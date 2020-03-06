Курск, , 17:42 — REGNUM В Курске директоров школ, для учеников которых были организованы экскурсии на завод «Экотекс», привлекли к дисциплинарной ответственности. Как сообщил депутат городского собрания Дмитрий Гулиев, такой ответ он получил на запрос в адрес мэра города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жалобы на выбросы предприятия, которые портят воздух в Курске, поступали уже давно. В конце 2019 года исследования показали, что концентрация вредных веществ в этих выбросах (ацетальдегида, бутана, изопропилового спирта и изопренов) много раз превышает допустимые показатели, и работу завода несколько раз останавливали. Власти начали судиться с предприятием.

При этом в начале февраля 2020 на экскурсию по «Экотексу» привели курских школьников. Депутата возмутило, что школьником из всех предприятий решили показать именно этот завод:

«Не знаю, кто и зачем со стороны учебных заведений принимал такое решение, похоже на троллинг и издевательство — у нас в регионе нет интереснее мест, чем завод, осуществляющий вредные выбросы? Я вообще не понимаю, что там, чисто теоретически, может заинтересовать детей. Уверен, что мэр и комитет образования не были в курсе» — заявил Гулиев и направил мэру официальный запрос.

Из администрации ему ответили, что мероприятия проводились в рамках чемпионата «День бизнеса», график был утверждён до того, как были обнародованы сведения об опасности деятельности завода. Экскурсии посетили ученики двух курских школ, директора которых не скорректировали план мероприятий. За это они получили замечания.

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