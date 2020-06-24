Курск, 24 июня 2020, 13:30 — REGNUM В Курске 24 июня состоялось открытие памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, инициатором его создания стал ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Щербаков.
Проект памятного знака определили в рамках творческого конкурса. Лучшей была признана работа скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого из Москвы. Отливали памятник в Смоленске.
На постаменте изображены две фигуры: ветеран в военной форме с букетом цветов в руках и его внук с книгой «Героям Курской битвы». Открыть памятник планировали 9 мая, но из-за неблагополучной эпидемической ситуации мероприятие перенесли.
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