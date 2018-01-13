Если бы выборы состоялись в это воскресенье, то, считает ВЦИОМ, за Путина проголосовали бы 73%. На втором месте — Грудинин с 7,2%, на третьем — Жириновский с 4,7% и далее со статистическими погрешностями ютятся Собчак, Явлинский и совсем мало известный Титов, о котором мы теперь знаем рост, вес и что он любит шаурму. Самый высокий антирейтинг традиционно у Собчак — 89,0%. Явка декларируется на уровне 67%. Между тем участие Собчак создало вокруг выборов такой скандал, что скорее не привлекло, а оттолкнуло; за Грудинина проголосует традиционный зюгановский электорат, часть путинского и небольшая часть тех, кто не голосовал ни за кого — но именно небольшая, потому что в целом Грудинин — это, конечно, не герой массового сопротивления. На деятельного Че Гевару левые бы мобилизировались, но Грудинин пока отличился только блестящей пиар-кампанией и произнесёнными ранее яркими речами, а конкретных политических дел за ним припомнить сложно. Поэтому прогнозные цифры явки кажутся, скорее, оптимистичными — впрочем, они лучше тех, которые предвещают явку и вовсе в 81%.

Советский плакат

Кандидаты в президенты тем временем продолжают бороться за внимание избирателя. Собчак сообщила, что «Крым — украинский, и это медицинский факт» (очевидно, имелась в виду психиатрия), и назвала жителей Крыма неполноценными — потому что у них нет Сбербанка и не проводятся матчи ЧМ-2018. Правда, города для проведения ЧМ были определены ещё до крымского референдума, а измерять полноценность человека доступом к определённому банку — это нечто новое в мировой антропологии, но своё слово Собчак сказала.

Зато Жириновский сделал интересное предложение:

«Мы подготовили инициативу, чтобы законодательно разница в зарплате между самыми высокооплачиваемыми специалистами и самыми низкооплачиваемыми не превышала десяти раз. Это европейский стандарт», — сказал он.

Даже в рамках одного предприятия, уточнили в ЛДПР, зарплаты могут различаться в десятки раз, в то время как 18-кратная разница — это уже предреволюционно.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги

О специфических ситуациях говорили на этой неделе и в экономическом секторе. Так, по мнению председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, высказанному в рамках Гайдаровского форума, налогов можно собирать больше, чем это делается сейчас, а введение балльной системы в начислении пенсий внесло сумятицу:

«И у населения, и у экспертов нет понимания, какую систему в социальном страховании мы строим, какой должна быть нагрузка на фонд оплаты труда, которую уплачивает работодатель, и должен ли работник участвовать в формировании своих будущих пенсионных прав», — считает Голикова.

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина на том же мероприятии указала на позитивные сдвиги:

«Мы ожидали, что к концу 2017 года завершится период восстановления после кризисного падения. По нашим оценкам, экономика в 2018 году будет расти на 1,5−2%. Это потенциальные темпы роста при нынешней структуре экономики. Макроэкономическая стабильность дала возможность экономике не сильно падать за счёт внутренних стабилизаторов, таких как плавающий курс. Мы начали расти вместе с мировой экономикой».

Набиуллина также предостерегла от эйфории по поводу высоких цен на нефть, ведь помимо колебаний цены, существуют и другие риски, и тем не менее, сказала она, «бюджет приспособился жить в условиях низких цен на нефть. перед экономикой теперь стоит задача диверсификации её структуры».

Разделить оптимизм главы ЦБ мешают те факты, что, во-первых, реальные располагаемые доходы россиян падают четвертый год подряд, а во-вторых, по официальным данным, в ноябре прошедшего года объём промышленного производства снизился на 3,6% в годовом выражении после нулевой динамики месяцем ранее. Это был максимальный спад, начиная с октября 2009 года.

Насилие

Три трагедии, случившиеся на этой неделе в российских школах, это настолько много, что не выглядит совпадением. Утром 19 января ЧП произошло в Бурятии, где девятиклассник ворвался в школу с топором, напал на семиклассников и поджёг класс. За два дня до того было возбуждено уголовное дело по факту поножовщины в одной из школ Челябинской области, где двое учащихся девятого класса подрались на перемене и один ранил другого ножом. Ещё раньше, 15 января, в Перми вооружённые подростки ворвались в школу, набросились на четвероклашек, ранили девятерых детей, учительницу и друг друга. Возбуждено два уголовных дела — по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», и «Покушение на убийство двух и более лиц».

