом состоянии женщина всё-таки скончалась через несколько дней — уже по-настоящему.

Kurskzdrav.ru Палата для больных коронавирусом в больнице Курской области

В Курской городской клинической больнице в начале года из-за недостатка мест в коридоре положили пожилую женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Её перевели на лечение в палату интенсивной терапии после того как история об оставленной без внимания медиков пенсионерке получила широкий резонанс. Последовали увольнения.

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В Суджанской больнице проверки начались после информации, что пациента с сильными ожогами там поливали холодной водой. Позже мужчину перевели в больницу областного центра, и там он скончался. 21-летний курянин скончался дома после того как его дважды отказались госпитализировать.

Бурную дискуссию вызвали планы создания специализированного учреждения для паллиативной помощи детям. Разместить хоспис решили в здании бывшей школы на территории Областного детского санатория, а санаторий — объединить с реабилитационным детским центром. Родители регулярно отдыхающих там детей выступили против такого решения.

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В конце года в городском роддоме, переоборудованном в госпиталь для пациентов с коронавирусом, выявили неисправность в системе подачи кислорода. Пациентов оперативно перевели в другие больницы, однако 14 из них впоследствии скончались. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

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Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

Коронавирус и жизнь

Экономическая жизнь региона в полной мере ощутила влияние вызванного коронавирусом кризиса. В первом полугодии 2020 года, со времени введения режима повышенной готовности, уровень регистрируемой безработицы увеличился в 3,7 раза, а по сравнению с первым полугодием 2019 года — почти в 4,5 раза. Администрация пыталась помочь потерявшим работу хотя бы с временным трудоустройством — например, курян звали на сельскохозяйственные работы.

Пандемия нанесла тяжёлый удар по сфере торговли. В то время, когда работать разрешили только магазинам с товарами первой необходимости, остальные пытались найти лазейки в законе — и находили, чем вызывали недовольство у главы региона.

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Злоумышленники также быстро переориентировались на актуальную повестку. В первые недели пандемии, когда средства защиты стали дефицитными, тема начала привлекать и мошенников. Например, курянин пытался через интернет продать за границу партию несуществующих масок, выдавая себя за директора предприятия. Он получил и даже успел потратить предоплату, но затем о «бизнес-схеме» стало известно правоохранительным органам.

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Ольга Перегут ИА Красная Весна Медицинские маски

На губернатора Курской области Романа Старовойта даже дважды подавали в суд из-за коронавируса: двое местных жителей пытались оспорить законность введения режима повышенной готовности к ЧС, слушания затянулись из-за того что истцы не хотели нарушать режим самоизоляции, но в итоге суд иски не удовлетворил. Правительство РФ признало пострадавшими от коронавируса отрасли туризма, досуга, развлечений и бытовых услуг. Курский губернатор также просил включить в этот перечень жилищно-коммунальное хозяйство — из-за снижения сборов платы за услуги ЖКХ.

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В сентябре после летних каникул и предшествовавшему им долгого «домашнего» периода школьники вернулись за парты в условиях новых требований Роспотребнадзора.

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Школы, хотя и не без сложностей, требования выполнили и заявили, что при необходимости готовы вернуться к онлайн-занятиям — хотя родители активно протестовали против дистанционного обучения.

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ИА REGNUM Ребенок на дистанционном образовании

Не менее тяжёлой оказалась вторая волна коронавируса: Ассоциация рестораторов и отельеров Курской области пожаловалась, что к этому времени меры государственной поддержки перестали действовать, а убытки они продолжают нести из-за ограничений. К концу года у заведений общепита была надежда на приток клиентов в новогодние праздники, поэтому они открытым текстом просили губернатора не вводить новых ограничений. Но все дискотеки и развлекательные программы были запрещены, а 31 января рестораны заставили закрыться в полночь.

75-летие Победы

Коронавирус внёс коррективы и в общественную жизнь, в частности — в празднование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные парады 9 мая были отменены, в регионе в этот день ветеранов поздравляли волонтёры, а официальные мероприятия ограничились возложением цветов. Курская область также вошла в число регионов, где от проведения парадов отказались и 24 июня.

Вместо этого 24 июня состоялось перенесённое с 9 мая открытие памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны», установленного по инициативе ветерана Анатолия Щербакова.

Парад приурочили к годовщине победы в Курской битве и провели 23 августа.

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Kurskadmin.ru Военный парад в Курске в честь 75-й годовщины Победы

Конституция и выборы

В новых условиях голосование о внесении поправок в Конституцию РФ и выборы 13 сентября. В голосовании по Конституции приняли участие 58% избирателей. Поправки поддержали 74% из них — это более 389 тысяч человек. Голосование впервые проходило в течение трёх дней.

