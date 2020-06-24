Курск, , 13:30 — REGNUM В Курске 24 июня состоялось открытие памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, инициатором его создания стал ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Щербаков.

Проект памятного знака определили в рамках творческого конкурса. Лучшей была признана работа скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого из Москвы. Отливали памятник в Смоленске.

На постаменте изображены две фигуры: ветеран в военной форме с букетом цветов в руках и его внук с книгой «Героям Курской битвы». Открыть памятник планировали 9 мая, но из-за неблагополучной эпидемической ситуации мероприятие перенесли.

«К этому памятнику я написал реквием. Пройдёт время, изменится мир, забудутся прежние лица, напишутся новые книги, но никогда, повторяю, никогда, земля наша не в состоянии возродить миллионы героев, павших за нашу Родину. Им не нужно наше восхищение, не нужно наше восхваление. Им нужна наша память. Мы просто обязаны их помнить. Будем помнить войну прошедшую — не будет войны будущей», — заявил Анатолий Щербаков.

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