К этим трём громким происшествиям с участием подростков добавилось ещё три фоновых: в Красноярском крае пьяный мужчина на глазах учеников избил свою жену-учительницу. Женщину защитили старшеклассники, которые вытолкали нападавшего за дверь и вызвали полицию. Во Владимирской области 19 января, по предварительным данным — учеником 8-го класса, был распылен газовый баллончик, а за день до того похожая выходка стала причиной эвакуации тысячи человек в школе Краснодарского края.

Читайте также: Резня в школе: плоды великих реформ, крики об охране и «молчание о главном»

Пока родители в панике задаются вопросом, как же теперь отпускать детей в школу, эксперты ищут причины произошедшего.

«Это — безопасность школ. Это — состояние психического здоровья подрастающего поколения в целом. Вторая проблема, разумеется, намного серьезнее. Будет очень плохо, если мы не сделаем выводов из этих трагических случаев», говорит член Совета Федераций Франц Клинцевич.

Так на ком лежит ответственность? Телеканал RT обращает внимание, что в соцсетях пермский злоумышленник высказывался в поддержку Навального. Кто-то полагает, что один из налётчиков таким образом отомстил администратору местного паблика за неуважительное к себе отношение. А по словам соученицы бурятского подростка, он увлекался аниме-злодеями, и в подражание своим кумирам совершил то, что совершил. Но можно ли назначить виновником трагедии мультфильм, и какие, в таком случае, киногерои будут виноваты в остальных случаях? Объявить виновником какого-то мультгероя, или компьютерную игру, или кинозлодея, или зарвавшегося репера — чревато замыливанием реальной проблемы, в которой всегда срабатывает комплекс факторов. За словами о том, что подросток увлекался аниме-злодеями, видится жёсткая борьба за цензуру и популистские высказывания политиков.

«А между тем фраза, скорее всего, переводится с подросткового языка на взрослый так: «Дядя, опубликуй то, что я скажу в своей газете, а скажу, что хочешь», или так: «Ну как тебе, странный ты взрослый человек, объяснить, чтобы ты понял. Он был… странный. Странный был, понимаешь? Плохое любил… Ну вот «аниме», например, так понятно тебе?» Я хочу сказать, что аниме как явление культуры, скорее всего, не имеет к произошедшему никакого отношения. Упоминание аниме имеет отношение к конкретной школьнице и её конкретному окружению. Вообще, чаще всего комментарии подростков в стиле «я брал пример с плохого кино/игры/аниме/песни/репера» ситуативны и почти никак не связаны с тем объектом, на который подросток ссылается. Работает программа «бунт» и программа «независимость», и часто работает примерно так — «Выбери что-то пообиднее для окружающих взрослых и именно это упомяни». Так можно в семье, голосующей за Путина, пересказывать ролики Навального, а в окружении либералов цитировать манифест Коммунистической партии. Так, вероятно происходит и здесь. Аниме — это явление, окрашенное для подавляющего большинства населения России несколько негативно. И тем более, какие-то абстрактные «злодеи». Т. е. упоминание аниме в связи с данной трагедией — это примитивная манипуляция с целью скандализации и приватизации ситуации. Жаль, что мотивы современных журналистов не очень отличаются от мотивов подростков, и эта манипуляция удаётся. Общество (как минимум отчасти) вместо поиска причин реальной трагедии бросается на борьбу с культурой чужой страны», — считает креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

Читайте также: Пермская поножовщина — показатель провала ювенального эксперимента

Депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) полагает, что причины произошедшего кроются в системе образования имени Фурсенко-Ливанова, и в этом есть свой резон, хотя и не столь по части указанного депутатом западного влияния (опять борьба с чужой культурой?). Выращивание квалифицированного потребителя, которое объявлено задачей современного образования, никоим образом с развитием внутренней культуры не соотносится. Потребитель — он, прежде всего, индивидуалист и эгоист, а квалифицированный потребитель — эгоист патентованный. Так при чем тут уважение к безопасности другого человека?

