Очень странные дела «курганской Рублёвки»

Елена Миронова, , 18:12 — REGNUM

При каждом областном центре России есть своя «Рублёвка» — территория, по аналогии с землями вдоль Рублёво-Успенского шоссе Московской области, примыкающая к столицам регионов, застроенная дачами и коттеджами «сильных мира сего» местного разлива. На местечковых Рублёвках — самая дорогая земля и непременно выдающаяся застройка.

В Курганской области тоже есть своя «Рублёвка» — примыкающий к столице региона Кетовский район, где сотка земли в среднем стоит около 30 тыс. рублей, а цена коттеджей, согласно сайту объявлений Авито, достигает 50 млн рублей. Что интересно, на 61 тысячу жителей «курганской Рублёвки» приходится 28 сельсоветов с полноценными администрациями. Учитывая, что речь идет об одном из самых депрессивных регионов страны, поражает и стоимость «сотки», и раздутый аппарат сельских чиновников. При этом на всех хватает бюджетных средств. Кетовский район, в отличие от Курганской области, с опережением завершил программу по переселению из аварийного и ветхого жилья. Здесь растут доходы и число жителей.

Логика машины правосудия

«В нищей Курганской области есть точки роста и процветания?» — удивится читатель. Есть. И жить бы в этом оазисе среди разрухи благополучно и радостно. Однако мы говорим о регионе, далеком от действующего законодательства, где работает лишь кодекс «живи и бойся». И правоохранительные органы Зауралья трудно назвать логичными. Тому подтверждение — дела, прогремевшие на всю Россию. Это «дело Чудновец», по которому был осужден вожатый, не ведавший о записи «детской порнографии» и, по его словам, не присутствовавший на месте преступления. Осудили, а потом помиловали даму, сделавшую перепост «порнографии», согласно показаниям свидетеля, разместившего непотребное видео в сети. Это дело о выселении трёхлетнего сироты в Шадринске, когда за малыша вступились на федеральном уровне в Госдуме и Совфеде. Это дело о GPS-маячке, где рьяных курганских следователей и прокуратуру остановил лишь президент страны. А также «дело Кокорина С.А.» из Шадринска, по пьянке зарезавшего человека и получившего за преступное деяние три года условно.

1 succo Суд

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Дело против главы Кетовского района Александра Носкова, осуждённого в середине 2017 года, ряд СМИ трактовал как смену человека прежнего губернатора Олега Богомолова на человека нынешнего главы Курганской области Алексея Кокорина. Иной логики не просматривалось. Вполне объяснимая рокировка, и в Зауралье сия революция произошла канонически — со снятием с должности и уголовным делом с обвинением в коррупции.

Собственные же источники сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что «дело Носкова» гораздо прозаичней «смены элит». Якобы бывший глава «курганской Рублевки» стал идеальной фигурой, на которую можно свалить чужие грехи, чтобы избежали наказания предыдущий глава Кетовского района Сергей Кокорин и один из землевладельцев. В степень родства экс-главы района с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным в статье нарочито не ударяемся — будем считать всех указанных здесь Кокориных однофамильцами.

Первым лицом «курганской Рублевки» Александр Носков стал в августе 2008 года, когда его избрали главой Кетовского сельсовета, входящего в состав Кетовского района. В ноябре 2014 года он стал главой этого самого крупного района Курганской области.

«Жизненная позиция Носкова — активность, самостоятельность, внимание к людям и социально-экономическим проблемам района: газификации, строительству жилья и дорог. Александр Носков пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия», — написано в электронной энциклопедии «Лица Зауралья», в редакционную коллегию которой входит, кстати, руководитель аппарата правительства Курганской области Вадим Шумков.

Но в 2017 году грош цена стала этим славным публичным характеристикам — Александра Носкова обвинили в коррупционном преступлении. Согласно информации прокуратуры Курганской области, следствием и судом установлено, что в период с марта 2013 года по июль 2014, еще будучи главой сельсовета, Александр Носков получил от своего знакомого три взятки в сумме по 100 тысяч рублей каждая за содействие в незаконном выделении крупных земельных участков в престижных местах района по символической цене.

Как заявляют следователи, четыре гектара земли знакомому были выделены под предлогами рекреационной деятельности, размещения питомника декоративных культур и сельхозпроизводства за 50 тысяч рублей, когда их рыночная стоимость превышала четыре миллиона.

