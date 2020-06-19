Курск, , 19:20 — REGNUM В Курской области планируется создать специализированное учреждение для паллиативной помощи детям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации, содействие в организации его работы окажет петербургский хоспис, с которым уже достигнуты договорённости.

Сейчас помощь неизлечимо больным курским детям оказывается в стационарах, отделениях милосердия соцучреждений и силами выездных бригад медиков на дому. Создание хосписа позволит систематизировать эту работу и объединить на одной базе, считают власти региона

«В Курской области по-прежнему стоит вопрос оказания паллиативной медицинской помощи детям. У нас в регионе 148 нуждающихся в ней ребятишек. Мы в прошлом году начали эту работу, но понимаем, что нужно использовать опыт тех, кто уже прошёл этот путь раньше нас. Мы знаем, что в Санкт-Петербурге давно реализован проект детского хосписа. Уверен, рекомендации помогут нам лучше организовать помощь семьям, столкнувшимся с тяжелым заболеванием своего ребенка», — заявил губернатор Роман Старовойт.

Разместить учреждение для помощи тяжелобольным детям планируется в здании бывшей школы на территории Областного детского санатория. Там предполагается создать порядка десяти коек. Как уже сообщало ИА REGNUM, санаторий же объединят с реабилитационным детским центром, первое отделение которого может быть открыто уже осенью 2020 года.

Проектировать здание хосписа начнут в 2020 году. До этого региональную программу развития детской и взрослой паллиативной помощи направят на рассмотрение в Минздрав РФ. Как сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, ее проанализируют на следующей неделе на совещании с Минздравом РФ в режиме видео-конференц-связи. После снятия ограничений запланирован визит курской делегации в петербургский хоспис.

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