Mil.ru
В форме

В связи с активизацией темы российского образования обсуждается и ещё один громкий скандал. В Ульяновске курсанты-лётчики сняли видео, в котором пародируют клип на хитовую песню Satisfaction. Парни отработали с юморком, уловив, пожалуй, главное — предельную сексуализацию, навязываемую тому самому потребителю. А если в оригинальном клипе томные девушки на каблуках забивают гвозди, то почему бы бойким юношам не погладить брюки, энергично двигая бедрами? И всё бы ничего, видео оставалось бы только смешным, кабы не два но. Первое но — в том, что на этом разудалом видео ребята были в форменных фуражках. В этой связи вопрос не только к юношам, но и к руководству учебного заведения, которое при раздаче курсантам формы не вложило в их головы, что форма — это свято.

А почему, собственно, так? Форма предполагает специфическую деятельность, её задача — показать глубокую принадлежность к определенному сообществу. Тем более это важно для русской культуры, в нашей стране всегда была отличная армия потому, что воинское звание несло в себе элемент святости (даже больше, чем у западного рыцаря). На чём, кстати, психологически гениально играл Суворов, который многократно превосходящего противника разбивал именно на активации элемента святости дела. Да и война у нас была — Священная, помните?..

А второе но — в том, что эту шутку подхватили студенты других вузов. Снимая ролики в поддержку уральских курсантов, они щеголяют формой своего ведомства, как, например, на видео, где фигурируют люди в футболках МЧС, будущие моряки или девушки в медицинских халатах. Словом, из структур с жёсткой иерархией, откуда подобных перлов выходить вроде как не должно. И вот тут уже использование формы становится не неудачной деталью стиля, а самоцелью. Рядовые исполнители с радостью поддерживают стихийный флешмоб, теоретически готовые к наказанию — а значит, имеющие свои представления о правильном. И то, что эта волна среди студентов идёт одновременно с волной школьного насилия, как бы намекает всей отечественной системе воспитания и образования, что «не всё спокойно в Королевстве Датском»…

Короткой строкой

Госдолг Красноярского края вплотную приблизился к пугающей отметке — но врио губернатора региона Александр Усс считает, что не надо это драматизировать.

На Колыме будут выращивать свежую зелень: участки по госпрограмме «Дальневосточный гектар» уже получили более 34 000 жителей России.

Законопроект о блокировке «живодёрского контента» в интернете обсуждается в комитете Госдумы по экологии.

- В год двухсотлетия Тургенева власти Орла избавляются от «Дома Лизы Калитиной». Обветшавший объект культурного наследия хотят отреставрировать за счет инвестора и сделать рестораном.

- Во Владимирской области инновации превратились в миллиардные долги.

«Курганскую Рублёвку» сотрясают уголовные разбирательства: какой кодекс работает в регионе, далеком от действующего законодательства?

Несмотря на очевидный кризис, государство по-прежнему не торопится задействовать механизмы государственного регулирования зернового рынка.

Скандал в Прикамье: воспитатель детского сада осмелилась публично перечислить проблемы в системе дошкольного образования.

В Петербугском аэропорту «Пулково» проезд по транзитной зоне между парковками сделали платным, и пассажиры уже задумываются — когда же придётся платить за проход пешком?

Упования на власть иссякли: защиту благоприятной окружающей среды жители Москвы и Подмосковья решили взять в свои руки.

В школьном классе

Владимир Путин как-то сказал, обсуждая современное образование, что реформы должны продолжаться, но от них не должны страдать дети. По меркам традиционного общества, курсанты-лётчики совершили мелкий хулиганский поступок (хоть и формально не противозаконный), подняв тем самым волну таких же мелких хулиганств. А ведь курсанты и студенты — это вчерашние школьники, поколение, которое своим флешмобом продемонстрировало состояние своей гражданской зрелости. Следом за этим поколением во взрослую жизнь двигаются те, о ком сейчас валом пошли сообщения о покушениях на убийства в школе. Программа воспитания квалифицированного потребителя даёт себя знать, а критерий, упомянутый президентом РФ ещё в 2013 году, похоже, никого из ответственных лиц не заинтересовал — возможно, они слишком заняты изживанием из себя совка. Очевидно, когда он будет окончательно изжит, на развалинах этого старого мира можно будет построить другой, новый и прекрасный. Непонятно, правда, чьими руками: рождённый потреблять — не строит.