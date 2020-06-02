Курск, , 20:41 — REGNUM Житель Курска обвиняется в мошенничестве, связанном с продажей средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM 2 июня сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Мужчина на оптовой онлайн-площадке разместил объявление о том, что он является директором компании «Опт-Хим» и занимается производством и продажей медицинских масок. В подтверждение мужчина выложил регистрационное удостоверения на медицинское изделие. Через некоторое время ему поступил заказ от жителя другого государства на 50 тысяч медицинских масок. Мошенник потребовал внесения предоплаты и получил от покупателя 34 тысячи рублей. После этого продавец не выходил на связь и потратил деньги по своему усмотрению.

Мужчине предъявлено обвинение в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.