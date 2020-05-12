Курск, , 13:25 — REGNUM Заместитель губернатора Курской области по здравоохранению и вопросам социальной поддержки Ирина Хмелевская была уволена 11 мая по собственному желанию. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

С 12 мая новым замгубернатора назначен Андрей Белостоцкий.

Он был замруководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, главврачом московской больницы, руководил ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Южного административного округа города Москвы», курировал работу больниц и поликлиник всей столицы в статусе главы Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы, а с декабря 2019 года и до переезда в Курск занимал пост старшего вице-президента ГК «МедИнвестГрупп».