«Как только земля была переоформлена в собственность взяткодателя, ее целевое назначение было изменено, что позволило в последующем ее размежевать и частично перепродать вновь образованные участки для дачного строительства по их рыночной стоимости. Земельный участок площадью один гектар, который не был размежеван, в ходе следствия изъят и передан органам местного самоуправления», — сообщает пресс-служба СКР.

Решением Кетовского районного суда глава «курганской Рублевки» был приговорен к штрафу в размере 3,5 миллиона рублей и лишению права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправлении в течении четырех лет.

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Судебное разбирательство было громким. Александр Носков наотрез отказывался признавать себя виновным. И чётко пояснил на суде, что ему вменяется преступление, к которому он не может иметь отношения. В инкриминируемый период он был главой сельсовета, тогда как выделение земельных участков на «курганской Рублевке» — полномочия районной администрации. Комиссия сельсовета участвует в подписании акта выбора земельного участка, присвоении ему адреса. Затем материалы передавались в администрацию Кетовского района, которую на тот момент возглавлял Сергей Кокорин. Причем «взяткодателю» изначально земля выделялась под аренду, то есть временное владение за плату.

«Предоставление этих участков в собственность решалось единолично тогдашним главой Кетовского района Кокориным Сергеем Аркадьевичем, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела», — утверждал на суде и до сих пор настаивает Александр Носков.

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Адвокат Носкова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что обвинение было выстроено на показаниях одного человека — «взяткодателя», которого прокуратура называет ласково «знакомым». А «дело Носкова» выросло из другого громкого уголовного дела — в 2016 году в 69 (!) махинациях с землей подозревался бывший глава Кетовского района Сергей Кокорин, начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кетовского района, глава Лесниковского и Введенского сельсоветов, а также тот самый «знакомый».

"В период предварительного следствия так называемый «взяткодатель» несколько раз менял свои показания. Первоначально он утверждал, что давал мне взятки в марте, мае и июне 2013 года. Затем эти даты поменяли, «подогнали» к аудиозаписи, сфабрикованной тем же «взяткодателем», — пояснил Александр Носков корреспонденту ИА REGNUM.

Речь идет о записи, где бывший глава «курганской Рублевки» говорит о перечислении 100 тысяч рублей. Как уверяет Александр Носков, разговор был о добровольной финансовой помощи в строительстве стадиона в селе Кетово.

«Файлы из этой аудиозаписи датированы 20 мая и 2 июня 2013 года, в реальности же разговор о внебюджетной помощи происходит в конце декабря 2013 года. Однако это не смутило суды обеих инстанций — городской и областной. В апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным делам указано, что это, возможно, был сбой в настройке диктофона. Моментально нашли объяснение — даже технической экспертизы им не понадобилось! Из разговора на аудиозаписи ясно следует, что я прошу «взяткодателя» перечислить на счет администрации Кетовского сельсовета сто тысяч рублей для оплаты проекта стадиона в селе Кетово в рамках губернаторской программы по оказанию благотворительной помощи, причем об иных каких-то деньгах речи не идет совсем. А суд пришел к выводу, что я прошу взятку», — оправдывается Александр Носков.

3 sajinka2 Коррупция

На доводы об оговоре суд не среагировал, так как «взяткодатель» в итоге может потерять землю. Зачем ему добровольно отказываться от собственности? Железная юридическая логика, ведь факт сотрудничества «взяткодателя» со следствием и прокуратурой под угрозой лишения свободы и его прошлая судимость только доказывает его кристальную честность.

«Получается, если не доказал наличие оснований для оговора каким-либо лицом, то можешь быть обвинен в чем угодно! На любого придет «знакомый» — покажет, что дал взятку, и суд его приговорит. Так получается», — говорит Александр Носков.

И уж если считать потери бюджета Кетовского района, то, по словам Александра Носкова, четыре гектара стоят не четыре, а пять миллионов рублей. И по его сведениям, у «взяткодателя» ни одного гектара и ни одного рубля не конфисковано.

Странности или характерные особенности?

