Курск, , 19:54 — REGNUM В курской средней общеобразовательной школе № 31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина подготовка к новому учебному году находится в разгаре. Новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса на практике будет нелегко выполнять в небольшой школе, переполненной учениками, но ради здоровья детей учителя готовы мириться с неудобствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Болокина.

В школьном классе Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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Вход в школу будет организован в три потока, которые сразу будут идти на разные этажи. Начальные, средние и старшие классы разделены по этажам. Дети будут сидеть в кабинетах, обучение будет организовано в две смены.

«Сейчас мы заняты тем, чтобы приобрести бесконтактные термометры, дозаторы и бактерицидные лампы. Денег на них мы не получали, поэтому будем использовать собственные средства. Расписание готовится. Проектная мощность школы гораздо меньше, чем количество детей, — у нас учатся более 900 человек. Классы мы рассадили. Хорошо бы освободить кабинеты информатики, физики, химии и туда организовать доступ только тех детей, которые пришли на урок, но сегодня у нас такой возможности нет. У учителей, заведующих этими кабинетами, есть передвижные тележки, на которые они будут ставить оборудование и везти в тот кабинет, где сидят дети. Другого выхода у нас нет. Будем стараться так организовать занятия», — рассказала Болокина.

Расписание обедов тоже пока находится в разработке. Планируется, что один класс будет приходить в столовую, пока остальные сидят на уроках. Для этого придётся прерывать учебный процесс: после 20 минут урока 20 минут отводить на питание, а потом дети опять будут возвращаться на урок.

«Я считаю, что для учителей будет правильно вести уроки в масках. К сожалению, мы не можем сделать так, чтобы один учитель работал, например, только на третьем этаже, другой — только на втором. Только на первом этаже это можно организовать, потому что там начальная школа. А в средней и старшей школе учителя будут переходить из одного класса в другой — значит, им нужно носить маску. У детей в кабинете будет свой микроклимат, им маски можно и не носить. Учителям будет тяжело, конечно, но для сохранности здоровья детей это надо делать», — считает Валентина Анатольевна.

По словам замдиректора, у школы проблем с дистанционным обучением в прошедшем учебном году не было, и при необходимости она готова вернуться к такому формату.

«Нам удалось сразу организовать дистанционное обучение на платформе Zoom. Это было тяжело, надо было провести огромную работу среди учителей, детей и родителей, но потом всё пошло хорошо. Конечно, в тот момент нас спасало, что родители сидели дома и многим детям помогали организовать дистанционное обучение. Как это будет выглядеть сейчас, если родители будут работать, а дети будут дома — возможно, будут проблемы.

У учителей дистанционное обучение отнимает тоже много времени — на подготовку, обучение работе с платформой, — но что делать. Зарплату учитель получает не зря, поэтому он не считает своего личного времени, сколько готовится к уроку. Урок длится всего 30 минут, и уложить в них всё, что нужно по программе, невозможно. Хорошо, что это была четвёртая четверть. Если это будет первая четверть или середина учебного года — будет тяжело. Но если возникнет необходимость — будем делать, что надо», — заявила заместитель директора.

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