Курск, , 13:32 — REGNUM В Курске в отношении 26-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 14 апреля она задушила одеялом свою трёхмесячную дочь, у которой было заболевание головного мозга. Причина, как полагают следователи, — «личная неприязнь» к больному ребёнку.

Женщину задержали, решается вопрос о заключении её под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, проводятся судебные экспертизы.