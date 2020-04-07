Курск, , 18:11 — REGNUM В Горшеченском районе Курской области две девочки 15 и 17 лет подозреваются в покушении на убийство своих опекунов и четырех малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Две несовершеннолетние подозреваемые проживали в семье опекунов, у которых в общей сложности шесть детей от 2010 до 2014 года рождения — двое родных и двое под опекой. Старшие девочки «на почве личных неприязненных отношений» сговорились убить опекунов и остальных детей. 3 апреля они дождались, пока домочадцы уснут, открыли вентили газовой плиты на кухне дома и сбежали, закрыв за собой дверь. Обошлось без жертв — один из взрослых проснулся и успел перекрыть газ.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство шести лиц, в том числе малолетних, совершённом группой лиц по предварительному сговору. 17-летняя подозреваемая заключена под стражу, вторая находится под подпиской о невыезде.