Курск, , 12:25 — REGNUM В Курской области в сфере торговли непродовольственными товарами складывается несправедливая ситуация в рамках ограничительных мер, связанных с профилактикой коронавируса. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт, который 22 мая лично проверил работающие магазины.

«Получается, одни магазины используют лазейки в законе и вместе с золотом торгуют шампунем, а другие закрыты. Считаю такое положение дел несправедливым.

Но полное снятие ограничительных мер со сферы торговли возможно только при строгом соблюдении курянами масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Без дисциплины в этой части мы можем получить новый рост зараженных коронавирусом и вынуждены будем опять закрыть магазины», — сказал губернатор.

Как уже сообщил ИА REGNUM, глава региона также заявил, что ограничения для сферы торговли начнут снимать не раньше июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Курские магазины начнут открывать не раньше 1 июня