Курск, , 12:46 — REGNUM В Курской области после проверки были выявлены нарушения при выплате медикам стимулирующих надбавок за работу в условиях коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Курской области организовала проверку после сообщений СМИ о нарушениях трудовых прав медицинских работников. Также проверка касалась недостаточной оснащенности медучреждений средствами индивидуальной защиты.

По данным Генпрокуратуры, по выявленным нарушениям уже приняты меры прокурорского реагирования.

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