На данный момент в Курганском областном суде находятся на рассмотрении кассационные жалобы защитников бывшего главы Кетовского района. Безусловно, близкие люди умоляют Александра Носкова прекратить борьбу за честное имя и радоваться, что избежал арестов и мест не столь отдаленных. Ведь прокуратура требовала от суда лишить его свободы сроком на пять лет. Но он до сих пор не успокоился и надеется на справедливый вердикт. Его поддерживают жители Кетовского района, собравшие несколько сотен подписей в защиту бывшего главы под обращением к губернатору и президенту страны, несколько руководителей сельских поселений выразили готовность покинуть пост в знак протеста, а предприниматели пригрозили перевести бизнес в другие регионы. Не каждому осуждённому по статье о мздоимстве главе района коллеги будут выражать сочувствие и говорить в ходе процесса «Держитесь!».

"Меня осудили за взятку. Но взятка — это деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий. У меня же не нашли ни денег, ни материальных ценностей, ни заграничных поездок — нет предмета взятки, но есть показания одного человека, и ему вера есть, а мне веры нет», — удивляется логике курганской машины правосудия Александр Носков.

5 sajinka2 Коррупция

Бывший глава «курганской Рублёвки» полагает, что сейчас можно обвинить в коррупции любого главу сельсовета, сдавшего при его предшественнике в район бумаги на аренду земли. И события дня сегодняшнего косвенно подтверждает его правоту. Ныне в Кетовском районе гремит очередное «земельное дело». По сообщению Ura.ru от 12 января 2018 года, в махинациях с земельными участками подозревается 29-летняя глава Колесниковского сельсовета, юрист Людмила Возмилова. Ее обвиняют в смене статуса земель сельхозназначения в деревнях Лукино и Патронная без общественных слушаний на земли садоводческих товариществ, то есть под дачи. Также Людмилу Возмилову подозревают в незаконной сдаче в аренду и продаже земли и в нанесении ущерба бюджету на 14 млн рублей. В Следственном управлении СКР по Курганской области комментировать данную информацию не стали, но Ura.ru председатель думы Колесниковского сельсовета Ольга Останина пояснила, что следствие инкриминирует Возмиловой махинации 2014 года, когда та, будучи 24-летним молодым специалистом, работала на месте управляющего делами администрации Колесниковского сельсовета.

«Дело Возмиловой» широко обсуждается в социальных сетях, где подмечают, что в коррупции в Кетовском районе скоро будут обвинять не только тех, кто привез документы в район, но и секретарш, которые печатали документы.

Также СУ СКР по Курганской области не комментирует уголовное дело, которое по утверждению портала «Область 45» возбуждено в отношении председателя Кетовской районной думы Василия Корепина и ООО «Энергосфера», где он является учредителем. Фабула «дела Корепина», по сведениям портала, сводится к тому, что неосвоенные в Кетовском районе четыре миллиона рублей в конце 2016 года были потрачены на бумаге в счет будущих работ через ООО «Энергосфера». Якобы экс-глава «курганской Рублевки» Александр Носков вместе со спикером местного парламента «зажали» сэкономленные деньги, не отдав их в распоряжение областного бюджета. Василий Корепин вслед за СКР не комментирует данное сообщение. Информацию СМИ собирают по неофициальным источникам.

«Корепину вменяют в вину, что два года назад его предприятие чистило снег, а житель села сказал, что не помнит, чтобы приходил грейдер. Вот и говорят, мол, ты не чистил дороги, а заставил главу подписать акт выполненных работ. Как это проверить? Никак. Показания одного человека против показаний другого», — сообщил анонимный источник изданию Znak.com.

Учитывая, что по официальным данным Василий Корепин является учредителем четырех предприятий, наводит на раздумья и кажется странным выбор лишь одного ООО для четырех бюджетных миллионов.

Выборы нового главы Кетовского района лишь не кажутся странными и были предсказуемыми. Еще до объявленного результата местные СМИ сообщали об их предрешенности: выбор давно упал на заместителя начальника управления по социальной политике правительства Курганской области Владимира Архипова, как человека из губернаторского пула. Несмотря на сильного соперника — заместителя главы Кетовского района Германа Хмелева, который неожиданно, 16 января, снял свою кандидатуру за день до выборов. Видимо, он уже знал, что 18 января 2018 года будет назначен директором департамента образования и науки Курганской области вместо уволившейся из-за скандала с учительскими зарплатами 17 января Натальи Бобковой. Хотя бы здесь проглядывается определенная логика. Остальное лишь вызывает недоумение — очень странные дела.

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