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В единый день голосования, который также растянулся на три дня — 11, 12 и 13 сентября, — в регионе завершили 147 избирательных кампаний. Из 1263 мандатов муниципальных депутатов 1192 получили кандидаты партии «Единая Россия», 32 — КПРФ, 13 — самовыдвиженцы, по 11 мандатов — ЛДПР и «Справедливая Россия», четыре — «Патриоты России».

На дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва по Сеймскому одномандатному избирательному округу № 110 победу одержал единоросс Алексей Золотарев.

Рейтинги Старовойта и конец эпохи

В политической жизни региона 2020 год обошёлся без кадровых потрясений и крупных скандалов. Роман Старовойт в рейтингах эффективности губернаторов не вырвался в лидеры, но уверенно держался в середине списка. При этом губернатор старался вести себя строго даже в мелочах: например, он пообещал штрафовать подчинённых за грамматические ошибки в документах. Также он заставил чиновников отказаться от «красивых» номеров на служебных автомобилях.

В ноябре Старовойт вступил в «Единую Россию» и через несколько дней возглавил региональное отделение партии. На выборы в 2019 году он баллотировался также от «Единой России», но до конца 2020 года оставался беспартийным.

Kremlin.ru Губернатор Курской области Роман Старовойт

В 2020 году завершилась значительная веха в истории Курской области. 4 декабря от сердечного приступа скончался бывший губернатор Курской области Александр Михайлов, который руководил регионом в течение 18 лет и был одним из самых крупных политических «долгожителей». После отставки он занял место в Совете Федерации. Умер Михайлов во время приёма граждан.

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Воздух и вода — в опасности

Весь год продолжалась ситуация с заводом «Экотекс», который загрязняет городской воздух. Суд несколько раз приостанавливал его работу, требуя устранить нарушения и установить очистительное оборудование. Однако предприятие оспаривает судебные решения и продолжает работу, а куряне продолжают жаловаться на зловоние, которое распространяется вокруг завода. Например, в конце ноября «вонючее» оборудование включали по ночам, и к утру чиновники приезжали с проверкой в неработающий цех. Однако профильный комитет продолжает борьбу за воздух через суд.

Руководство предприятия сделало несколько попыток «вернуть лицо», но не установив очистительное оборудование, как этого хотят куряне. «Экотекс» в начале года позвал в гости детей: школьников водили на экскурсию, в то время как завод притчей во языцех в соцсетях, новостях и кабинетах чиновников. Депутат горсобрания Дмитрий Гулиев назвал это «троллингом и издевательством». В мэрии объяснили, что график экскурсий был подтверждён до того, как вред завода был доказан, — но директорам всё равно сделали замечания.

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(cc0) Загрязнение воздуха

С этим же предприятием связано уголовное дело замглавы Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора и её подчинённого, которых подозревают в получении крупной взятки от гендиректора «Экотекса». Следствие считает, что за это они оказывали предприятию покровительство — в частности, не стали привлекать к ответственности за одно из нарушений. Фигурантом дела о даче взятки должностному лицу за незаконные действия стал гендиректор завода.

Жаловались куряне на выбросы асфальтобетонных заводов, загрязнение рек. Причем найти общий язык не всегда могли представители разных ведомств, которое должны следить за состоянием экологии: например, Роспотребндзор не подтвердил жалобы курян на загрязнение реки Тускарь, заявив, что она имеет нормальный запах и цвет. При этом профильный комитет областной администрации опубликовал фотографии коричневой воды и обещал разобраться в ситуации.

Семья и криминал

В течение года новости из Курской области несколько раз распространялись далеко за пределы региона. Поводы не были весёлыми: в регионе в течение года разыгралось множество криминальных трагедий, но некоторые из них обсуждались особенно активно. Громким скандалом обернулся опубликованный в интернете видеоролик из такси, где женщина во время поездки отчитывала своего сына-школьника и начала его бить. Несколько дней видео обсуждали в соцсетях, а затем за дело взялись правоохранительные органы. Выяснилось, что 11-летнего мальчика воспитывает бабушка, а мать являлась к нему только периодически, причём нередко избивала его, находясь в том числе в нетрезвом состоянии. За мальчика заступилась омбудсмен Анна Кузнецова. На женщину возбудили уголовное дело, ей предъявлено обвинение по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с ним».

26-летняя курянка стала фигуранткой дела об убийстве собственного ребёнка: она задушила одеялом свою трёхмесячную дочь, у которой было заболевание головного мозга. Причиной следователи назвали «личную неприязнь» к больному ребёнку.

Не менее громкой стала история двух девочек-подростков, которые планировали убийство целой семьи: они хотели убить своих опекунов и четырёх их малолетних детей. Покушение не удалось, и вся семья осталась жива.