Курск, , 13:51 — REGNUM Ассоциация рестораторов и отельеров Курской области 16 ноября обратилась с открытым письмом к губернатору Роману Старовойту, сообщил портал «Секунда». Бизнесмены считают, что малые предприятия в пандемию дискредитируют, их «бросили» и «обрекли на банкротство».

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Предприниматели заявили, что вторая волна ограничений ещё сильнее ударила по их заведениям, потому что на этот раз у них сохранились все расходы и необходимость платить налоги, но при этом условия ранее выданных им льготных кредитов создали дополнительные трудности, а государственные меры поддержки уже перестали действовать. Кроме того, запрет на работу после 23:00 для ночных заведений оказался равносилен полному закрытию.

Главу региона рестораторы просят отменить ограничения на работу заведений в ночное время и не ужесточать требования для работы в новогодние праздники — в частности, не ограничивать число участников банкетов. Владельцы заведений в свою очередь пообещали соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Также они просят предоставить им субсидии на расходы, которые они продолжают нести в условиях ограничений, продлить действие льготных налоговых ставок и списать задолженности, продлить списание налогов для предприятий, наиболее сильно пострадавших во время пандемии, на конец 2020 года и начало 2021-го, а также продлить возможность разорвать договор аренды с короткие сроки.

Письмо подписали президент Ассоциации рестораторов и отельеров Курской области Константин Харитонов и представители более 30 заведений — кафе, ресторанов, столовых, ночных клубов.

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