Курск, 23 мая 2020, 12:25 — REGNUM В Курской области в сфере торговли непродовольственными товарами складывается несправедливая ситуация в рамках ограничительных мер, связанных с профилактикой коронавируса. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт, который 22 мая лично проверил работающие магазины.
Как уже сообщил ИА REGNUM, глава региона также заявил, что ограничения для сферы торговли начнут снимать не раньше июня.
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